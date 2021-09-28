Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаем

На днях в поистине райском уголке нашего региона – на Кинбурнской косе – состоялись два приятных и запоминающихся события. Одно из них – награждение победителей второго конкурса журналистского мастерства "Быть добру", а другое – традиционный, двенадцатый по счету пленэр «Кинбурн-Арт-Элит».

Оба мероприятия – мои детища. И конкурс, и пленэр организованы мной и проводятся за счет моих собственных ресурсов. Много лет назад, когда я готовил самый первый пленэр, было немало скептиков, которые говорили, что со стороны Дюмина это, мол, то ли чудачество, то ли популизм.

Это был скептицизм тех, кто плохо меня знал, кто не понимал, что я от своих традиций и начинаний не отступаю. Вообще-то я по натуре человек, который старается не разбрасываться обещаниями. А уж если пообещал – буквально в лепешку разобьюсь, но обещание выполню! Я не оставляю брошенных на полпути дел, всё стараюсь доводить до логического конца. Именно поэтому многим николаевцам известна моя обширная деятельность – предпринимательская, общественно-политическая, меценатская.

Как радушный хозяин, я приглашаю всех участников пленэров и конкурсов на свою уютную базу отдыха "Кинбурн-Элит", обеспечиваю проезд и доставку катером, проживание, питание, экскурсии, насыщенную культурную программу. Это люди творчества, поэтому их дело – творить, а моё дело – их комфортно разместить и накормить.

За прошедшие годы у нас побывало более сотни живописцев, фотохудожников и скульпторов. За это время мастерами из Украины, России, Молдовы, Сирии, Египта, Словакии и других стран, принимавшими участие в пленэрах, написаны более тысячи картин, которые разошлись по всему миру, находятся в частных коллекциях стран Европы, Азии и Америки. Эти полотна популяризуют кинбурнские красоты далеко за пределами Украины. Множество людей из разных стран, благодаря пленэру, узнают о том, что на Николаевщине есть такой уникальный уголок заповедной природы. Согласитесь, для нашего региона и государства это нужное и важное дело.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса от пленэра пришлось отказаться. Но в году нынешнем, учитывая, что ситуация немного стабилизировалась, мы решили провести очередной пленэр. Правда, в силу понятных причин карантинного характера, иностранных художников мы не приглашали.

Что касается конкурса журналистского мастерства, он организован совместно с активистами общественного движения «Быть добру!». Я являюсь почетным председателем оргкомитета конкурса и взял на себя финансовую сторону вопроса. Как говорится, не впервой, ведь меценатство у меня в крови – это давняя традиция рода Дюминых.

Конкурс проводился по одиннадцати номинациям. В жюри вошли известные в Николаеве представители медиа и общественности. Изюминка заключается в том, что мы решили их имена не озвучивать, дабы исключить малейшее давление, обиды, претензии и сохранить максимальную объективность оценки работ. Не я, кстати, это придумал – такая практика существует при проведении кинофестивалей, кадровых конкурсов и т.д.

К участию были приглашены как сотрудники СМИ, так и внештатные авторы и блогеры. Конкурсные работы оценивались по понятным и общедоступным критериям: информационная насыщенность, стиль изложения, актуальность, глубина освещения проблемы, оригинальность подхода, объективность и доброта.

Жюри отбирало среди участников конкурса лучших из лучших. Это была кропотливая работа, занявшая много времени. Наконец, окончательный вердикт был вынесен.

Итак, вот они, имена победителей в каждой из номинаций:

1. «Кинбурн любовь моя» - Наталья Христова, газета «Вечерний Николаев»;

2. «Мэтр журналистики» - Андрей Тюрин, газета «Рiдне Прибужжя»;

3. «Журналистская акция года» – Вадим Ушаков, "Журналисты против коррупции ";

4. «Свобода от рабства» - Вадим Чудайкин, блогер;

5. «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала" - Татьяна Визикова, фрилансер.

