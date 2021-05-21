По-перше - це красиво
По-друге - це стильно
По-третє – це красномовно промовляє про цивілізаційний вибір власника вишиванки
Будьте красивими!
Будьте стильними!
Демонструйте свою належність до української цивілізації!
Приходьте на Марш вишиванок у неділю!
Коли: У неділю, 23 травня, о 15.00
Де: Ріг проспекту Центрального та вулиці Садової – навпроти Кафедрального собору Кашперівської ікони Божої матері
Як будемо йти: Вулицею Садовою до Адміральської, Адміральською до Соборної, Соборною до площі Суднобудівників (Обласний палац культури)
Як одягатися та що з собою мати: Одягати, звичайно, найкращі, святкові вишиванки, з собою мати українську національну символіку та гарний настрій
Важливо! Одягаємо захисні маски та тримаємо дистанцію!
Друзі, чекаємо на вас!
Посилання на подію у Фейсбуці тут - https://fb.me/e/ZdXyzKxe
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
6623
|
Об «императивном мандате»
5544
|
Зацентралили
5301
|
Страсти по декоммунизации
5182
|
Генетическая память
4120
|
Сварить лягушку
6454
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
5258
|
Чума на ваши все дома!
5204
|
Синусоида
4149
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
4374
|
Война миров
4912
|
Чего изволите?
4259
|
С праздником освобождения
4651
|
Николаевские провы
4062
|
Россотрудники
4457
|
О людях и собаках
5037
|
Все уже было и все еще будет
5150
|
Голубь сизокрылый
4338
|
О мухах
5017
|
Усатые — бородатым
4344
|
«Не смешите наши «Руты»
5687
|
Реванш под видом шизофрении
4851
|
Лучше бы пил и курил
6522
|
Гопота ты моя, гопота!
5671
|
Не ходите дети в Африку гулять!
4306
|
Не молчание ягнят
4394
|
Недоразумение
5303
|
Не Майдан
3631
|
Про Zorro
3275
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
4404
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
4471
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4656
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
5609
|
Петля времени
3773
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4662
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3945
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
5414
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3773
|
Наш ответ Чемберлену
3919
|
Молчание ягнят
3901
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3913
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
4023
|
Он хороший!
3900
|
Богатства у них много, порядка только нет
3438
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
3256
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
4432
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3783
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
3208
|
Дважды в одну реку
3276
|
Молоко
2790
|
Фронда принцев
2833
|
Взять свое любой ценой
2451
|
Очаровательные инопланетяне
2817
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2988
|
Бесовский полк
3855
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
4129
|
«Мостровосхитители»
3099
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
3338
|
Украсть своего Эйхмана
3176
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
3208
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
3372
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3860
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
3125
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
3611
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3779
|
И вновь продолжается бой!
3626
|
Предел терпения и предвыборный чёс
3000
|
А Васька слушает…
3045
|
Не праздничные заметки…
2903
|
Горячее лето, переходящее в осень
2820
|
Слава котам!
3392
|
Змея, кусающая себя за хвост
3261
|
Не догнали, но хоть согрелись…
3503
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
3506
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3645
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
3431
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
3110
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2864
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
3128
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
3504
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
3444
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
2551
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
2913
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
3039
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2659
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
2646
|
Встояти перед спокусами
2804
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
2727
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
2472
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
2914
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
3146
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3667
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
4420
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
5014
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
3969
|
Це страшне слово – рейд!
4172
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
4265
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
4279
|
Обирайте! Але – відповідайте!
4076
|
Позеленим країну!
3681
|
Янукович 2.0
3511
|
А як ви пісяєте?
3545
|
Парашутів на всіх немає
3004
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
3046
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
2812
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
2444
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
2105
|
День Победы?
1995
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
2319
|
Час хаосу
2818
|
Генератор криз
2169
|
Не реванш, кажете…
2310
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
2454
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
2035
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
2030
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
2131
|
Таргани і без параду
2403
|
Зеленеє жито ще й овес
2403
|
Ветераны и Папа Римский
1823
|
«Скорострєли» чекають на пунш
2274
|
Не Британія…
1738
|
Авторитаризм на марші
1899
|
Лохи всі ми
2118
|
Три варіанти та останній елемент
2172
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
2115
|
Не переконали…
4223
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
2732
|
Маппет – шоу
3873
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
2390
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
2344
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
3587
|
Наш Вінні Гамбінні
2051
|
Безславні засранці
2253
|
Найважливіший день
1830
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
7032
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3876
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
5284
|
Грьобаний Екібастуз!
