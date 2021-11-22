Чи отримає Віталій Кім 6 років в'язниці?

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Отже, кожному, хто пройшов повний курс вакцинації від короновірусу, Зеленський пообіцяв тисячу гривень. Програма розпочне діяти з 19 грудня. Але витратити ці кошти можна буде лише на фітнес, спортзал, музеї, концерти та мандрівки всередині України на залізниці та літаках. На ці цілі планується витратити до 6 мільярдів бюджетних гривень – три цього року, та ще три – наступного. Робиться це, за твердженням Володимира Олександровича, задля підтримки секторів економіки, які постраждали через пандемію найбільше.

Чому лише 3 мільярди зараз і 3 – потім, загалом це на 6 мільйонів людей, але ж вакцинованих вже більше? Питань більше за відповідей.

Новина про «вовіну тисячу» - за аналогією із «юленою тисячею» миттєво стала предметом жартів та мемів. Чомусь, українці не дуже зраділи такому подарункові. Чому? Що не так з нею? Інші країни також застосовували матеріальне заохочення вакцинованим. Деякі американські штати, наприклад, влаштовували грошові лотереї серед вакцинованих. Із тисячею Зеленського все не так. Чомусь, певно, це - геніальна ідея самого Зеленського, держава сама визначає кому і на що ви зможете віддати ці гроші. А тепер уявіть собі пенсіонерку похилого віку із мінімальною пенсією у селі або у маленькому містечку. Яка не віріть у силу вакцини, натомість охоче вірить у антивакцинаторські міфи. Але, за пенсії у 2600 гривень, ціла тисяча – суттєва добавка. Вона вакцинується і… починає шукати фітнес, театр чи музей у своєму селі?

Неймовірне, просто фантастичне нерозуміння потреб людей. Коли їм не вистачає на їжу, комуналку та елементарні ліки, пропонувати їм спортзали, концерти та подорожі. І ніхто не може Зеленському заперечити або якось скорегувати. Всі беруть «під козирьок» і навипередки біжуть втілювати в життя будь яку ідею Зеленського. Навіть безглузду, некорисну ані людям, ані йому самому.

Депутати обласної ради голосували за виділення грошей на парк, а обласна державна адміністрація витратили гроші на прапор. Йдеться про гігантський прапор, встановлений під 30-ти річчя Незалежності України за волею Володимира Зеленського. Про таке розповів Володимир Фроленко, перший заступник голови Миколаївської обласної ради під час ефіру передачі «Битви за місто», яка була присвячена річниці роботи Миколаївської обласної ради. І, виходить, що Віталій Кім обдурив депутатів? Бо, голосували за одне, а гроші витратили на інше. Взагалі-то, це зветься «нецільове використання бюджетних коштів» і за це можна загріміти до в’язниці аж на 6 років. Невже на такі серйозні порушення чинного законодавства Віталій Олександрович наважився лише заради того, аби, за будь яку ціну виконати забаганку Зеленського? З нетерпінням чекаємо як перший заступник голови облради розбереться із цим ймовірним порушенням, використовуючи можливості своєї посади.

Значна частина «Битви за місто» була присвячена темі боротьби із пандемією короновірусу. Голова обласної ради, Ганна Замазєєва не знайшла можливості прийти на ефір та публічно пояснити власну позицію щодо відмови скликати сесію 12 листопада, на якій мало розглядатися питання саме виділення додаткових коштів на фінансування ковідних лікарень. Натомість, наступного дня з’являється пост Ганни Володимирівни де вона пише буквально наступне, початок цитати: «Поки деякі «видатні діячі сучасності» витрачають час на пусті балачки заради отримання сумнівних політичних дивідендів, ми мовчки працюємо…За рахунок зменшення витрат на заробітну плату, оплату послуг та видатків на відрядження тощо, за цей рік вдалось заощадити 1 млн 593 тис 675 грн. Запропонувала бюджетній комісії погодити направлення цих коштів також на підтримку лікарням області, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з Covid-19» - кінець цитати. По-перше, не зрозуміло, хто такі «видатні діячі сучасності»? Невже вона про Зеленського? А, ні – той «найвидатніший діяч сучасності». По-друге – півтора мільйони у справі боротьби із цією хворобою – це крапля, крапля, навіть не в морі, а в океані. По-третє – а чому ж ви працюєте мовчки? Пост написали у фейсбуці – вже не мовчки. І хто ж не дає ходити на ефіри і не мовчати, а гордо розповідати про успіхи та досягнення? Може, вся справа, що хвалитися немає чим? Що коли немає розуміння на якому світі ти живеш, коли ти безкінечно далекий від життя українців та розуміння їх нагальних потреб, ти витрачаєш наявний ресурс на хайп – гігантські прапори та «Велике будівництво» замість медицини та оборони.

