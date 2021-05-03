Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Миколаївська область з 1 травня вийшла з червоної карантинної зони. Про таку можливість напередодні казав очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім. І таке трапилось – понад місячні жорсткі карантині заходи – обмеження у русі громадського транспорту, закриття ресторанів та дистанційне навчання принесли свої плоди. Отже, з 1 травня Миколаївська область переходить до жовтої зони, це означає, що найбільші обмеження знімаються і регіональні комісії не можуть їх посилювати. Але носіння масок, обмеження масових заходів залишаються.
Як на мене, розслаблятися зарано. В Україні вже зафіксовано індійській штам вірусу. Саме він є причиною сотень тисяч випадків захворювання у цій країні щодня, що, в свою чергу, стало причиною зриву поставок до України вакцини «AstraZeneca – CoviShield » індійського виробництва та того, що померлих від короновірусу у цій країні спалюють просто на вулицях. Кремація померлих на свіжому повітрі, так би мовити, для індуїстської частини населення Індії є нормальною практикою, але це робиться, зазвичай, у спеціально відведених місцях, а таких місць там вже не вистачає.
Ми з вами живимо у непростий час. Війна з Росією, пандемія короновірусу, популіст та невиправний невіглас не чолі держави. Гадаю, що в підручниках історії про цей час будуть писати, як про важкий та нестабільний період, під час якого на вершинах суспільного життя часто опиняються як люди героїчні, так і персони сумнівної репутації. Занадто велика спокуса скористатися нестабільністю.
Всіх вже дістали карантині обмеження, - страждають всі. Отже, дуже легко скористатися ситуацією та повести за собою натовп обурених та доведених до відчаю людей. При цьому, робити це абсолютно безвідповідально. Збираючи юрби без засобів захисту у розпал пандемії та висуваючи, м’яко кажучи, сумнівні вимоги. Віталій Кім прямо назвав такі дії провокацією. Ось його цитування на офіційній сторінці обласної державної адміністрації у Фейсбуці: «Проте Віталій Кім особливо звернув увагу на провокації з боку різних політичних та суспільних угрупувань, які, переслідуючи виключно власні інтереси, втягують у конфлікт із владою представників бізнесу. Зокрема йдеться про акції протесту за участі перевізників».
З одного боку, - насправді безвідповідально збирати людей у величезні купи під час пандемії, наражаючи всіх на небезпеку захворіти. Демагогічно маніпулювати дотриманням права на роботу та вільне пересування, забуваючи про право інших на здоров’я та життя. Та й ще під цим соусом вимагати для себе певних повноважень в обхід законних та демократичних процедур. Але - з іншого боку – досить складно докоряти цим людям, коли представники правлячої нині, прости Господи, еліти самі чи не демонстративно та відкрито порушують правила та обмеження, які вони встановили, начебто, для всіх. Пам’ятаєте історію з «Велюром» минулого року? Нічого не змінилося. Микола Тищенко як був поза законом, так і є. Тепер він «відзначився» вечіркою на честь дня народження дружини в червонозонному Києві. До нього, до його нехтування всіх норм, приєднались і інші нардепи від пропрезидентської партії «Слуга народу», про що журналісти «Схем» зробили своє розслідування. Найгірше те, що порушуючи правила для всіх, після того, як їх застукали, ці люди вважають всіх українців повними ідіотами та несуть повну маячню. Чи можна вважати, що коли Віталій Кім називав «уродами» порушників карантину він мав на увазі своїх однопартійців Тищенка та Арістова? Чесно – не знаю. Але, якщо це так, то сім’я слуг на диво нагадує якусь сімейку Адамсів. Хоча, ні, ті були симпатичні. Скоріше – на сім’ю Ангелів із фільму про суддю Дредда.