2606
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
4012
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
4837
|
«Мюнхен» навиворіт
5730
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
8215
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
7095
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
8180
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
3587
|
Контрреволюція огидності
6512
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
3807
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2981
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
2691
|
Своєї зарази вистачає
2342
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
2373
|
Нові випробування для всіх нас
2161
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
2379
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
2448
|
Феномен безпорадності
2048
|
Разброд и шатание
2117
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
2106
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
2261
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
2528
|
Буде цікаво
3164
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
1762
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
3244
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
1974
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
2097
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1875
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
2673
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
3010
|
Порохобот Зеленський
2700
|
Унітаз для Зеленського
2862
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
2611
|
Боротьба триває
1948
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
2211
|
Люди не хочуть бути рабами
2133
|
А який ваш вибір?
2162
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
2184
|
Ми пам’ятаємо
2142
|
Про шкарпетки
2198
|
О ситуации в городской ТВК
2896
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
3228
|
Не адекватний
1945
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
2893
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
2027
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
1685
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
1693
|
Перші – не завжди найкращі
1450
|
Шпагат Сєнкевича
1832
|
Шок, цирк та Невінчанний
1622
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
1673
|
Очі мають повилазити
2016
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
1530
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
2061
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
1620
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
1085
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?
1129
|
Хто такий Володимир Зеленський? І про показуху
1073
|
Християни та католики
916
|
Грьобані маски
1586
|
Тунель з портретом Магди Ґебельс
1384
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній Раді
1561
|
Боже, за що все це нам!
1396
|
Танечка, я ни черта вас не понимаю!
1225
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини Шамрай
1549
|
Сім’я Ангелів
981
|
Про «Свято Перемоги 9 травня»
717
|
Необучаємий
1402
|
А давайте пожиттєво!
825
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
По-перше - це красиво
По-друге - це стильно
По-третє – це красномовно промовляє про цивілізаційний вибір власника вишиванки
Будьте красивими!
Будьте стильними!
Демонструйте свою належність до української цивілізації!
Приходьте на Марш вишиванок у неділю!
Коли: У неділю, 23 травня, о 15.00
Де: Ріг проспекту Центрального та вулиці Садової – навпроти Кафедрального собору Кашперівської ікони Божої матері
Як будемо йти: Вулицею Садовою до Адміральської, Адміральською до Соборної, Соборною до площі Суднобудівників (Обласний палац культури)
Як одягатися та що з собою мати: Одягати, звичайно, найкращі, святкові вишиванки, з собою мати українську національну символіку та гарний настрій
Важливо! Одягаємо захисні маски та тримаємо дистанцію!
Друзі, чекаємо на вас!
Посилання на подію у Фейсбуці тут - https://fb.me/e/ZdXyzKxe
|
Закошмарить Сенкевича
6623
|
Об «императивном мандате»
5544
|
Зацентралили
5301
|
Страсти по декоммунизации
5182
|
Генетическая память
4120
|
Сварить лягушку
6454
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
5258
|
Чума на ваши все дома!
5204
|
Синусоида
4149
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
4374
|
Война миров
4912
|
Чего изволите?
4259
|
С праздником освобождения
4651
|
Николаевские провы
4062
|
Россотрудники
4457
|
О людях и собаках
5037
|
Все уже было и все еще будет
5150
|
Голубь сизокрылый
4338
|
О мухах
5017
|
Усатые — бородатым
4344
|
«Не смешите наши «Руты»
5687
|
Реванш под видом шизофрении
4851
|
Лучше бы пил и курил
6522
|
Гопота ты моя, гопота!
5671
|
Не ходите дети в Африку гулять!
