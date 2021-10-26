Традиційно, десятий рік поспіль, на Миколаївщині вручається відзнака «Юрист року Миколаївщини», яка заснована ГО «Союз юристів Миколаївщини» за підтримки Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Це програма, яка покращує імідж області, сприяє зміцненню зв’язків між юристами державного і громадського секторів, органів місцевого самоврядування. Вручення відзнаки відбувається в грудні та приурочене до Міжнародного Дня прав людини (річниця ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини в 1948 р.).
«Юрист року Миколаївщини» – засіб для визнання заслуг висококваліфікованих юристів перед Миколаївщиною, популяризації професії юриста, відзначення засобів масової інформації за вагомий внесок в розвиток правової культури суспільства, підвищення рівня довіри громадян до спеціалістів правової сфери. Це перший та єдиний регіональний проект в Україні, який об’єднав юристів державної сфери, громадського та приватного секторів.
У 2012 р. створена Рада по організації проекту, до якої увійшли представники Миколаївської ОДА, Миколаївської обласної ради, Прокуратури Миколаївської області, УСБУ, ГУ НП в Миколаївській області, ГУ Державної фіскальної служби України в Миколаївській області, Апеляційного суду Миколаївської області, Миколаївського окружного адміністративного суду, Господарського суду Миколаївської області, ЗМІ, МОГО «Миколаївський прес-клуб», громадських організацій.
За 2012-2020 рр. на відзнаку було номіновано більше 500 людей, 139 із яких стали лауреатами відзнаки. Відзначені юристи з Миколаєва, Первомайська, Вознесенська, Баштанки, Снігурівки, Нового Бугу, Южноукраїнська. Вручення відзнаки відбувається в сесійній залі Миколаївської обласної ради за підтримки південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Вручення нагород відбудеться 10 грудня 2021 р. у наступних номінаціях:
Для нас вкрай важливо отримати пропозиції державних органів та установ, органів місцевого самоврядування, професійних об’єднань юристів, громадських організацій, приватних компаній щодо кандидатур запропонованих до нагородження.
Рада «Юрист року Миколаївщини” отримує пропозиції щодо номінантів за адресою: м.Миколаїв, вул. 8 Березня, 107 та на е-mail: maksymkoval799@gmail.com до 30.11.2021 г. Додаткова інформація по тел. 050 337 15 55 (Максим Коваль).
Більш детально: https://yurpom.net/startuye-prijom-propozicij-na-nagorodzhennya-vidznakoyu-yurist-roku-mikola%d1%97vshhini/
Документи для висування номінантів розміщені на Google-диске, перехід за посиланням: bit.ly/2qz931N
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Максим КовальБлоггер
|Союз юристов Николаевщины
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Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020
2275
|
Максим КовальБлоггер
|Союз юристов Николаевщины
Традиційно, десятий рік поспіль, на Миколаївщині вручається відзнака «Юрист року Миколаївщини», яка заснована ГО «Союз юристів Миколаївщини» за підтримки Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Це програма, яка покращує імідж області, сприяє зміцненню зв’язків між юристами державного і громадського секторів, органів місцевого самоврядування. Вручення відзнаки відбувається в грудні та приурочене до Міжнародного Дня прав людини (річниця ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини в 1948 р.).
«Юрист року Миколаївщини» – засіб для визнання заслуг висококваліфікованих юристів перед Миколаївщиною, популяризації професії юриста, відзначення засобів масової інформації за вагомий внесок в розвиток правової культури суспільства, підвищення рівня довіри громадян до спеціалістів правової сфери. Це перший та єдиний регіональний проект в Україні, який об’єднав юристів державної сфери, громадського та приватного секторів.
