Внимательный николаевец не мог не заметить, что вот уже полтора месяца как мэр города Александр Сенкевич не появляется на публике.
Много ходит слухов и разного рода рассуждений на эту тему. Мол, ну не появляется, но соцсети ведет и рассказывает о "достижениях". Его команда работает как и работала: слажено, дружно, с самоотдачей для горожан.
В общем, я решил приоткрыть Вам эту занавес и рассказать, что происходит с мэром города Николаева. И, самое главное, может ли функционировать или нет, в условиях форс-мажора, система созданная самим Сенкевичем.
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Олег МудракБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета VI созыва, депутат Николаевского областного совета VII созыва
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Олег МудракБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета VI созыва, депутат Николаевского областного совета VII созыва
Внимательный николаевец не мог не заметить, что вот уже полтора месяца как мэр города Александр Сенкевич не появляется на публике.
Много ходит слухов и разного рода рассуждений на эту тему. Мол, ну не появляется, но соцсети ведет и рассказывает о "достижениях". Его команда работает как и работала: слажено, дружно, с самоотдачей для горожан.
В общем, я решил приоткрыть Вам эту занавес и рассказать, что происходит с мэром города Николаева. И, самое главное, может ли функционировать или нет, в условиях форс-мажора, система созданная самим Сенкевичем.
|
Заметки патриота с украинских оккупированных территорий
12921
|
Заметки патриота с украинских оккупированных территорий: основные ответы на сотни вопросов
6119
|
О доброй фее и маленьком старте
4841
|
Гранатурову на заметку: о Жовтневом дворце культуры
4274
|
Рекомендации для волонтеров Николаевщины
6253
|
ВЖЕНЕМЭР
3664
|
Дерево, клинок, иней
4119
|
Управляемый хаос
4065
|
Хозяин готовит сани летом
3611
|
Первые два шага
3098
|
С миру по нитке?
2976
|
Деньги под ногами
3514
|
Николаевскому городскому голове
2986
|
Обратная сторона аэропорта
2077
|
О том как Мудрак церковную землю "продавал"
1930
|
О новых лицах партии "Слуга народа" в Николаеве
3982
|
Имеем ли мы право на встречу с нашими избранниками или Всем спасибо-все свободны?
2055
|
Когда никто никому ничего не должен
9145
|
Мое пожелание для нового мэра
2971
|
Как Варваровский мост остался без ремонта
2103
|
5 лет потерянных возможностей
2014
|
Помочь сохранить слух Ире Гуляевой
1628
|
По следам ток-шоу «Битва за місто»
1572
|
Без паркингов в Николаеве нам не выжить
2807
|
Зеленые насаждения в Николаеве, что нам мешает и кто не дает?
2615
|
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды Сенкевича
1699
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?
1276
|
Жду действий от нардепа Пасечного
1253