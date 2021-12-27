Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Україна – це дуже агресивне утворення, така собі «антиРосія», в якому промиваються мізки населенню, яке накачується зброєю і яке може у будь який момент «долбануть» Росію. І вона, Україна, просто такий жахливий монстр, що там, в Росії, постійно змушені з острахом оглядатися на цього агресора. Що за дичина, спитаєте ви? Адже це російські війська на Донбасі і Крим анексовано Росією, а не українські військові у Бєлгороді, і не Таманський півострів приєднано до України всупереч міжнародному праву та всім двостороннім угодам? Що це за схиблена фантазія – спитаєте ви? Але в саме такому схибленому та викривленому світі живе Путін та абсолютна більшість росіян, про що Володимир Володимирович розповів всьому світові цього тижні. Ще раз - агресор не Росія, а Україна. І, якщо ви думаєте, що цей шизофренічний світ має якісь обмеження – ви помиляєтесь. Шизофренія – вона не знає меж, державних кордонів чи національних обмежень. Вона – безмежна. Але найбільше таке схибленя вражає людей, які абсолютно випадково опиняються на верхівці влади, за суттю своєю – нарциси, не мають жодного політичного досвіду та гадки зеленої не мають, на якому світі вони живуть. У таких людей Україна завтра нападе на Росію, а Порошенко – державний зрадник та терорист. Ви зрозуміли про що я. Про підозру Порошенку у державній зраді та сприянні тероризму. Володимир Зеленський, який аж ніяк не має до всього цього ніякого відношення, взагалі вважає, що у такий не простий час, коли російська орда нависла над нашими кордонами і весь світ говорить про ймовірне російське вторгнення до України, підозра Порошенку аж ніяк не вплине на суспільство, не призведе до розколу в ньому та протестів, бо ці протести влаштовують, початок цитати: «фінансові групи» які «звозять людей». Отже, за логікою Зеленського і події 2004 року, і події 2013-2014 років – все це – змова фінансових груп, які звезли людей. Що тут додати? В Україні вже була людина на президентській посаді, як вважала приблизно так саме і яка думала, що, якщо запроторити за грати свого основного політичного супротивника, а протести розігнати, то можна весело святкувати новий рік (). Чим все це закінчилося для цієї людини і для України – гадаю, добре пам’ятають всі. Всі, крім Володимира Олександровича та тих, хто з ним поруч.
Отже, давайте ще раз. Україна, яка втратила Крим та частину Донбасу, десятки тисяч громадян якої загинули та продовжують гинути від рук росіян та їх найманців, чому є безліч підтверджень, ось ця Україна – агресор, який спить і бачить сни, про те, як нападе на беззахисну Росію. А Петро Порошенко, людина, яка очолила український опір проти російського нападу у найважчі часи – державний зрадник та терорист. Виходить просто за Оруєлом: війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила. Це все правда, якщо не вірите – спитайте у Путіна.
У вівторок відбулось пленарне засідання Миколаївської обласної ради, на якому було прийнято бюджет на 2022 рік. Але найбільше це свято місцевого самоврядування запам’яталось не прийняттям бюджету, а розглядом питання директорки миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлани Федорової. До виступу керівника управління охорони здоров’я приєдналися керівники самих різних медичних закладів як обласного, так і міського підпорядкування, які всі прийшли засудити Федорову. Слід зазначити, що обговорення було не тривалим і закінчилось достроковим розірванням контракту з директоркою.
