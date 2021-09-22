Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськості

Більшість миколаївських онлайн-медіа не публікують інформацію про менеджмент ЗМІ, а також редакційну політику і приховують фінансову інформацію. Місцеві телеканали, в свою чергу, не надають інформацію про аудиторію. Більшість з них також не публікують інформацію про прибутки та доходи від реклами.

Такими є результати вересневого дослідження медіапрозорості ЗМІ Миколаєва, що було проведено ІМІ.

Медіа Миколаєва - онлайн-ЗМІ та телеканали аналізувалися на доступність для аудиторії інформації щодо власників, керівництва, головного редактора, контактів (адреса, телефон, e-mail), аудиторії ЗМІ (лічильники для онлайн-медіа та рейтинги та телеканалів). Також методологія включала аналіз, чи доступна для перегляду редакційна політика медіа (редакційний статут для ТБ) та інформація фінансового характеру (фінансові звіти, прибутки, дохід від реклами).

Якщо інформація щодо певного пункту присутня — ЗМІ отримує 1 бал, якщо відсутня — 0 балів, якщо присутня не в повному обсязі — 0,5 бала. 6-7 балів — абсолютна прозорість; 3,5-5,5 бала — прозорість; 2-3 бали — непрозорість; 0-1,5 бала — абсолютна непрозорість.

До моніторингу онлайн-медіа Миколаєва було включено 10 новинних сайтів: “Преступности.НЕТ”, “Новости-N”, “Шиповник”, “Центр журналістських розслідувань”, “Свідок.Інфо”, “Корабелов.Инфо”, “NikLife”, “Николаевские новости”, “Інше.ТВ”, 0512. Також було проаналізовано сайти 5 місцевих телеканалів: “НІС-ТВ”, “МАРТ”, “UA: Миколаїв”, “ТАК-ТВ”, “Сатурн”.

Онлайн-ЗМІ Миколаєва приховують свої редакції

Ні один із 10 проаналізованих онлайн-ЗМІ не показав повну відкритість за всіма параметрами. Чотири редакції за результатами аналізу можна назвати прозорими: “Николаевские новости” (5 балів), “0512” (4 бали), “Центр журналістських розслідувань” (3,5 бали) та “Корабелов.Инфо” (3,5 бали).

Непрозорими вважаються сайти “Преступности.НЕТ” (3 бали), “NikLife” (2,5 бали) та “Свідок.Інфо” (2 бали). Абсолютну непрозорість показали видання: “Новости-N” (1,5 бали), ”Шиповник” (1 бал), “Інше.ТВ” (0,5 бали).

Жоден з проаналізованих сайтів не опублікував фінансових звітів за минулий рік.

Але, варто зазначити, що у минулих роках такі звіти публікувало видання “Центр журналістських розслідувань”. Сайт у своїх річних звітах про діяльність розповідав про міжнародні проекти, що фінансували діяльність видання.

Фінансова частина звіту ЦЖР за роботу у 2019 році

На жаль, звіту про діяльність “Центру журналістських розслідувань” у 2020 році на сайті видання немає.

Лише два видання (“Центр журналістських розслідувань” та “Николаевские новости”) у розділі “Контакти” надали читачам повну інформацію про контактний телефон, адресу та e-mail, за якими можна звернутися до редакції. Інші ж видання приховують своє місцезнаходження. Видання “Шиповник” надало лише електронну пошту редакції.

Також вже згаданий “Шиповник”, який за результатами аналізу показує абсолютну непрозорість, лише частково надає інформацію про власника - ТОВ “7 газет”, проте не показав дані про бенефіціарного власника цієї компанії. Видання не надає читачам інформацію про головного редактора, менеджмент, редакційну політику, також відсутні інформація про аудиторію та фінансові звіти.

Видання “Інше ТВ”, яке стало аутсайдером серед онлайн-ЗМІ Миколаєва щодо відкритості, на своєму сайті надає читачам лише електронну пошту та контактний телефон.

У розділі “О нас” видання розповідає про проекти, які діють у редакції, правила для користувачів, надає посилання на сторінки у соцмережах та детально розповідає про розцінки на розміщення реклами. Проте, на сайті немає жодних даних про головного редактора, менеджмент, власника, інформації про аудиторію та фінансових звітів.

Редакційну політику та інформацію про принципи, за якими працює видання, публікують лише три онлайн-ЗМІ: “0512”, Центр журналістських розслідувань” та “Свідок.Інфо”.

