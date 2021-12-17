Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривен

Близится к концу 2021 год и я решил посмотреть как проходит выполнения бюджета Николаева. Вникну и ужаснулся. Почти полмиллиарда гривен не использовала городская власть. И это в то время, когда разбиты дороги, у людей текут крыши, "сифонит" в подъездах, рушатся дома. Так что, если вам рассказывают, что денег нет, то не верьте. Деньги есть, просто они в руках у профанов.