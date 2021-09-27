Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?

Год назад в Николаеве, как раз под самые выборы, Сенкевич и его команда нам ярко презентовали открытие дюкера в микрорайон Варваровка. Гордились этим проектом и рассказывали, что наконец жители этого микрорайона будут с водой. Однако, прошел год и что же на самом деле получили люди? Об о всем этом смотрите в моем новом выпуске.