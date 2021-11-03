Тема Варварского моста в Николаеве не нова. И проблем, которые существуют на сегодняшний день тоже хватает. И казалось бы, когда появился шанс передать его в государственную собственность с дальнейшим его ремонтом, все ветви власти от Николаевщины должны заниматься только этим вопросом. Но нет. Два года вопрос не решается и висит в воздухе. Но вы уже знаете, что я всегда иду до конца и поэтому спросил у нардепа Пасечного как обстоят дела с этим вопросом?!
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Олег МудракБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета VI созыва, депутат Николаевского областного совета VII созыва
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Заметки патриота с украинских оккупированных территорий
12822
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Заметки патриота с украинских оккупированных территорий: основные ответы на сотни вопросов
6062
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О доброй фее и маленьком старте
4790
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Гранатурову на заметку: о Жовтневом дворце культуры
4208
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Рекомендации для волонтеров Николаевщины
6197
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ВЖЕНЕМЭР
3613
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Дерево, клинок, иней
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Управляемый хаос
4025
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Хозяин готовит сани летом
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Первые два шага
3038
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С миру по нитке?
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Деньги под ногами
3469
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Николаевскому городскому голове
2912
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Обратная сторона аэропорта
2012
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О том как Мудрак церковную землю "продавал"
1879
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О новых лицах партии "Слуга народа" в Николаеве
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Имеем ли мы право на встречу с нашими избранниками или Всем спасибо-все свободны?
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Когда никто никому ничего не должен
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Мое пожелание для нового мэра
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Как Варваровский мост остался без ремонта
2067
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5 лет потерянных возможностей
1977
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Помочь сохранить слух Ире Гуляевой
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По следам ток-шоу «Битва за місто»
1432
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Без паркингов в Николаеве нам не выжить
2662
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Зеленые насаждения в Николаеве, что нам мешает и кто не дает?
2450
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Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды Сенкевича
1506
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?
1035
|
Олег МудракБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета VI созыва, депутат Николаевского областного совета VII созыва
Тема Варварского моста в Николаеве не нова. И проблем, которые существуют на сегодняшний день тоже хватает. И казалось бы, когда появился шанс передать его в государственную собственность с дальнейшим его ремонтом, все ветви власти от Николаевщины должны заниматься только этим вопросом. Но нет. Два года вопрос не решается и висит в воздухе. Но вы уже знаете, что я всегда иду до конца и поэтому спросил у нардепа Пасечного как обстоят дела с этим вопросом?!
|
Заметки патриота с украинских оккупированных территорий
12822
|
Заметки патриота с украинских оккупированных территорий: основные ответы на сотни вопросов
6062
|
О доброй фее и маленьком старте
4790
|
Гранатурову на заметку: о Жовтневом дворце культуры
4208
|
Рекомендации для волонтеров Николаевщины
6197
|
ВЖЕНЕМЭР
3613
|
Дерево, клинок, иней
4073
|
Управляемый хаос
4025
|
Хозяин готовит сани летом
3571
|
Первые два шага
3038
|
С миру по нитке?
2942
|
Деньги под ногами
3469
|
Николаевскому городскому голове
2912
|
Обратная сторона аэропорта
2012
|
О том как Мудрак церковную землю "продавал"
1879
|
О новых лицах партии "Слуга народа" в Николаеве
3856
|
Имеем ли мы право на встречу с нашими избранниками или Всем спасибо-все свободны?
1961
|
Когда никто никому ничего не должен
9094
|
Мое пожелание для нового мэра
2915
|
Как Варваровский мост остался без ремонта
2067
|
5 лет потерянных возможностей
1977
|
Помочь сохранить слух Ире Гуляевой
1587
|
По следам ток-шоу «Битва за місто»
1432
|
Без паркингов в Николаеве нам не выжить
2662
|
Зеленые насаждения в Николаеве, что нам мешает и кто не дает?
2450
|
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды Сенкевича
1506
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?
1035