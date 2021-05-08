Про «Свято Перемоги 9 травня»

7 травня 1945 року, о 02:41, в приміщенні оперативного відділу SHAEF (Верховне командування союзних експедиційних сил (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force), у Реймсі генерал Йодль поставив свій підпис під Актом про капітуляцію Німеччини.

За вимогою Сталіна, 8 травня о 22:43 за центральноєвропейським часом (о 00:43, 9 травня за московським) в берлінському передмісті Карлсхорст в будівлі колишньої їдальні військово-інженерного училища було підписано ще один Акт про капітуляцію Німеччини. Його текст майже дослівно повторює текст 7 травня, включаючи навіть статтю 4, яка втратила реальний сенс. Карлсхорстський акт підтвердив і час припинення вогню — 8 травня о 23:01 за центральноєвропейським часом.

Слід зазначити, що ця остання обставина позбавляла акт 8 травня всілякого практичного значення, бо:

всі накази, віддавання яких вимагав цей акт, вже були віддані німецьким командуванням 7 травня;

якщо б вони не були віддані, віддати їх і доставити до місць призначення за 17 хвилин, що залишилися до вступу капітуляції в силу, було фізично неможливо.

Отже – свято 9 травня – фейк та вигадка совецької пропаганди.

Весь цивілізований світ відмічає день закінчення війни в Європі під час Другої Світової війни 8 травня. Не кажучи вже про контекст цього дня. 8 травня – це не оскаженілий день тріумфу однієї імперії над іншою, не «побєдобєсіє», а саме День Пам’яті та Примирення. Це, коли колишні переможці та переможені примирилися та спільно згадують загиблих, аби більше не повторювати подібної до тої війни бійні.

Нацистська Німеччина та комуністична Росія у рівній мірі відповідальні за початок Другої Світової війни. Обидві ці держави активно готувались до війни. Пакт Ріббентропа-Молотова відчинив її шлюзи. З вересня 1939 по червень 1941 року ці країни були союзниками, просто кожна проводила агресивні дії у різних регіонах, відповідно до розподілу сфер інтересів.

У цей період ВСІ західні сусіди Росії зазнали агресії з її боку. Польща була ліквідована, Латвія, Литва, Естонія повністю окуповані, Фінляндія та Румунія позбавились частини суверенної території. Тим часом, Росія готувалась напасти на Німеччину. І лише попереджуючий напад Німеччини на Росію вберіг від появи Баварської та Прованської соціалістичних республік. Натомість, з’явився Райхскомісаріат Україна. А Росія, мимоволі, опинилась у антигітлерівській коаліції об’єднаних націй та, головне, у ролі жертви.

Перемога комуністичної Росії над нацистською Німеччиною, Хижака над Чужим чи навпаки, не принесла свободи народам, які опинились під контролем Росії. Україна повернулась до складу Російської імперії, до рабського стану.

Як казав про німців та росіян у тій війні Олег Прокоф’євич Григорьєв – учасник оборони Севастополя, в’язень жахливої Уманської Ями, учасник Армії Крайової: «Вони були коричневою чумою, а ми – червоною».

На відміну від Німеччини, Росія уникла відповідальності та покарання за розв’язування Другої Світової війни. «Можєм повторіть» - це її сучасна ідеологія. І вони, на жаль, повторюють. В Україні, в Сирії, в Африці, всюди, куди їм вдається дотягнутися.

Отже, для України – День Пам’яті та Примирення

8 травня

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