"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусіль

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Уявіть собі, передову, на якій солдати вашої армії вже не перший тиждень відбивають напад сильного та жорстокого ворога, який завзято переслідує одну-єдину мету – знищити вас. Кожного дня бої, обстріли, втрати. Не вистачає набоїв та людей. І в момент найбільшого напруження до такої бойової частини приїжджає перевірка із генерального штабу, яка починає прискіпливо вивчати… заповнення різноманітної документації. Або з’ясовувати, чому на них напав ворог з півдня, в той час, як, згідно інструкцій та положень генерального штабу, ворог повинен завжди приходити з південного заходу. Уявили собі ситуацію? Повний треш. Але, саме таке ми могли спостерігати, коли дивилися за роботою так званої моніторингової групи Міністерства охорони здоров’я України, як про це написала у своєму фейсбуці очильниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва і заради чого, вона навіть перенесла сесію обласної ради, спочатку призначену на п’ятницю, 12 листопада, мовляв, послухаємо, що скажуть фахівці. А столичні фахівці довго та нудно вивчали журнали, відволікаючи працівників лікарні і дивувались, що до лікарні хворі добираються власним транспортом, а не на «швидких». Я не знаю, в якому дивовижному світі живуть столичні фахівці, але у реальному «швидкі» їдуть на виклик вже по 7-8 годин. І вже не пропонують навіть госпіталізацію, бо просто немає куди. І вже немає людини, яка би не перехворіла на коноровірус, або яка б не чула по декілька історій про важкий перебіг цієї хвороби у родичів-знайомих. І всі розповіді свідчать про одне – медична українська система, як і вся Україна, виявилась не готовою до нової хвилі пандемії і вже лежить. Хоча, Володимир Олександрович майже місяць тому був певний, що пік пандемії незабаром пройде, бо в нього точна інфа з МОЗу та РНБО і Україна готова. Але пік не пройдено, про це говорять всі – медики, люди, навіть чиновники Зеленського на місцях. Отже, переконайте мене, що «моніторингова група МОЗу» приїхала допомогти, а не для покарання незручного керівника медзакладу. Яким би він, цей керівник, чи керівниця не були. Для когось війна, а для когось… навіть і не знаю, як сказати.

Тема епідемії, природньо, хвилює багатьох, в тому числі депутатів, в тому числі, опозиційних. Але, попри чималу зайнятість, очильних обласної державної адміністрації Віталій Ким знаходить час прийти у коментарі під постом Вікторії Москаленко – депутата обласної ради від ЄС, яка жорстко на послідовно критикує обласне керівництво саме за недостатню боротьбу останніх з наслідками пандемії «…добре, що сонце хоч саме з ранку сходить, а не через те, що ви сказали» - іронічно написав він, а на питання щодо кількості вільних ліжок не відповів. Такий собі високий рівень дискусії. Предметний та конкретний.

І ще трохи про ковід. Вірніше, про антивакцинаторський рух. Цього тижня активісти цього руху провели акцію і в Миколаєві – вимоги в них цікаві, серед інших – увійти, невідомо з якого переляку, до складу депутатських комісій міської ради, не порушувати, начебто, їх прав, тощо. Небайдужі миколаївці помітили серед організаторів цього дійства як помічника діючого депутата міської ради від партії «Слуга народу», так і одного з координаторів миколаївського антимайдану 2014 року. Те, що антивакцинаторський рух має підтримку з Росії – вже, власне, не новина. Новина, що провладні політики його підтримують. Хоча, ні, є там такі, що підтримують, там які завгодно є. Але в цьому конкретному випадку не зрозуміло – підтримує чи не підтримує? Хочеться почути коментар депутатки. Особливо на тлі закликів Зеленського вакцинуватися.

До речі, про Зеленського, як же без нього. Володимир Зеленський щиро вважає, що занепокоєння та попередження державного секретаря Сполучених Штатів Америки та директора ЦРУ щодо пересування російських військ біля українських кордонів та можливих агресивних дій Росії – ніщо інше, як «медіагвалт» журналістів, блогерів та експертів. А ще, Володимир Олександрович переконує всіх та себе, що із енергетикою у нас все гаразд, тарифи на тепло не буде збільшено, все буде хорошо, а всі, хто говорить про можливі віяльні відключення електрики – посіпаки олігархів. Саме вони, ті кляті олігархи, через свою жадібність, а не недолугі дії влади, лякають українців, але Володимир їм покаже «кузькіну мать», вибачте, «пекельне» життя. Отже, можна не хвилюватися. З опаленням та електрикою все буде гаразд. Але на місцях чомусь хвилюються і не ми з вами, а цілий голова обласної адміністрації, який, не зрозуміло чого раптом, перейнявся питанням резервного забезпечення електрикою лікарень. Та й ще під контролем СБУ! Не протирічте шефу, Віталію Олександровичу! Або не дуріть людей разом з шефом. І кажіть правду. І про ковід, і про енергетику.

Електрики мало – ось вам про тепло. Держава, попри обіцянку, не покриває так званої різниці у тарифах, та не знімає арешту з рахунків теплогенеруючих компаній, про таке розповів вдячним глядачам та слухачам 10 листопада Микола Логвінов – керівник комунального підприємства «Теплокомуненерго», крім того, виділених лімітів газу за фіксованою ціною може не вистачити і тоді КП змушено буде купувати його за комерційної ціною, яка зараз наближається до 40 гривень за куб. А ще, держава, через різноманітні перевірки робить все, аби максимально зменшити суму так званої різниці у тарифах, яку ця держава пообіцяла компенсувати. На словах одне – на ділі – інше. Але все буде хорошо. Україна готова.

І ще одне зауваження. Вже всі казали, що шлях подолання енергетичної кризи, який обрав Зеленський – найгірший з усіх можливих. Він безумовно призведе до краху та руїни. До краху Зеленського та до руйнації України. Почнеться все із знищення місцевого самоврядування, перед усім, через його фінансове знекровлення. Вже почалося. І ось, що хочеться зазначити - міські та сільські голови та місцеві депутати, які незаперечно підтримують таку політику, мають чітко усвідомлювати, що вони фактично займаються політичним самогубством та спонсують цей недолугий режим. З рахунок містян – платників податків. Та їх виборців.

Якщо довго дивитися у будь що, звідти на тебе починає дивитися… Порошенко. Не знаю, як у всіх, а у Зеленського – це 100 відсотків. Ось так і з так званим законом проти олігархів, який став ідеєю фікс для Зеленського. Невже у когось є сумніви, що цей закон спрямовано виключно проти однієї людини? Я про Порошенко, який дивіться на Зеленського звідусіль і не дає йому спокійно спати. Як відомо, той передав у власність два телеканали, які йому належали, редакційним колективам. І це помітив Володимир Олександрович. Це він помітив. А ось те, що Ахметівска ДТЕК контролює 90% видобутку українського вугілля та не менше 70% теплової генерації, що є не просто монополією, а кричущою монополією. І що дозволяє просто диктувати свої монопольні умові всій країні, що і є однією з причин кризи, яка насувається, цього Володимир Олександрович за два з половиною років свого правління так і не помітив.

І ще раз – бажаю всім пережити цю зиму та найближчі два з половиню роки. Вакцинуйтеся та не хворійте.

За цим кланяюся – побачимось.