Ганна Володимирівна, не треба мовчки. Вважаю, що треба приходити на всі ефіри, користатится всіма можливостями та сміливо, прямо в обличчя всім опонентам хвалитися своїм найвеличнішим досягненням за рік роботи на посаді голови обласної ради – гігантським прапором. А півтора мільйонами за рік на боротьбу з короновірусом на всю Миколаївську область краще не хвалитися. Ось тут, - краще мовчки. Але ж ви мене не послухаєте! І це добре.

Як послабити державу, аби полегшити собі її захоплення? Правильно – розхитавши ситуацію всередині. Беремо якусь тему, яка хвилює людей, ще й роздмухуємо її через соціальні мережі, знаходим корисних ідіотів, вербуємо прямих агентів, забезпечуємо їх грошима та інструкціями. І вони починають качати ситуацію. Найперше, що вони роблять – це оголошують незаконними дії держави з теми, яка хвилює, потім намагаються створити альтернативні органи влади, які не підкоряються центральному Уряду. Так відбувалось в Україні у 2014 році – і так діяли під гаслами антимайдану, так відбувається у 2021 році. Лише цього разу використовують тему так званої «примусової вакцинації». Переконатися в цьому можна було під час засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань законності. Спочатку – набір юридичної маячні, яку може спростувати першокурсник юридичного вузу. Потім – психологічна атака, мовляв, якщо місцеві депутати не з нами – вони зрадники. Дуже нагадує 2014 рік. Поки що, Росію на порятунок, як тоді не кличуть. Але, враховуючи те, що одному з провідних антивацинаторів, Остапу Стахіву СБУ висунуло підозру у діях, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змові про вчинення таких дій, - це стаття 109 Кримінального Кодексу, і служба вважає, що його дії координувалися та фінансувалися з Росії, і суд його арештував то до подібних закликів просто ще не надійшла черга.

Відоме міжнародне об’єднання журналістів-розслідувачив Bellingcat нарешті оприлюднило результати свого розслідування щодо так званого «вагнергейта» - зірваної операції українських спеціальних служб, яка мала на меті виманити з Росії та затримати в Україні найманців ПВК «Вагнер», які чинили злочини як на території України, так і в інших країнах. Текст розслідування можна читати англійською на сайті Bellingcat та російською на сайті Інсайдер. З нього виходить, що Зеленський знав про операцію, але в останній, самий відповідальний момент просто ухилився від прийняття рішення і, за вказівкою керівника його канцелярії Андрія Єрмака, операцію було відкладено, що призвело до її зриву – вагнервіців, які чекали на відліт під Мінськом, затримали білоруські спецслужби. Згодом, їх повернули Росії, хоча Володимир Олександрович просив Олександра Григоровича віддати їх Україні. Як стверджують автори розслідування, Єрмак та Зеленський не хотіли дратувати росіян, аби не зірвалось перемир’я на Донбасі, про яке вони домовились напередодні.

Про що свідчить це розслідування? По-перше, і Єрмак, і Зеленський брехали нам, спочатку, все заперечуючи, а потім, вигадуючи, що це була не українська операція, а якась інша. Втім, це було відомо і раніше. Загалом, розслідування не дало нам принципово нової інформації, а лише ще раз підтвердило – на чолі держави у нас знаходиться людина, яка не розуміє на якому світі живе, не розуміє мотивів Путіна та росіян, не розуміє наслідків власних вчинків та дій. А його оточення вміло користується цим і, цілком можливо, в інтересах головного ворога України – Росії.

«Простота – хуже воровства» - є така російське прислів’я. Але тут маємо все – і простота, і воровство, і просто злив держави під соусом малоросійства. А ви думаєте – тут є щось інше? А, точно. Забув - ще самозакоханість. Ось тепер, певно, все.

І не забувайте вакцинуватися, аби легше пережити все це.

За цим кланяюся – побачимось.