У четвер, 29 квітня, відбулась сесія Миколаївської обласної ради, вперше – у режимі відеоконференції. Під час проведення онлайн-сесії голова обласної ради хвилювалася, їй було незручно, всім було незручно. Саме через незвичність та незручність, напевно, питання щодо підтримки підприємців, постраждалих через пандемію та карантин, в якому мало толку та фінансової конкретики – бо там, увага, «рекомендують» всім ОТГ та містам області цим підприємцям допомагати з власних бюджетів, було начебто, «прийнято» із порушенням регламенту ради та процедури. Спочатку ставили питання за основу, потім правки, які не пройшли, а вже потім голосували в цілому і питання не набрало необхідної кількості голосів, але потім Ганна Замазєєва вирішила, що набрало. Ось так! Дивно, скажете ви. Та це не дивно.
Ілля Кива став кандидатом наук. З державного управління. Оце дивно. А й може і ні. А що це означає? А це означає, що Ілля Кива відтепер – поважний науковець а ми всі з вами – самовпевнені качки-ідіоти, хамло та бидло. Якби я був членом ОПЗЖ, я би пишався тим, що мій однопартієць – Ілля Кива. Але я – не член ОПЗЖ і вдячний за це Богові.
Літальний апарат "Геніальність" Аерокосмічного агентства США NASA 25 квітня здійснив третій випробувальний політ на Марсі, під час якого встановив кілька рекордів. Як інформували в NASA, гелікоптер Ingenuity пролетів рекордні 50 метрів на висоті 5 метрів, розвинувши при цьому рекордну швидкість 2 м/с, що приблизно дорівнює 7 км/год. Ви спитаєте – а які були раніше там рекорди? А ніяких – бо «Геніальність» - це перший вертоліт на Марсі, тому все, що він там робить – це рекорд.
Але ми точно знаємо, що якби у розробці цієї місії NASA на Марс приймав би участь кандидат наук з державного управління, народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, то рекорди були в два рази більше. А якщо рішення про рекорди приймалось би на онлайн-сесії Миколаївської обласної ради, то вони були би в четверо більше.
Саме так!
За цим кланяюся – побачимось.
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Миколаївська область з 1 травня вийшла з червоної карантинної зони. Про таку можливість напередодні казав очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім. І таке трапилось – понад місячні жорсткі карантині заходи – обмеження у русі громадського транспорту, закриття ресторанів та дистанційне навчання принесли свої плоди. Отже, з 1 травня Миколаївська область переходить до жовтої зони, це означає, що найбільші обмеження знімаються і регіональні комісії не можуть їх посилювати. Але носіння масок, обмеження масових заходів залишаються.
Як на мене, розслаблятися зарано. В Україні вже зафіксовано індійській штам вірусу. Саме він є причиною сотень тисяч випадків захворювання у цій країні щодня, що, в свою чергу, стало причиною зриву поставок до України вакцини «AstraZeneca – CoviShield » індійського виробництва та того, що померлих від короновірусу у цій країні спалюють просто на вулицях. Кремація померлих на свіжому повітрі, так би мовити, для індуїстської частини населення Індії є нормальною практикою, але це робиться, зазвичай, у спеціально відведених місцях, а таких місць там вже не вистачає.
Ми з вами живимо у непростий час. Війна з Росією, пандемія короновірусу, популіст та невиправний невіглас не чолі держави. Гадаю, що в підручниках історії про цей час будуть писати, як про важкий та нестабільний період, під час якого на вершинах суспільного життя часто опиняються як люди героїчні, так і персони сумнівної репутації. Занадто велика спокуса скористатися нестабільністю.
Всіх вже дістали карантині обмеження, - страждають всі. Отже, дуже легко скористатися ситуацією та повести за собою натовп обурених та доведених до відчаю людей. При цьому, робити це абсолютно безвідповідально. Збираючи юрби без засобів захисту у розпал пандемії та висуваючи, м’яко кажучи, сумнівні вимоги. Віталій Кім прямо назвав такі дії провокацією. Ось його цитування на офіційній сторінці обласної державної адміністрації у Фейсбуці: «Проте Віталій Кім особливо звернув увагу на провокації з боку різних політичних та суспільних угрупувань, які, переслідуючи виключно власні інтереси, втягують у конфлікт із владою представників бізнесу. Зокрема йдеться про акції протесту за участі перевізників».
