Дерибан Кинбурна: кому это выгодно?

Я по-настоящему ценю Кинбурнскую косу, провожу здесь немало времени. Поэтому не должен вызывать удивления тот факт, что я неравнодушен ко всему, тут происходящему.

Много раз бывал в заповедниках и национальных парках. Я был в гостях у тибетских монахов и, чтобы преодолеть путь до монастыря, нас наряжали в особую холщовую одежду и выдавали специальную обувь, такие себе лапти, – чтобы мы, не дай Бог, не потоптали редкую высокогорную травку. Я видел национальные парки в Германии и Австрии, где каждое дерево пронумеровано и паспортизовано, занесено в базу данных со всей своей многолетней историей - повреждения, болезни и т.д. А если дерево болеет, его лечат так, как у нас, наверное, не лечат даже детей.

В нашей стране к природе отношение, мягко говоря, несколько иное. У меня в Закарпатье живут кумовья, я регулярно езжу к ним. И вижу ужасающую картину того, что происходит: вырубка лесов достигла таких ужасающих масштабов, что склоны гор там полностью облысели. А это удар по фауне и изменение всего природного баланса, сложившегося тысячелетиями. Результат — смещения грунта, оползни, селевые потоки и наводнения, разрушение домов, дорог, мостов, затопление целых населенных пунктов.

На Кинбурне, к счастью, лесничество работает на должном уровне, здесь такой хищнической вырубки нет. А после того, как в начале столетия выгорели большие площади, лесниками были высажены десятки гектаров нового хвойного леса.

С лесничеством на косе всё в порядке. Однако беда подкралась совершенно с другой стороны. Конечно, я не профессионал в вопросах природно-заповедного фонда, но я полностью согласен с директором здешнего регионально ландшафтного парка Зиновием Петровичем: такого на Кинбурне быть не должно.

Итак, о чем речь, что же такое здесь происходит?

Началось всё с того, что несколько лет назад вдалеке от населенных пунктов был построен и введен в эксплуатацию причал. Нормального причала для больших пассажирских катеров нет ни в Покровке, ни в Покровских хуторах, ни в Рымбах. Но вместо того, чтобы построить причал поближе к населенным пунктам, его открыли в заповедном безлюдном месте, неподалеку от памятника Суворову, где прежде были шикарные гнездовья чаек. Это был бизнес-проект, постепенно превращающий богатую флорой и фауной оконечность косы в пустыню. Вокруг появились палаточные городки и масса отдыхающих, уничтожающих природу, вытаптывающих её в буквальном смысле слова.

Как оказалось, это была только проба пера!

Теперь косу ввели в состав Очаковской ОТГ и хотят раздуть границы населенных пунктов настолько, чтобы земель под отводы участков и застройку стало в разы больше. Говорят, это, мол, ради блага самих кинбурян.

Да неужели?! Что даст простым людям хищническая земельная экспансия? Ровным счетом ничего!

Представьте себе: зима, люди отрезаны от материка, до нормальной дороги в селе Геройское соседней Херсонской области нужно преодолеть десятки километров по пескам, по лиману пройти в Очаков на судне — очень сложно, практически невозможно. Плюс традиционные перебои с энергоснабжением.

Вот какие у жителей косы реальные проллемы! Каждые несколько лет они выбирают себе депутатов, а теперь еще и голову ОТГ вместе с сельским старостой, чтобы эти проблемы решать. Как же могут депутаты отдавать всё на откуп чииновникам, как могут, не посоветовавшись с избирателями, пренебрегая всем, чем только возможно, наплевав на закон, разбазаривать уникальные земли?!

Да это же настоящее преступление!

Только Верховная Рада может разрешить изменить границы нацпарка, передав заповедные земли в черту населенного пункта. А если еще и народ против, то кому и зачем это вообще нужно?

Аналогичные попытки захвата заповедных жемчужин уже предпринимались, когда бывший рыбколхоз «Свідомість» распаевал уникальное орхидное поле, где растут дикие орхидеи. Потом распаёвка была отменена в судебном порядке, земельные хапуги получили по рукам. Но сколько времени и сил было потрачено на восстановление справедливости!

Своё недоброе дело сделал бывший Покровский сельский голова Григорий Агафонов: только за последние годы в чужие руки розданы около 250 земельных участков. Теперь Агафонов припеваючи живет в Николаеве. Чиновник, официально получавший копейки, на самом деле обеспечил себя, своих родственников и, наверное, даже потомков, - ведь сколько уникальных земель было роздано направо и налево Зато когда понадобилось всего три сотки под строительство часовенки, каплычки, как мы её называем, он встал стеной: не позволим! Или, как издевательский вариант, — стройте на отшибе, где нет ни жилья, ни людей, ни дорог, ни электричества.

Тогда поднялась волна возмущения. В итоге каплычка построена, сегодня верой и правдой она служит людям. Людям, а не Агафонову. Только безбожник мог воспрепятствовать такому проекту!

Скажите, зачем депутатам Очаковской ОТГ искусственно раздувать площадь населенных пунктов на косе? Не лучше ли у себя в Очакове заняться своими, сугубо очаковскими проблемами? Решать вопросы по благоустройству побережья, развитию курортной зоны, упорядочению причалов и прочих мест, где до сих пор нет отводов земли, системно заняться дорогами.

Вот бы куда депутатам обратить свой взор! Но в Очакове земля не настолько востребована, там нет таких лакомых кусков, как на косе. Я глубоко убежден, что именно в этом и заключается главная причина столь пристального интереса к землям Кинбурна. Слава Богу, что глава облгосадминистрации Виталий Ким прямо заявил: этому не бывать.

Пускать под нож земли косы — преступно. Единственное, что можно делать — это развивать нацпарк, беречь и лелеять его флору и фауну, заботиться об ихтиофауне прилегающих акваторий Днепро-Бугского лимана и Черного моря. Побольше бы нам таких экологов-подвижников, истинных патриотов Николаевщины, как Зиновий Петрович, Олег Деркач и иже с ними. А агафоновы пускай отправляются на свалку истории, там им самое место!

Депутатов Очаковской ОТГ я призываю не допустить фатальной ошибки, подумать о людях. Но только не об отдельных людях, стремящихся нажиться на дерибане, а о всей громаде и её интересах. Я знаю настроения жителей косы — они против земельного передела.

Есть ещё и Президент Украины — гарант Конституции. Надеюсь, он не даст в обиду нацпарк. Так схаменіться ж, панове депутати, не знищуйте Кінбурн! Не идите наперекор людям, на нарушайте законы писаные и неписаные, будьте законопослушными и высокоморальными местными политиками и не пытайтесь войти в историю как «отцы дерибана»!