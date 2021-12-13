Где мэр Николаева?

Внимательный николаевец не мог не заметить, что вот уже полтора месяца как мэр города Александр Сенкевич не появляется на публике.

Много ходит слухов и разного рода рассуждений на эту тему. Мол, ну не появляется, но соцсети ведет и рассказывает о "достижениях". Его команда работает как и работала: слажено, дружно, с самоотдачей для горожан.

В общем, я решил приоткрыть Вам эту занавес и рассказать, что происходит с мэром города Николаева. И, самое главное, может ли функционировать или нет, в условиях форс-мажора, система созданная самим Сенкевичем.