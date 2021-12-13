Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бути

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Судячи зі всього, у обласній раді з’явився небезпечний шпійон. Або диверсант. Або, як це зараз актуально казати, - кріт. Який вчиняє диверсії, висмикуючи електричні вилки з розеток, або порушує цілісність штепселей, чи що там у цій обласній раді. Пам’ятаєте останню сесію обласної ради 24 листопада. Ну та, яка була онлайн і на якій були проблеми з українською мовою та на якій гімн України звучав, як на зжованій магнітофонній стрічці. А ще – найбільш опозиційні депутати були позбавлені можливості виступати. Виявляється – не лише вони, а багато інших бо, як стало відомо, хтось влаштував формену диверсію у обласній раді, висмикнув щось звідкись. І тоді особисто в мене виникає питання – якщо ціла низка депутатів невідомо який час була позбавлена взагалі можливості приймати участь у роботі сесії, якщо відбувалось відключення зв’язку – то чи можливо взагалі вважати цю сесії та її результати легітимними? А ще, якщо пам’ятаєте, на цій сесії деякі депутати намагалися дізнатися, як виконується рішення обласної ради щодо реконструкції парку серед якого стоїть гігантський прапор. І голова обласної державної адміністрації обіцяв що сквер буде. Ганна Володимирівна заспокоїла – Віталій Олександрович регулярно їздить та контролює виконання обіцяного. Поїхав і я, подивитися – а що, голова обласної адміністрації їздить, а я не можу? І що ж там? А там – прапор є, розкурочена частина парку є, стоїть поодинокий екскаватор, але на працює, акуратно складені лопати та інший інструмент, яким теж ніхто не користується, як і екскаватором, ну і поодинокий працівник на весь парк. Як то кажуть, «робота кипить». Кім контролює. Весь депутатський корпус обласної ради на чолі з Ганною Замазєєвою може бути абсолютно спокійним та нагороджувати один одного грамотами та медалями. Все хорошо. Просто вогонь.

А ви знали, що критика – це троллінг? Знову цитуємо голову обласної ради. А якщо ти обіймаєш якусь посаду керівника якоїсь, навіть муніципальної – не державної установи, критикувати Зеленського не можна. Це вже сентенція Віталія Кіма, це він про Світлану Федорову, яка, як відомо, кого лише не критикує, Зеленського в тому числі. А Володимиром Олександровичем слід пишатися, як пишається ним Віталій Олександрович, а вся критика, всі незручні питання – це негативний настрій і ніщо більше. Просто, нагадаємо, що сподобалось Віталію Кіму – святкування дня народження Єрмака у державній резиденції, з використанням державних гвинтокрилів, з бутербродами, без, цитата: «ведмедів та циган», бо Зеленський має право. Ще раз наголошуємо, за думкою Зеленського та Кіма – він, Зеленський тобто, має на це право, а ми просто, наче селюкі якісь цього не розуміємо! Певно, що Віталій Олександрович, пишається тим, що Володимир Олександрович в той час, коли весь цивілізований світ стоїть на вухах через агресивну політику Путіна, проводить консультації та переговори, коли всі навколо говорять про вже скору можливий російський напад на Україну, так ось, Зеленський постить фоточку із спортзали з красномовним написом «Добрий ранок всім!!! Друзям і тим, хто заздрить».

В принципі, і несприйняття критики, і нездорова зацикленість на переслідуванні, за будь яку ціну, одного опонента, і фоточка із спортзали в той час, коли твоя країна під загрозою – все це – явні ознаки неадекватності. Це ознаки того, що людина просто знаходиться не на своєму місці. І, на відміну від Віталія Кіма та певної кількості українських громадян, американський президент Джо Байден, наприклад, це дуже добре бачить. Саме тому він інформує Зеленського про результати його перемовин з Путіним в останню чергу, вже після своїх союзників. Америка зацікавлена у збережені незалежної, суверенної та демократичної України, а ось, щодо вас, пане Зеленський… - начебто промовляє Джо Байден.

Депутатська комісія Миколаївської міської ради з питань соціальної політики рекомендувала керівниці міського Управління охорони здоров’я Ірині Шамрай скасувати власні накази щодо погодження нею всіх закупівель міськими закладами охорони здоров’я, які зараз називаються комунальними неприбутковими підприємствами і є фінансово автономними а цей наказ протирічить закону і несе значні корупційні ризики. Саме тому, а ще – через жахливі плітки, щодо, скажемо так, «корупційної складової» цих наказів, які ходять містом, я вже не першій місяць добиваюсь їх скасування. Члени комісії, які самі є керівниками лікарень зазначили, що ці накази, щонайменше заважають роботі, особливо у «гарячий» ковідний період, коли оперативність надважлива і протирічать чинному законодавству про публічні закупівлі. Сподіваюсь на адекватну реакцію очільниці Управління.

Ну, і на останок. Про перемовини Байдена з Путіним. Американський Президент попередив російського про нечувані санкції проти Росії у разі агресії останньої проти нашої країни, що Америка допоможу українському оборонному сектору і послідовно виступає за її незалежність, але своїх військових в Україну не посилатиме. А російські офіційні особи продовжують робити загрозливі заяви на українську адресу – риторика не змінилися. Наслідки цієї бесіди ми зрозуміємо за кілька місяців або навіть тижнів. Слід просто усвідомлювати, що, принаймні, поки президентом Росії працює Володимир Путін нам, там й всьому цивілізованому світу годі й сподіватися на спокійне життя. Отже, лише від того, чи зможемо ми виявити стійкість для опору російським зазіханням, залежить саме існування України та її майбутнє. І не тільки її.

За цим кланяюся – побачимось.