4306
|
Не молчание ягнят
4394
|
Недоразумение
5303
|
Не Майдан
3631
|
Про Zorro
3275
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
4404
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
4471
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
4656
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
5609
|
Петля времени
3773
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
4662
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
3945
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
5414
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
3773
|
Наш ответ Чемберлену
3919
|
Молчание ягнят
3901
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
3913
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
4023
|
Он хороший!
3900
|
Богатства у них много, порядка только нет
3438
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
3256
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
4432
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
3783
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
3208
|
Дважды в одну реку
3276
|
Молоко
2790
|
Фронда принцев
2833
|
Взять свое любой ценой
2451
|
Очаровательные инопланетяне
2817
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
2988
|
Бесовский полк
3855
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
4129
|
«Мостровосхитители»
3099
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
3338
|
Украсть своего Эйхмана
3176
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
3208
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
3372
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
3860
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
3125
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
3611
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
3779
|
И вновь продолжается бой!
3626
|
Предел терпения и предвыборный чёс
3000
|
А Васька слушает…
3045
|
Не праздничные заметки…
2903
|
Горячее лето, переходящее в осень
2820
|
Слава котам!
3392
|
Змея, кусающая себя за хвост
3261
|
Не догнали, но хоть согрелись…
3503
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
3506
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
3645
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
3431
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
3110
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
2864
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
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«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
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Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
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«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
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Воєнний стан – миколаївські аспекти
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«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
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Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
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Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
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Встояти перед спокусами
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
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Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
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Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
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Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
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Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
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Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
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Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
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Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
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Це страшне слово – рейд!
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Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
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Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
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Обирайте! Але – відповідайте!
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Позеленим країну!
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Янукович 2.0
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А як ви пісяєте?
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Парашутів на всіх немає
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Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
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Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
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Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
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День Победы?
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
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Час хаосу
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Генератор криз
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Не реванш, кажете…
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
2035
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
2030
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Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
2131
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Таргани і без параду
2403
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Зеленеє жито ще й овес
2403
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Ветераны и Папа Римский
1823
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«Скорострєли» чекають на пунш
2274
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Не Британія…
1738
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Авторитаризм на марші
1899
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Лохи всі ми
2118
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Три варіанти та останній елемент
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
2115
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Не переконали…
4223
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
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Маппет – шоу
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Корисні ідіоти або агенти ворога
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
2344
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Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
3587
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Наш Вінні Гамбінні
2051
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Безславні засранці
2253
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Найважливіший день
1830
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
7032
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Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
3876
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
5284
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Грьобаний Екібастуз!
2606
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
4012
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«Океан», туман з пустотою та Мордор
4837
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«Мюнхен» навиворіт
5730
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
8215
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
8180
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
3587
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Контрреволюція огидності
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
3807
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
2981
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Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
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Своєї зарази вистачає
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«Справедливість», яка нікого не врятує…
2373
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Нові випробування для всіх нас
2161
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Чума обом домам! Або коронавірус…
2379
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«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
2448
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Феномен безпорадності
2048
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Разброд и шатание
2117
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«Океан» надії та нескінченний карантин?
2106
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Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
2261
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Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
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Буде цікаво
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
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Нова сторінка в історії українських спецслужб
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Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
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Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
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Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
1875
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
2673
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Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
3010
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Порохобот Зеленський
2700
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Унітаз для Зеленського
2862
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Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
2611
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Боротьба триває
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Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
2211
|
Люди не хочуть бути рабами
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А який ваш вибір?
2162
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Ковід, вибори та психічне здоров’я
2184
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Ми пам’ятаємо
2142
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Про шкарпетки
2198
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О ситуации в городской ТВК
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
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Не адекватний
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
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Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
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Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
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Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
1693
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Перші – не завжди найкращі
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Шпагат Сєнкевича
1832
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Шок, цирк та Невінчанний
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Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
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Очі мають повилазити
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Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
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Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
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Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
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Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
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Ми не в клубі і скільки коштують діти?
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Хто такий Володимир Зеленський? І про показуху
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Християни та католики
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Грьобані маски
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Тунель з портретом Магди Ґебельс
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній Раді
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Боже, за що все це нам!
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Танечка, я ни черта вас не понимаю!
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Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини Шамрай
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Сім’я Ангелів
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Про «Свято Перемоги 9 травня»
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Необучаємий
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А давайте пожиттєво!
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