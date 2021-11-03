Жду действий от нардепа Пасечного

Тема Варварского моста в Николаеве не нова. И проблем, которые существуют на сегодняшний день тоже хватает. И казалось бы, когда появился шанс передать его в государственную собственность с дальнейшим его ремонтом, все ветви власти от Николаевщины должны заниматься только этим вопросом. Но нет. Два года вопрос не решается и висит в воздухе. Но вы уже знаете, что я всегда иду до конца и поэтому спросил у нардепа Пасечного как обстоят дела с этим вопросом?!