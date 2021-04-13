Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?

Нет сейчас темы, злободневнее ковида. В последнем своем блоге я уже писал о том, что местные власти не могут самостоятельно решать столь глобальные проблемы, необходима более четкая и скоординированная работа государственных органов управления.

Однако пока что Киев постоянно опаздывает в своей реакции на критическую ситуацию, сложившуюся в регионе. В понедельник 12 апреля в Николаевской области от ковида умерло 28 человек. Между тем, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в эфире программы «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ заявил, что Николаевская область одной из первых может получить кислородные концентраторы. По его словам, обладминистрация еще 2 апреля обратилась в Кабмин с запросом о получении субвенции в 77 миллионов гривен. 7 апреля Министерство здравоохранения Украины подтвердило выделение 37,6 миллионов гривен на медицинское оборудование и кислородные концентраторы в количестве 250 штук для Николаевской области.

Между тем, еще 24 марта в Николаеве были усилены карантинные меры. 27 марта Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отправила Николаевскую область в «красную» зону. И только 31 марта Кабинет министров принял постановление о перераспределении 694 млн грн, которые забирают у программы развития экстренной медицинской помощи и обновления материально-технической базы учреждений охраны здоровья, и направляют на закупку ксилородных концентраторов. Уже 2 апреля Ким был в Киеве, но только 7 апреля нас включили в список для финансирования, дав менее половины от запрашиваемых средств, в то время, как 4 апреля в Николаеве уже было ограничено движение общественного транспорта. Между тем, по состоянию на 12 апреля Комитет Верховной Рады по бюджету даже еще не утвердил данное постановление Кабинета Министров! По словам губернатора, после открытия финансирования понадобится еще минимум 5 дней на оформление, оплату и доставку концентраторов в Николаев. Т.е. они поступят к больным, в лучшем случае, в 20-х числах апреля.

Целый месяц нужен государственной машине, чтобы, наконец, дать людям то, от чего сегодня зависит их жизнь. В Николаевской области сейчас в день умирают 25-30 человек – то есть неумение чиновников выполнять свои прямые обязанности, только за последний месяц, с 24 марта, обойдется нам минимум в 500 человеческих жизней! И это при том, что украинские министры порой получают зарплаты больше, чем Президент Соединенных Штатов Америки! Если и дальше так пойдет, нам только и останется, что лечиться, как в поговорке говорится: - «Болит голова – состричь догола, посыпать ежовым пухом, да ударить обухом».