6. «Едина Украина» - Сергей Валяренко, ОО «Волонтерский рух»;

7. «Новое имя журналистики» - Борис Годунов, блогер

8. «Поэт года» - Александр Мачула, Миколаївська "Просвіта", автор сборника стихотворений "Кінбурн горить";

9. Спецноминация "Диалоги с Дюминым" - Елена Кабашная, фрилансер общественный деятель;

10. "Международная журналистика" - Игорь Ермолаев, член международного Союза фотохудожников, журнал «Имена»;

11. «Україна — це ми!» - Тамара Вишнякова, ОО «Родительский комитет Николаевщины».

Награждение победителей конкурса прошло одновременно и в торжественной, и в неформальной, дружеской, я бы сказал камерной обстановке: на природе, недалеко от берега Днепро-Бугского лимана. Победители были награждены грамотами Николаевского городского головы, подарками и денежными призами. А результатом нашей встречи стали репортажи, статьи, фотоотчеты, сюжеты.

Основная же изюминка заключается в том, что награждал журналистов лично мэр Николаева Александр Сенкевич, специально ради этого тоже приехавший на Кинбурнскую косу.

...Я хорошо помню всех мэров Николаева, начиная от Николая Брюханова Меня, нередко спрашивают, кого из них я считаю лучшим?

Действительно, о каждом я знаю немало, о его достижениях и провалах, о его достоинствах и недостатках. Но если я назову лучшим мэром Владимира Чайку, мне резонно возразят: так вы же были близкими друзьями! Поэтому, объективности ради, Владимира Дмитриевича мы вынесем за скобки. А из оставшихся лучшими мэрами я могу назвать двух – Ивана Канаева и Александра Сенкевича.

Канаев – это отдельная тема. Тогда ресурсы Советского Союза казались неисчерпаемыми, и главное было суметь выбить из центра фонды, а потом – правильно, максимально эффективно ими распорядиться.

Сегодня время совсем другое. С одной стороны, деньги в бюджете вроде бы и есть, но одновременно их и нет – в условиях децентрализации город получил не только больше полномочий, но и больше ответственности, проблем, а, соответственно, и больше вынужденных финансовых трат.

Сенкевич – это человек, сделавший себя сам, строивший свою политическую и бизнес-карьеру с нуля и без "волосатой руки". Он сам вел избирательные кампании, ходил по домам и квартирам николаецев. И в результате сумел победить политических тяжеловесов!

Мы привыкли персонифицировать власть и во всех городских бедах виним мэра. Канализацию прорвало – это всё мэр, возникли проблемы с электротранспортом – мэр, у ребенка в школе проблемы – и тут виноват мэр. Мэр один, а городских чиновников много. Но кто бы из них не напортачил, в ответе всегда будет мэр.

Сейчас выдумывают какие-то рейтинги, говорят, мол, Николаев плетется в хвосте. Так ли это? Думаю, что нет. Критерии этих рейтингов размыты и непонятны. Но зато мы видим конкретные дела: проложен водопроводный дюкер в Варваровку, обновляется электротранспорт, модернизируются городские котельные и сети водоканала, проводится благоустройство, озеленение, приводятся в порядок дороги.

И после этого говорят, что мы худшие? Бред какой-то...

Думаю, в такой ситуации нам нужно защищать честь своего города, вместо того, чтобы лить грязь на самих себя.

За все годы ни один мэр не посещал наших пленэров и выставок, проводящихся по их итогам. А вот для Сенкевича важны не только канализация, дороги, электротранспорт (хотя всё это, конечно, тоже очень важно), но и культура, искусство. Он – человек искусства, это часть его жизни. И я очень благодарен ему за то, что он нашел время, чтобы почтить вниманием журналистов и художников, прославляющих Николаев и Николаевщину.