У 2012 р. створена Рада по організації проекту, до якої увійшли представники Миколаївської ОДА, Миколаївської обласної ради, Прокуратури Миколаївської області, УСБУ, ГУ НП в Миколаївській області, ГУ Державної фіскальної служби України в Миколаївській області, Апеляційного суду Миколаївської області, Миколаївського окружного адміністративного суду, Господарського суду Миколаївської області, ЗМІ, МОГО «Миколаївський прес-клуб», громадських організацій.
За 2012-2020 рр. на відзнаку було номіновано більше 500 людей, 139 із яких стали лауреатами відзнаки. Відзначені юристи з Миколаєва, Первомайська, Вознесенська, Баштанки, Снігурівки, Нового Бугу, Южноукраїнська. Вручення відзнаки відбувається в сесійній залі Миколаївської обласної ради за підтримки південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Вручення нагород відбудеться 10 грудня 2021 р. у наступних номінаціях:
Для нас вкрай важливо отримати пропозиції державних органів та установ, органів місцевого самоврядування, професійних об’єднань юристів, громадських організацій, приватних компаній щодо кандидатур запропонованих до нагородження.
Рада «Юрист року Миколаївщини” отримує пропозиції щодо номінантів за адресою: м.Миколаїв, вул. 8 Березня, 107 та на е-mail: maksymkoval799@gmail.com до 30.11.2021 г. Додаткова інформація по тел. 050 337 15 55 (Максим Коваль).
Більш детально: https://yurpom.net/startuye-prijom-propozicij-na-nagorodzhennya-vidznakoyu-yurist-roku-mikola%d1%97vshhini/
Документи для висування номінантів розміщені на Google-диске, перехід за посиланням: bit.ly/2qz931N
|
Сразу в суд или сначала договариваться?
3820
|
Ратарийцы в Николаеве провели парусную регату
4871
|
Дерьмо из Очакова. Или он вам не Ройзман!
5088
|
Премьер который наоборот делает
4346
|
Избрано новое руководство адвокатуры Николаевской области
5533
|
Шановні миколаївці!
4195
|
Юрист года Николаевщины - ждем предложений
3670
|
Шестой год подряд в Николаеве вручены награды «Юрист года Николаевщины»
5344
|
Пару слов об адвокатуре
3844
|
Как банно-прачечная обслуга стала Николаевской элитой?
4803
|
Говорим Савченко – подразумеваем Порошенко
3192
|
Грязные флаги Савченко-Порошенко
2404
|
Каждый буратино мнит себя адвокатом
3020
|
Адвокатура усиливает свое влияние
3015
|
День скорби, а не праздник
2514
|
Крошка Цахес по прозвищу Порошенко
2877
|
Порошенко и кум Путина. Дружба навек?
3002
|
Стартовал прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»
3582
|
Сьомий рік поспіль визначені лауреати Юрист року Миколаївщини
4431
|
Об изменениях в адвокатуре Николаевской области
3083
|
За честные выборы!
3283
|
Полицейский беспредел в Николаевском районе
7460
|
Тенденции летней компании по выборам в парламент
1699
|
Готовий взяти відповідальність за Миколаївську область на себе
2825
|
Как районная полиция рейдерам помогала. «Бесплатно»
2289
|
Что делать, если горсовет не продлевает договор аренды земли?
1940
|
История о непорядочном «фермере» и о Баштанской полиции, которая с преступностью хочет бороться. Но пока очень занята
2333
|
Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»
2690
|
Адвокаты компании Максима Коваля «Оперативная юридическая помощь» выиграли суд у Николаевского областного совета
2117
|
Цього тижня відбудеться нагородження відзнакою «Юрист року Миколаївщини»
2929
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019
7727
|
День адвокатуры
5700
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариант
5245
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персонал
5296
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственности
5567
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грн
2690
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?
2191
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросы
2550
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.
2994
|
Что делать, если вас грабит государство через исполнительную службу?
1593
|
Ошибка #408 или как из Николаева украинский Гамбург не получился
2585
|
Цветы для Сенкевича
2414
|
Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»
1633
|
Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020
2275