З одного боку, - насправді безвідповідально збирати людей у величезні купи під час пандемії, наражаючи всіх на небезпеку захворіти. Демагогічно маніпулювати дотриманням права на роботу та вільне пересування, забуваючи про право інших на здоров’я та життя. Та й ще під цим соусом вимагати для себе певних повноважень в обхід законних та демократичних процедур. Але - з іншого боку – досить складно докоряти цим людям, коли представники правлячої нині, прости Господи, еліти самі чи не демонстративно та відкрито порушують правила та обмеження, які вони встановили, начебто, для всіх. Пам’ятаєте історію з «Велюром» минулого року? Нічого не змінилося. Микола Тищенко як був поза законом, так і є. Тепер він «відзначився» вечіркою на честь дня народження дружини в червонозонному Києві. До нього, до його нехтування всіх норм, приєднались і інші нардепи від пропрезидентської партії «Слуга народу», про що журналісти «Схем» зробили своє розслідування. Найгірше те, що порушуючи правила для всіх, після того, як їх застукали, ці люди вважають всіх українців повними ідіотами та несуть повну маячню. Чи можна вважати, що коли Віталій Кім називав «уродами» порушників карантину він мав на увазі своїх однопартійців Тищенка та Арістова? Чесно – не знаю. Але, якщо це так, то сім’я слуг на диво нагадує якусь сімейку Адамсів. Хоча, ні, ті були симпатичні. Скоріше – на сім’ю Ангелів із фільму про суддю Дредда.
У четвер, 29 квітня, відбулась сесія Миколаївської обласної ради, вперше – у режимі відеоконференції. Під час проведення онлайн-сесії голова обласної ради хвилювалася, їй було незручно, всім було незручно. Саме через незвичність та незручність, напевно, питання щодо підтримки підприємців, постраждалих через пандемію та карантин, в якому мало толку та фінансової конкретики – бо там, увага, «рекомендують» всім ОТГ та містам області цим підприємцям допомагати з власних бюджетів, було начебто, «прийнято» із порушенням регламенту ради та процедури. Спочатку ставили питання за основу, потім правки, які не пройшли, а вже потім голосували в цілому і питання не набрало необхідної кількості голосів, але потім Ганна Замазєєва вирішила, що набрало. Ось так! Дивно, скажете ви. Та це не дивно.
Ілля Кива став кандидатом наук. З державного управління. Оце дивно. А й може і ні. А що це означає? А це означає, що Ілля Кива відтепер – поважний науковець а ми всі з вами – самовпевнені качки-ідіоти, хамло та бидло. Якби я був членом ОПЗЖ, я би пишався тим, що мій однопартієць – Ілля Кива. Але я – не член ОПЗЖ і вдячний за це Богові.
Літальний апарат "Геніальність" Аерокосмічного агентства США NASA 25 квітня здійснив третій випробувальний політ на Марсі, під час якого встановив кілька рекордів. Як інформували в NASA, гелікоптер Ingenuity пролетів рекордні 50 метрів на висоті 5 метрів, розвинувши при цьому рекордну швидкість 2 м/с, що приблизно дорівнює 7 км/год. Ви спитаєте – а які були раніше там рекорди? А ніяких – бо «Геніальність» - це перший вертоліт на Марсі, тому все, що він там робить – це рекорд.
Але ми точно знаємо, що якби у розробці цієї місії NASA на Марс приймав би участь кандидат наук з державного управління, народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, то рекорди були в два рази більше. А якщо рішення про рекорди приймалось би на онлайн-сесії Миколаївської обласної ради, то вони були би в четверо більше.
Саме так!
За цим кланяюся – побачимось.
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