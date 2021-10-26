Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.

Традиційно, десятий рік поспіль, на Миколаївщині вручається відзнака «Юрист року Миколаївщини», яка заснована ГО «Союз юристів Миколаївщини» за підтримки Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Це програма, яка покращує імідж області, сприяє зміцненню зв’язків між юристами державного і громадського секторів, органів місцевого самоврядування. Вручення відзнаки відбувається в грудні та приурочене до Міжнародного Дня прав людини (річниця ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини в 1948 р.).

«Юрист року Миколаївщини» – засіб для визнання заслуг висококваліфікованих юристів перед Миколаївщиною, популяризації професії юриста, відзначення засобів масової інформації за вагомий внесок в розвиток правової культури суспільства, підвищення рівня довіри громадян до спеціалістів правової сфери. Це перший та єдиний регіональний проект в Україні, який об’єднав юристів державної сфери, громадського та приватного секторів.

У 2012 р. створена Рада по організації проекту, до якої увійшли представники Миколаївської ОДА, Миколаївської обласної ради, Прокуратури Миколаївської області, УСБУ, ГУ НП в Миколаївській області, ГУ Державної фіскальної служби України в Миколаївській області, Апеляційного суду Миколаївської області, Миколаївського окружного адміністративного суду, Господарського суду Миколаївської області, ЗМІ, МОГО «Миколаївський прес-клуб», громадських організацій.

За 2012-2020 рр. на відзнаку було номіновано більше 500 людей, 139 із яких стали лауреатами відзнаки. Відзначені юристи з Миколаєва, Первомайська, Вознесенська, Баштанки, Снігурівки, Нового Бугу, Южноукраїнська. Вручення відзнаки відбувається в сесійній залі Миколаївської обласної ради за підтримки південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Вручення нагород відбудеться 10 грудня 2021 р. у наступних номінаціях:

Працівник апеляційного суду

Працівник адміністративного суду

Працівник господарського суду

Працівник місцевого загального суду

Юрист органів виконавчої влади

Юрист органів юстиції

Юрист органів прокуратури

Юрист-співробітник СБУ

Юрист органів Національної поліції

Юрист-співробітник органів Державного бюро розслідувань

Адвокат

Нотаріус

Юрист-науковець, викладач

Студент-юрист

Кращий журналіст у вихованні правової свідомості громадян

Юрист збройних сил України

Юрист органів Державної фіскальної служби України

Юрист — правозахисник



Для нас вкрай важливо отримати пропозиції державних органів та установ, органів місцевого самоврядування, професійних об’єднань юристів, громадських організацій, приватних компаній щодо кандидатур запропонованих до нагородження.

Рада «Юрист року Миколаївщини” отримує пропозиції щодо номінантів за адресою: м.Миколаїв, вул. 8 Березня, 107 та на е-mail: maksymkoval799@gmail.com до 30.11.2021 г. Додаткова інформація по тел. 050 337 15 55 (Максим Коваль).

Більш детально: https://yurpom.net/startuye-prijom-propozicij-na-nagorodzhennya-vidznakoyu-yurist-roku-mikola%d1%97vshhini/

Документи для висування номінантів розміщені на Google-диске, перехід за посиланням: bit.ly/2qz931N