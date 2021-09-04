Сегодня, 4 сентября, ушел из жизни мой близкий и верный друг – Виктор Алексеевич Чередник.
Жизнь сложилась так, что мы с Витей дружили с ранних лет. Вместе прошли детство, юность, зрелые годы. Не раз судьба разъединяла нас на определенные отрезки времени, но наша дружба прошла это испытание.
Его хорошо знали и в Николаеве, и в Украине, и далеко за её пределами. Не скрою, что Виктор Алексеевич был человеком своеобразным, но как бы то ни было роль его личности для нашего города нельзя преуменьшить.
Правители приходили и уходили, а он оставался таким, каким был всегда: честным, справедливым, душевным, а главное - мудрым. Этой житейской мудрости научила его сама жизнь - нелегкая, полная сложностей и превратностей.
Этой мудрости могли бы позавидовать многие. Витя вполне заслуженно имел колоссальный авторитет, с ним считались, к нему приходили за советом, внимательно прислушивались к его мнению. Он мог подсказать, убедить, а его слово ценилось дороже золота, потому что своё слово он всегда держал.
Он был открыт для всех и равно относился ко всем – от простого горожанина до губернатора. И именно ему во многом удалось сохранить спокойствие в Николаеве в лихие 90-е. В отличие от других городов Украины и стран СНГ мы не погрязли в криминальных разборках и беспределе, смогли прожить этот период сравнительно спокойно. Хотя время было, сами знаете, какое. Городская община с честью прошла испытание тем лихолетьем. И во многом это его заслуга. Хотя не все об этом знают, ведь он был человеком скромным, не стремился к публичности.
Возможно, этого нам не хватает сегодня: умения чтить старших, прислушиваться к их советам.
Помимо прочего Витя был щедрым, добрым и сострадательным меценатом. Он не делил церковь - Господь-то у нас один на всех! - на правильную и неправильную, помогал разным храмам. Он активно помогал больницам города и области, под ключ ремонтировал целые отделения в николаевской Больнице скорой медицинской помощи.
Помогал он и воинам АТО, грузовиками отправлял продовольствие на линию фронта. Надеюсь, на его поминальный вечер приедут командиры, которые благодарны ему за поддержку своих бойцов в самые сложные, иногда даже критические времена. Приедут, и вместе с нами помянут раба Божьего Виктора.
Он был надежным, как скала, с ним было просто и спокойно. Он был воистину дивным человеком! Хотя, возможно, некоторые из нас только с годами по-настоящему оценят его значимость, величие, силу характера.
Витя ушел из жизни. На душе сегодня пусто и тоскливо. Перебираю в памяти многочисленные истории из прошлого, которые связали нас навсегда...
Пусть земля тебе будет пухом, дорогой наш Виктор Алексеевич! Мы тебя помним, и будем помнить всегда!
Твой искренний друг,
Анатолий Дюмин,
почетный гражданин г. Николаева, член Национального союза журналистов Украины, депутат Николаевского горсовета пяти созывов, советник Николаевского городского головы.
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Анатолий ДюминБлоггер
|Почетный гражданин г. Николаева, член Национального союза журналистов Украины, депутат Николаевского горсовета пяти созывов, советник Николаевского городского головы
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Анатолий ДюминБлоггер
|Почетный гражданин г. Николаева, член Национального союза журналистов Украины, депутат Николаевского горсовета пяти созывов, советник Николаевского городского головы
Сегодня, 4 сентября, ушел из жизни мой близкий и верный друг – Виктор Алексеевич Чередник.
Жизнь сложилась так, что мы с Витей дружили с ранних лет. Вместе прошли детство, юность, зрелые годы. Не раз судьба разъединяла нас на определенные отрезки времени, но наша дружба прошла это испытание.
Его хорошо знали и в Николаеве, и в Украине, и далеко за её пределами. Не скрою, что Виктор Алексеевич был человеком своеобразным, но как бы то ни было роль его личности для нашего города нельзя преуменьшить.
Правители приходили и уходили, а он оставался таким, каким был всегда: честным, справедливым, душевным, а главное - мудрым. Этой житейской мудрости научила его сама жизнь - нелегкая, полная сложностей и превратностей.
Этой мудрости могли бы позавидовать многие. Витя вполне заслуженно имел колоссальный авторитет, с ним считались, к нему приходили за советом, внимательно прислушивались к его мнению. Он мог подсказать, убедить, а его слово ценилось дороже золота, потому что своё слово он всегда держал.
Он был открыт для всех и равно относился ко всем – от простого горожанина до губернатора. И именно ему во многом удалось сохранить спокойствие в Николаеве в лихие 90-е. В отличие от других городов Украины и стран СНГ мы не погрязли в криминальных разборках и беспределе, смогли прожить этот период сравнительно спокойно. Хотя время было, сами знаете, какое. Городская община с честью прошла испытание тем лихолетьем. И во многом это его заслуга. Хотя не все об этом знают, ведь он был человеком скромным, не стремился к публичности.
Возможно, этого нам не хватает сегодня: умения чтить старших, прислушиваться к их советам.
Помимо прочего Витя был щедрым, добрым и сострадательным меценатом. Он не делил церковь - Господь-то у нас один на всех! - на правильную и неправильную, помогал разным храмам. Он активно помогал больницам города и области, под ключ ремонтировал целые отделения в николаевской Больнице скорой медицинской помощи.
Помогал он и воинам АТО, грузовиками отправлял продовольствие на линию фронта. Надеюсь, на его поминальный вечер приедут командиры, которые благодарны ему за поддержку своих бойцов в самые сложные, иногда даже критические времена. Приедут, и вместе с нами помянут раба Божьего Виктора.
Он был надежным, как скала, с ним было просто и спокойно. Он был воистину дивным человеком! Хотя, возможно, некоторые из нас только с годами по-настоящему оценят его значимость, величие, силу характера.
Витя ушел из жизни. На душе сегодня пусто и тоскливо. Перебираю в памяти многочисленные истории из прошлого, которые связали нас навсегда...
Пусть земля тебе будет пухом, дорогой наш Виктор Алексеевич! Мы тебя помним, и будем помнить всегда!
Твой искренний друг,
Анатолий Дюмин,
почетный гражданин г. Николаева, член Национального союза журналистов Украины, депутат Николаевского горсовета пяти созывов, советник Николаевского городского головы.
|
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C Днем освобождения родного города, николаевцы!
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Часовня на Кинбурне уже освящена!
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