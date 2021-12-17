Близится к концу 2021 год и я решил посмотреть как проходит выполнения бюджета Николаева. Вникну и ужаснулся. Почти полмиллиарда гривен не использовала городская власть. И это в то время, когда разбиты дороги, у людей текут крыши, "сифонит" в подъездах, рушатся дома. Так что, если вам рассказывают, что денег нет, то не верьте. Деньги есть, просто они в руках у профанов.
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Олег МудракБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета VI созыва, депутат Николаевского областного совета VII созыва
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Жду действий от нардепа Пасечного
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908
|
Олег МудракБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета VI созыва, депутат Николаевского областного совета VII созыва
Близится к концу 2021 год и я решил посмотреть как проходит выполнения бюджета Николаева. Вникну и ужаснулся. Почти полмиллиарда гривен не использовала городская власть. И это в то время, когда разбиты дороги, у людей текут крыши, "сифонит" в подъездах, рушатся дома. Так что, если вам рассказывают, что денег нет, то не верьте. Деньги есть, просто они в руках у профанов.
|
Заметки патриота с украинских оккупированных территорий
12935
|
Заметки патриота с украинских оккупированных территорий: основные ответы на сотни вопросов
6128
|
О доброй фее и маленьком старте
4844
|
Гранатурову на заметку: о Жовтневом дворце культуры
4281
|
Рекомендации для волонтеров Николаевщины
6260
|
ВЖЕНЕМЭР
3676
|
Дерево, клинок, иней
4127
|
Управляемый хаос
4071
|
Хозяин готовит сани летом
3619
|
Первые два шага
3100
|
С миру по нитке?
2977
|
Деньги под ногами
3522
|
Николаевскому городскому голове
2997
|
Обратная сторона аэропорта
2087
|
О том как Мудрак церковную землю "продавал"
1934
|
О новых лицах партии "Слуга народа" в Николаеве
4005
|
Имеем ли мы право на встречу с нашими избранниками или Всем спасибо-все свободны?
2067
|
Когда никто никому ничего не должен
9147
|
Мое пожелание для нового мэра
2976
|
Как Варваровский мост остался без ремонта
2109
|
5 лет потерянных возможностей
2016
|
Помочь сохранить слух Ире Гуляевой
1632
|
По следам ток-шоу «Битва за місто»
1588
|
Без паркингов в Николаеве нам не выжить
2822
|
Зеленые насаждения в Николаеве, что нам мешает и кто не дает?
2633
|
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды Сенкевича
1716
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?
1294
|
Жду действий от нардепа Пасечного
1283
|
Где мэр Николаева?
908