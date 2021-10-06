Белые крылья над Николаевом. Памяти Владимира Чайки

5 октября исполнилось 73 года Николаевскому городскому голове Владимиру Чайке. В этот день мы могли бы сидеть за дружеским столом, поздравлять именинника, провозглашать тосты, радоваться, смеяться. И, конечно же, слушать песню "Белые крылья" в его неповторимом исполнении.

Но повода для радости нет. Восемь с половиной лет назад мой друг, мэр Николаева, а для меня просто Володя ушел от нас в лучший мир.

Жизнь постепенно расставляет все на свои места, мы можем подводить итоги, делать оценки. Есть люди, которых очень быстро забывают после смерти. Но Чайка...

Поверьте, не только я, а и многие другие николаевцы до сих пор мысленно прикидывают для себя: а как бы поступил Владимир Дмитриевич, какое бы решение принял, чтобы устранить ту или иную сегодняшнюю проблему, злободневный вопрос.

Жизнь неукротимо рвется вперед, меняется решительно всё, появляются новые знания и технологии. Но чем больше времени проходит, тем больше я поражаюсь управленческому мастерству, эрудированности, глубине интеллекта нашего мэра. Он был новатором и, помня о прошлом, заботясь о настоящем, одновременно смело глядел в будущее – на целые десятилетия!

Это сегодня принят специальный закон, согласно которому повсеместно созданы центры предоставления административных услуг. А Чайка такой центр создал (тогда он назывался "единое окно") в Николаеве ровно двадцать лет назад. Он был первым в Украине. Первым! Да что там, в Украине, даже в разрекламированной Грузии, результатами реформ в которой мы привыкли восхищаться, тогда не было ни таких центров, ни домов юстиции, - ничего!

Сегодня мы говорим о диджитализации, электронных сервисах и базах данных, об уходе от бумажных носителей и электронном документообороте. А кто одним из первых в стране дал старт диджитализации в отдельно взятом городе? Конечно Владимир Чайка! Это по его инициативе 13 лет назад была принята программа "Электронный город" – первая в истории Николаева. Тогда 90% горожан даже не слышали слова "Фейсбук" и еще не понимали, что такое персональный электронный кабинет.

А кто начал вводить конкурентную среду в обслуживании жилья? Чайка! Сейчас, как и ЦНАПы, это – требование закона. Но вот тогда, 15 лет назад, это была его личная инициатива. Да, удавалось не всё и сразу, но он понимал, что горожанин – не крепостной, закрепленный за ЖЭКом, и в обслуживании многоквартирного дома жильцы должны иметь право выбора. Сегодня – создавай ОСМД, выбирай управляющую компанию или управителя, – ты можешь сам управлять обслуживанием своего жилья. Но даже сейчас далеко не все горожане этот понимают, не все эффективно используют такую прекрасную возможность. А тогда? Тогда такой возможности не было в принципе. Её нам предоставил Владимир Чайка.

Это был неординарный николаевец, Человек с большой буквы, который искренне любил Николаев, хотя сам родился на Херсонщине. Он умел предвидеть на десятилетия вперед, был общительным, искренним, веселым, искрометным. Он стремился сделать Николаев лучше, красивее, комфортнее и безопасней. Он переживал за каждую площадь, улицу, переулок, дом и подъезд. Он все время был в движении, не щадил себя, редко позволял хотя бы мимолетную передышку, не говоря о полноценном отдыхе.

На его долю достались тяжелые годы парадоксальной украинской действительности, когда не было войны и крови, неподконтрольных официальной власти регионов, но жизнь была намного хуже сегодняшней: зарплату платили туалетной бумагой, в лучшем случае – хлебом и консервами, свирепствовала нищета и безработица, медицина стремительно деградировала, пассажирский транспорт разваливался, а улицы, по которым постоянно что-то текло, утопали в грязи. В это жуткое время Чайка не побоялся уйти с престижной и доходной должности в банке на пост мэра, возглавил проблемное городское хозяйство и, засучив рукава, с первого дня принялся за работу. Вместе с ним мы преодолевали кризисы, сглаживали социальную напряженность, приступили к планомерному развитию Николаева. А он, имея дипломатический, управленческий, да и просто богатый житейский опыт, умел налаживать отношения с людьми, находить компромиссы, добиваться урегулирования неразрешимых на первый взгляд конфликтов.

Он искренне любил город и горожан, а николаевцы отвечали ему взаимностью.

Повседневные заботы всегда были и будут. Но человечность, память о тех, кто покинул наш мир, не вправе оставлять нас. Мы должны помнить прошлое и тех, кому во многом обязаны сегодняшним днем. Поэтому лично я благодарен судьбе, которая свела меня с таким человеком. А ещё благодарен всем, кто о нём не забывает, кто помянул Владимира Дмитриевича добрым словом в день его рождения

Царствие тебе небесное, Володя! Говорят, человек жив, пока о нем помнят. Ты будешь жить еще очень долго – в сердцах и памяти людской, а твои белые крылья будут и дальше незримо парить над нашим городом, оберегая его от напастей.