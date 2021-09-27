Год назад в Николаеве, как раз под самые выборы, Сенкевич и его команда нам ярко презентовали открытие дюкера в микрорайон Варваровка. Гордились этим проектом и рассказывали, что наконец жители этого микрорайона будут с водой. Однако, прошел год и что же на самом деле получили люди? Об о всем этом смотрите в моем новом выпуске.
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Олег МудракБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета VI созыва, депутат Николаевского областного совета VII созыва
|
Заметки патриота с украинских оккупированных территорий
12728
|
Заметки патриота с украинских оккупированных территорий: основные ответы на сотни вопросов
5983
|
О доброй фее и маленьком старте
4743
|
Гранатурову на заметку: о Жовтневом дворце культуры
4142
|
Рекомендации для волонтеров Николаевщины
6120
|
ВЖЕНЕМЭР
3546
|
Дерево, клинок, иней
4020
|
Управляемый хаос
3970
|
Хозяин готовит сани летом
3515
|
Первые два шага
2988
|
С миру по нитке?
2870
|
Деньги под ногами
3409
|
Николаевскому городскому голове
2847
|
Обратная сторона аэропорта
1959
|
О том как Мудрак церковную землю "продавал"
1813
|
О новых лицах партии "Слуга народа" в Николаеве
3714
|
Имеем ли мы право на встречу с нашими избранниками или Всем спасибо-все свободны?
1838
|
Когда никто никому ничего не должен
9034
|
Мое пожелание для нового мэра
2835
|
Как Варваровский мост остался без ремонта
2009
|
5 лет потерянных возможностей
1925
|
Помочь сохранить слух Ире Гуляевой
1533
|
По следам ток-шоу «Битва за місто»
1272
|
Без паркингов в Николаеве нам не выжить
2497
|
Зеленые насаждения в Николаеве, что нам мешает и кто не дает?
2265
|
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды Сенкевича
1204
|
Олег МудракБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета VI созыва, депутат Николаевского областного совета VII созыва
Год назад в Николаеве, как раз под самые выборы, Сенкевич и его команда нам ярко презентовали открытие дюкера в микрорайон Варваровка. Гордились этим проектом и рассказывали, что наконец жители этого микрорайона будут с водой. Однако, прошел год и что же на самом деле получили люди? Об о всем этом смотрите в моем новом выпуске.
|
Заметки патриота с украинских оккупированных территорий
12728
|
Заметки патриота с украинских оккупированных территорий: основные ответы на сотни вопросов
5983
|
О доброй фее и маленьком старте
4743
|
Гранатурову на заметку: о Жовтневом дворце культуры
4142
|
Рекомендации для волонтеров Николаевщины
6120
|
ВЖЕНЕМЭР
3546
|
Дерево, клинок, иней
4020
|
Управляемый хаос
3970
|
Хозяин готовит сани летом
3515
|
Первые два шага
2988
|
С миру по нитке?
2870
|
Деньги под ногами
3409
|
Николаевскому городскому голове
2847
|
Обратная сторона аэропорта
1959
|
О том как Мудрак церковную землю "продавал"
1813
|
О новых лицах партии "Слуга народа" в Николаеве
3714
|
Имеем ли мы право на встречу с нашими избранниками или Всем спасибо-все свободны?
1838
|
Когда никто никому ничего не должен
9034
|
Мое пожелание для нового мэра
2835
|
Как Варваровский мост остался без ремонта
2009
|
5 лет потерянных возможностей
1925
|
Помочь сохранить слух Ире Гуляевой
1533
|
По следам ток-шоу «Битва за місто»
1272
|
Без паркингов в Николаеве нам не выжить
2497
|
Зеленые насаждения в Николаеве, что нам мешает и кто не дает?
2265
|
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды Сенкевича
1204