Труд журналистов тяжел, общество воспринимает их по-разному, говорят об их продажности, о "желтой прессе". Тем не менее, мы читаем сайты, газеты, смотрим ТВ, слушаем радио. И видим, что многие журналисты честны, объективны. У нас есть известные обозреватели, публицисты, блогеры, подчас пристрастные и радикально настроенные. Но их линия поведения – это их личный выбор, ведь у нас не диктатура, а свободная страна, где каждый имеет право на собственное мнение, на публичное выражение своих взглядов. Ограничение тут может быть только одно – человеческая мораль и Уголовный кодекс. Если человек пропагандирует этническую или религиозную вражду, насильственное свержение существующего строя, призывает к развалу государства – он должен быть наказан. Впрочем, это уже никакая не журналистика и не публицистика. Это – пропаганда в чистом виде и, в некоторых случаях, вдобавок ещё и уголовщина. Существует грань, которую нельзя переступать. На самом же деле журналист должен быть толерантен к другим людям, должен уметь отделять мнения и комментарии от конкретных фактов.

Я и сам веду блог, пишу статьи и даже целые книги. Но если для меня это хобби, то для профессиональных журналистов – основной заработок.

Таланты нужно поощрять. Поэтому я и организовал конкурс "Быть добру!", поэтому на Кинбурнской косе мы поздравили лучших, тех, кто прославляет наш край. Мэр Николаева награждал их вместе со мной. Он пожимал руки, вручал грамоты и подарки даже тем, кто беспощадно критикует его. При этом сам он настроен по отношению к критикам вполне лояльно, по-доброму. Он выше сведения личных счетов. Такова его доля и груз мэрской ответственности.

Дальше было неформальное общение, прекрасный ужин. Все прошло на высоком уровне, на позитиве.

Вижу: журналисты неравнодушны к тому, что происходит на косе. Кинбурн - жемчужина Украины, и не вправе несколько человек кулуарно решать его судьбу одним росчерком пера. Судьба Кинбурна – в руках громады, общественности. А задача журналистов – отслеживать ситуацию и правдиво освещать её.

Итак, я еще раз поздравляю всех победителей конкурса журналистского мастерства "Быть добру!" и призываю все николаевские СМИ участвовать в наших мероприятиях.

P.S. Не могу не поделиться одним интересным наблюдением.

Мэр Николаева не мог надолго задерживаться, и в тот же день, точнее, поздним вечером, возвращался в Николаев. Я провожал его до Очакова, куда мы вместе через лиман отправились на судне.

И вдруг разразилась настоящая буря, вспенились волны, ударили молнии, загрохотал гром. В темноте нас накрыла такая стена хлесткого, пронизывающего ливня, что в нескольких метрах ничего не разглядеть. А ведь это устье Бугско-Днепровско-лиманского и Херсонского морского каналов с очень интенсивным судоходством!

Когда-то я служил в десантном подразделении, десятки раз прыгал с парашютом, участвовал в боевых действиях, был ранен и награжден медалью "За отвагу". Я могу отличить смелого, самоотверженного человека от труса и паникера. На протяжении десятилетий я попадал в ситуации, когда люди во время жестокого боя, бури, отказа двигателей самолета впадали в панику. Паника – страшная вещь, когда взрослые мужчины превращаются в тряпку. Доходило до того, что мы связывали человека, чтобы он не мешал нам действовать в экстремальных условиях. Было дело, приходилось даже обездвиживать паникеров точным ударом (спасибо десантной подготовке и моим инструкторам по рукопашному бою).

И вот я с интересом наблюдал за Сенкевичем: а как поведет себя он, попав в шторм? Неужели запаникует?

Но нет! Как раз наоборот: он был спокоен, шутил, старался приободрить других. А когда возникли навигационные сложности, даже помог с помощью GPS в своем телефоне правильно определить курс судна в кромешной тьме.

Давая характеристику человеку, иногда говорят: я бы с ним в разведку не пошел. Так вот, я бы Сенкевичем пошел в разведку без всяких сомнений! Это именно тот человек, на которого можно положиться.