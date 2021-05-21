Про українську вишиванку

По-перше - це красиво

По-друге - це стильно

По-третє – це красномовно промовляє про цивілізаційний вибір власника вишиванки

Будьте красивими!

Будьте стильними!

Демонструйте свою належність до української цивілізації!

Приходьте на Марш вишиванок у неділю!

Коли: У неділю, 23 травня, о 15.00

Де: Ріг проспекту Центрального та вулиці Садової – навпроти Кафедрального собору Кашперівської ікони Божої матері

Як будемо йти: Вулицею Садовою до Адміральської, Адміральською до Соборної, Соборною до площі Суднобудівників (Обласний палац культури)

Як одягатися та що з собою мати: Одягати, звичайно, найкращі, святкові вишиванки, з собою мати українську національну символіку та гарний настрій

Важливо! Одягаємо захисні маски та тримаємо дистанцію!

Друзі, чекаємо на вас!

Посилання на подію у Фейсбуці тут - https://fb.me/e/ZdXyzKxe