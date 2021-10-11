Наздоженемо Лукашенка та переженемо!

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Отже, коли Володимир Зеленський балотувався у 2019 році в президенти України, він брехав. І робив це цілком свідомо. Такий логічний висновок робимо із наступного. На початку тижня були опубліковані перші, звертаю увагу, перші результати розслідування міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів Pandora Papers ("Досьє Пандори"). Відразу ж зазначимо, що публікації щодо цього розслідування з’явилось на перших шпальтах світової преси. На них образ Володимира Олександровича красується поруч із таким «стовпами» світової демократії, як президент Росії Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв та з якийсь африканський президент – гідна, я би сказав – феєрична компанія. Відповідно до цих розслідувань, Володимир Зеленський, та наближені до нього кварталовці мали офшорні компанії, рахунки, активно співпрацювали із Ігорем Коломойським, який перевів їм 40 мільйонів доларів, джерелом яких, ймовірно, були гроші вкладників Приватбанку. Все це Володимир Зеленський робив, але приховав це у 2019 році. Натомість, критикував за подібні практики свого опонента – п’ятого Президента України Петра Порошенка. А його друзі через офшори купували житлову нерухомість у Лондоні, елітну, навіть за британськими мірками. Дорого – багато.

Люди, яких Володимир Олександрович привів до влади, говорять, що офшори, звичайно, це погано, але, якщо на полшишєчкі, то можна.

Найголовніше у цій, насправді, не дуже новій історії, не те, що Зеленський та його оточення гралися у офшорні схеми, хоча, само по собі – це погано, бо це несплата податків в Україні – країні яка має гостру потребу у грошах на все. Найголовніше те, що маючи за плечима таку історію, Зеленський приховував її, та дорікав подібними історіями іншим. Справа у морально-етичній стороні історії. Не можна, маючи палаючий капелюх на голові, йти до влади на гаслах боротьби із шахрайством. Не можна казати – ми не такі, як ці - старі, будучи таким самим як так звані старі. Це не морально і не етично. Втім, як показує українській досвід, може це не морально та не етично, але цілком ефективно та успішно. Зеленський же так зробив. І досяг успіху. Зеленський продовжує так робити – і я впевнений, що оприлюднення матеріалів Pandora Papers найближчим часом аж ніяк серйозно не відіб’ється не рейтингу Володимира Олександровича. Чи відіб’ється? А ви як думаєте – українській народ настільки ж моральний та етичний, як і мудрий? Чи він просто мудрий? Без моралі та етики. Бо ефективність та успіх важливіше за якісь химерні та примарні життєві принципи.

Дмитро Разумков, головний політтехнолог переможних президентської кампанії Володимира Зеленського та парламентської його слуг у 2019 році більше не Голова Верховної Ради. За таке рішення проголосувало 284 народні депутати. “Слуги народу” дали 215 голосів, ОПЗЖ – 0 , “Євросолідарність”, – 0, “Батьківщина” - неочікувано – 20, “Голос”, – 6, “Довіра” – 18, “За майбутнє” – 19, позафракційні – 6. Такий підсумок четвергового засідання українського парламенту. У своєму прощальному спічі на посту голови українського парламенту Дмитро Олександрович намалював просто жахливу картину нашої сучасності, в якій порушені всі демократичні принципи, панує диктатура більшості та авторитаризм. Забуваючи сказати, при тому, що це саме він у багато чому відповідальний за такий стан речей, бо це саме він навчив що робити, казати, а вірніше – як брехати Зеленському та його слугам, аби захопити владу в Україні. Вже колишні соратники Дмитра Олександровича багато чого закидали йому. Однією із найбільших претензій, виявилось те, що він… дозволяв представникам опозиції безкарно ображати Зеленського, не робив їм зауваження та не вимикав їм мікрофон.

В п’ятницю депутати від монобільшості за підтримки депутатських груп, орієнтованих на певних олігархів, призначили головою Верховної Ради Руслана Стефанчука. За його призначення проголосував 261 народний депутат. "Слуги" дали 222 голоси, 15 дали "За майбутнє", "Довіра" – 18, позафракційні – 6. Руслан Стефанчук є абсолютно лояльний до Зеленського та його фаворита Єрмака.

Отже, відтепер ніхто не буде заморачуватися щодо регламентів, процедур та норм, що дуже дратує Володимира Олександровича, всім критикам Зеленського будуть вимикати мікрофон та давати по шапці. А ще, Руслан Олексійович має чудове почуття гумору.

Констатуємо – для утворення в Україні авторитарного режиму видалено майже всі, навіть такі декоративні, як Разумков, запобіжники. Рух України на чолі із Зеленським до авторитаризму а-ля Лукашенко, із показовою хамською поркою різної дрібноти та прощенням для своїх будь чого, цей рух набуває космічної швидкості. На мою думку, Володимир Зеленський – це оживший Саша Бєлий. Всі думали, що часи цього персонажу минули – але ніт. Він зійшов з екранів та ожив в образі Зеленського. Із всіма властивими цьому персонажу якостями. Із презирством до старих норм та правил поведінки та їх носіїв, які, на думку Зеленського, дискредитували себе. Все, чого хочеш, можна отримати грубою силою. У крайньому разі – купити. Але силі віддається перевага. Наважливіше правило поведінки слуг - відданість вожаку та сліпе виконання його вказівок. Це правила їх життя. Із нового – все це виправдовується благом людей, бо люди саме для цього і обирали Володимира Олександровича.

Отже, Зеленський – це Саша Бєлий нашої сучасності, а його слуги – це його бригада. Годі й говорити про наслідки життя в країні, де за президента людина із психологією братка із 90-х. Якщо ти, звичайно, не слухняний член його бригади, бо неслухняні за дивним збігом обставин у 33 роки вмирають через серцеву недостатність та у 31 рік втрачають свідомість в один день.

До речі, про наслідки життя за Зеленського. За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 7 жовтня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 7 місце у світі та 4 — серед країн Європи. Також Україна на 6 місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 та на 3 — серед європейських країн.

Міністерство охорони здоров’я у четвер, 7 жовтня, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

Згідно з наказом МОЗ на період дії карантину обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Наказ набирає чинності через місяць з дня публікації.

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

За цим кланяюся – побачимось.