Найбільш повну інформацію надає сайт “0512” у відповідному розділі на сайті “Редакційна політика”, доступному для кождного читача. Там видання розповідає про принципи роботи редакції та критерії для розміщення матеріалів, джерела інформації, цінності сайту та умови співпраці з читачами.

Чотири з 10 видань не надають жодної інформації про власників: “Новости-N”, “Свідок.Інфо”, “NikLife” та “Інше ТВ”. Щодо сайту “NikLife” зазначимо, що його власником, як і сайт “Преступности.НЕТ” є інформаційне агентство “Українська медіа група”, інформація про що вказується на сайті “Преступности.НЕТ”. Проте на сайті “NikLife” відсутні дані про власника, редполітику тощо, надається інформація лише про редактора журналу та електронна адреса, також встановлено лічильник для підрахунку аудиторії. Немає прямих посилань на сайт “Преступности.НЕТ”, де і публікується, хоча і неповна, але інформація про власника, що незручно для читача, який не знайомий з особливостями роботи вказаних видань.

Абсолютна більшість - 8 з 10 видань - не надають інформацію про керівництво - менеджмент чи директора. Такі дані на своєму сайті надає видання “Центр журналістських розслідувань”, який є громадською організацією - у звітах видання є дані про керівництво та наглядову раду. Також дані про менеджмент вказані на сайті “Николаевские новости”. Можливо, це пов‘язано з тим, що окрім сайту регулярно виходить у друк також і однойменна газета, а тому видання показує більшу відкритість у порівнянні з іншими.

Про відкритість телеканалів

В рамках моніторингу було проаналізовано сайти 5 телеканалів: “НИС-ТВ”, “МАРТ”, “UA:Миколаїв”, “ТАК-ТВ” та “Сатурн”.

Один з 5 проаналізованих телеканалів - “UA:Миколаїв” - набрав 6 балів, а тому вважається абсолютно відкритим для глядачів. Він став єдиним серед миколаївських телеканалів, на сайті якого доступні для громадськості статут на фінансові звіти - їх можна знайти на головному сайті “Суспільного”, до складу якого входить “UA:Миколаїв”.

Також прозорими вважаються телеканали “НИС-ТВ” та “МАРТ” - вони набрали по 4 бали за результатами моніторингу.

Абсолютну непрозорість (0,5 балів за результатами моніторингу) показав телеканал “ТАК-ТВ”, у якого взагалі відсутній сайт. Проте є офіційна сторінка у Фейсбуці, де публікуються посилання на випуски та анонси програм телеканалу у Ютьюбі. У розділі контактів вказана електронна пошта, але не позначено, кому вона належить.

Відповідно до назви пошти (v.veselovskaya), можна допустити, що вона належить Вікторії Веселовській - на її особистій сторінці у соцмережі вказано, що вона є продюсером телеканалу “ТАК-ТВ”.

Але на сторінці телеканалу відсутня інформація і щодо менеджменту, і щодо власників, і будь які інші дані, які б свідчили про відкритість медіа.

Ще одним миколаївським телеканалом, який показав абсолютну непрозорість, став телеканал “Сатурн” - за результатами моніторингу він отримав 1 бал. На сайті телеканалу у розділі “Контакти” вказані телефон, електронна пошта та адреса. Інші дані про редакцію на сайті телеканалу відсутні.

Два з 5 телеканалів опублікували на своїх сайтах інформацію про головного редактора (шеф-редактора новин) - ТРК “МАРТ” та “UA:Миколаїв”. Редакційний статут опублікував сайт ТРК “НИС-ТВ”, інформація про редакційну політику “UA:Миколаїв” доступна на центральному веб-порталі “Суспільного”.

Телеканал “НИС-ТВ” - єдиний серед проаналізованих приватних телеканалів (ТРК “МАРТ” - комунальний телеканал Миколаївської міської ради, а “UA:Миколаїв” - суспільний мовник) повністю опублікував структуру власності на своєму сайті, надавши детальну інформацію про бенефіціарних власників. Також на сайті телеканалу доступні копія ліцензії та редакційного статуту.

Результати моніторингу миколаївських ЗМІ свідчать про те, що далеко не всі місцеві медіа відкриті для громадськості. Для покращення комунікації з читачами медіа мають більш ретельно заповнити розділи “Контакти” та “Про нас”: надати громадськості різні способи для зворотнього зв‘язку, а також розповісти про своє ЗМІ, принципи роботи, місію, познайомити з командою та джерелами фінансування. Це сприятиме зростанню довіри та формуванню поваги у читача до такого видання, адже він буде знати, хто і на яких умовах для нього працює.

Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області

Матеріал підготовлено в рамках проекту «Мережа медіа-спостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Freedom House