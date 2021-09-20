Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

З початком навчального року, після численних святкувань днів міст, по закінченню відпускного сезону, Україну накриває нова хвиля пандемії короновірусу. Стрімко зростає не лише кількість хворих, показник яких не є дуже об’єктивний, бо значній частині захворівших не робляться тести і вони не потрапляють до офіційної статистики, а, що найголовніше – швидко зростає кількість госпіталізацій. Як зазначають лікарі – новий штам дельта переноситься важче. І найгірше він переноситься невакцинованими. Отже, за умови, коли вакцини в Україні вже є та, за наявності бажання вакцинуватися, зробити це дуже легко, частина наявних вакцин може зіпсуватися, бо добігає термін їх придатності, а бажаючих їх використати немає. Бо понад 50% дорослих українців не хочуть цього робити. Такими є результати дослідження, що його провів фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології. Опитування провели у середині серпня за фінансової підтримки уряду Великої Британії. "На момент опитування більш ніж половина дорослих українців заявили, що не планують вакцинуватись від COVID-19 у найближчій перспективі. Ці показники одні з найвищих у світі у порівнянні з сусідніми державами, де наявні дані таких опитувань. Найнижчий рівень охоплення вакцинацією спостерігається у старших людей, які перебувають в зоні ризику", - ідеться у дослідженні. Но що тут можна додати? Ви можете жити в Інтернеті та користуватися самими новітніми гаджетами, але ментально знаходитися у високому Середньовіччі. Але тоді для того, щоби знайти винних у нових локдаунах та власних економічних та людських втратах, українці мають просто встати перед дзеркалами та подивитися в них.

Виробники тепла заявили про готовність до проведення всеукраїнської акції протесту, якщо влада не врегулює галузеву кризу до початку опалювального сезону – про таке повідомили на фейсбуц-сторінці ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". У зверненні Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго», Асоціації міст України та Профспілкі працівників ЖКГ України до глави держави, прем’єр-міністра та голови Верховної ради України говориться про найглибшу за останні 10 років кризу у сфері теплокомуненерго (ТКЕ) і висувається низка вимог до керівництва держави аби цієї кризи уникнути та забезпечити українців теплом. Нагадую, на сьогодні є серйозна проблема різниці тарифів, яка загрожує величезним збитками місцевим бюджетам. Відповіддю керівництва держави є… завіряння всіх, що різкого збільшення тарифів не буде. А серед пріоритетів голови держави є відкриття урбан-парків та проведення Олімпіади в Карпатах. Різниця в тарифах? Колапс місцевих бюджетів? Не чув. Урбан-парки в кожне містечко – там і зігріємося.

Тим часом, американська компанія Ілона Маска SpaceX у ніч на четвер, 16 вересня, здійснила запуск першої цивільної космічної місії під назвою Inspiration4. Вперше за 60 років космічних польотів людини на борту орбітальної ракети немає жодного професійного астронавта. На орбіту Землі вирушили четверо людей: ініціатор місії, мільярдер, засновник Shift4 Payments Джаред Іссакман, бортовий лікар (медик) Хейлі Арсено, пілот місії (підприємець, педагог) Сіан Проктор та інженер (ветеран ВПС) Кріс Семброскі . Один з членів екіпажу - Хейлі Арсено — співробітниця лікарні Cвятого Юди в Мемфісі (штат Теннессі), в дитинстві вилікувалась від раку кісток через що їй було частково ампутовано ногу.

Ми пишаємось тим, що ми були частиною великої, советскої імперії. Військові кораблі, які проектували, замислювали не ми, але які ми будували, були основою військово-морської міці цієї імперії. І після розпаду цієї імперії, її нащадок – Росія – продовжує насаджувати свою волю іншим народам, сіяти смерть та руйнування. І кораблі, які були побудовані у нашому місті допомагають їй у цій справі. Ба більше – їх зброя тепер націлена і на Україну. І ми пишаємось цим. Хотіли автори та ініціатори створення мурала на розі Фалеєвської та Набережної сказати це, чи ні, але вони це сказали. Так саме, хотіла, чи ні, але виявила ностальгію за совєтскою імперією очильниця київської міської освіти Олена Фіданян, коли написала у своєму фейсбуці: «Часи коли копійки мали грошову вагу: склянка води без сиропу коштувала 1 коп, з сиропом – 3 коп; проїзд в трамваї коштував 3 коп, тролейбусі – 4 коп, в автобусі та метро – 5 коп.; склянка чаю у шкільній їдальні – 2 коп, томатний сік – 10 коп, великий бублик з маком – 5 коп; шкільний тоненький зошит – 3 коп, щоденник – 14 коп". Правда, згодом, через обурливі коментарі свій пост видалила.

Людина прагне повторення того, чим пишається. Людина хоче повернути те, по чому ностальгує. Скажіть мені, яке майбутнє чекає на Україну, коли значна частина її населення пишається імперським, рабським минулим та ностальгує за ним? Коли для цієї частини українських громадян все українське, починаючи з української мови, історії, традицій та закінчуючи самою українською державністю є чимось другорядним, не таким хорошим на тлі великої та блискучої імперії, частиною якої була колись Україна? І це пролазить скрізь, у людей, від яких вже і не чекав таке почути чи побачити. І я дам вам відповідь – майбутнє у України буде буремним, але обов’язково щасливим. Бо все буде Україна. Не зважаючи на президента «какая разніца» та всі імперські відрижки. А з тим, хто та як дає дозволи та погодження на подібні мурали у публічному просторі Миколаєва необхідно розібратися та навести у цій сфері, нарешті, лад.

А Миколаїв має значно більшу і славну історію, яка почалася набагато раніше, ніж 232 років тому. 232 років тому почалося активне перейменування того, що вже тут було споконвіку. Тими, хто щойно тут з’явився.

За цим кланяюся – побачимось.