Я не є адвокатом Світлана Федорової, насправді, до неї є чимало запитань. Але, навіщо було це свято «совка» у 21 столітті? Навіщо це «всєнародноє осуждєніє»? Є претензії у власника – обласної ради – висловіть їх чітко та переконливо із фактами на руках. Окремо слід відзначити однопартійців Федорової із дивного проекту із незрозумілою ідеологією «Наш край». Виявляється, Федорову слід було звільнити, бо вона, депутат обласної ради, почала займатися політикою і взагалі, керівник комунального підприємства не може критикувати начальство, про таке сказав керівник фракції «Наш край» Юрій Кормишкін у коментарі інтернет-виданню «НикВести». Тобто, депутата звільняють з посади через те, що він займався політикою та критикував керівництво області? Ви хоч розумієте який це треш? А може вам просто хотілось не псувати стосунки із тим самим керівництвом? Додамо до всього цього кодекс депутатської етики, згідно якого обласні депутати мають з повагою ставитися до людей із статусом, уникати критики та їх дії мають бути спрямовані виключно на створення позитивного іміджу України і вони мають керуватися загальнодержавними інтересами. Такий собі «Моральний кодекс строітєля комунізма», нова редакція. Даремно депутати не прийняли його на цій сесії. Просто диву даєшься, як зовсім молоді люди, я про керівництво обласної ради, які не бачили Совєтского Союзу виявляються такими завзятими, махровими совками!
Миколаївська міська рада на своїй сесії прийняла бюджет на 2022 рік. Не зовсім той, який хотіли чиновники, депутати захотіли, аби 53 мільйони гривень було перенаправлено з департаменту житлово-комунального господарства на облаштування пожежної сигналізації та систем пожежогасіння у миколаївських школах та дитячих садочках, бо питання безпеки, особливо дітей, не терпить компромісів. Отже, є сподівання, що міський голова не накладе вето на такий варіант бюджету, натомість, у миколаївських школах та дитячих садочках стане безпечніше.
І на останок. Телеканал «Рада» який донедавна займався тим, що транслював засідання Верховної Ради, парламентських комітетів та брифінгів народних депутатів, тобто – інформував суспільство про діяльність українського парламенту, для чого, власне, і створювався, за ініціативою «слуг» оновив формат мовлення. Бо, за їх думкою, не потрібен телеканал, який ніхто не дивіться. І оновлений телеканал зробив нечуваний прорив у рівні професіоналізму, називаючи архистратига Михаїла якимось страхіттям (). Це точно цікаво дивитися. Як і все, до чого торкаються «слуги».
За цим кланяюся – побачимось.
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Станислав МартиросовБлоггер
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Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира Олександровича
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Про гідність та самоповагу
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Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунок
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Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?
1414
|
Римейк Путіна або Лукашенко
1262
|
Відродження справжньої історії Миколаєва
1289
|
Наздоженемо Лукашенка та переженемо!
1375
|
Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!
1416
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Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?
1612
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Країна мрій
882
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ЗеІмпотенти
1083
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусіль
1073
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Чи отримає Віталій Кім 6 років в'язниці?
1465
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Капсуляція
695
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Як наші кораблі бороздять простори Большого театру
808
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бути
623
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Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значення
687
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Україна – це дуже агресивне утворення, така собі «антиРосія», в якому промиваються мізки населенню, яке накачується зброєю і яке може у будь який момент «долбануть» Росію. І вона, Україна, просто такий жахливий монстр, що там, в Росії, постійно змушені з острахом оглядатися на цього агресора. Що за дичина, спитаєте ви? Адже це російські війська на Донбасі і Крим анексовано Росією, а не українські військові у Бєлгороді, і не Таманський півострів приєднано до України всупереч міжнародному праву та всім двостороннім угодам? Що це за схиблена фантазія – спитаєте ви? Але в саме такому схибленому та викривленому світі живе Путін та абсолютна більшість росіян, про що Володимир Володимирович розповів всьому світові цього тижні. Ще раз - агресор не Росія, а Україна. І, якщо ви думаєте, що цей шизофренічний світ має якісь обмеження – ви помиляєтесь. Шизофренія – вона не знає меж, державних кордонів чи національних обмежень. Вона – безмежна. Але найбільше таке схибленя вражає людей, які абсолютно випадково опиняються на верхівці влади, за суттю своєю – нарциси, не мають жодного політичного досвіду та гадки зеленої не мають, на якому світі вони живуть. У таких людей Україна завтра нападе на Росію, а Порошенко – державний зрадник та терорист. Ви зрозуміли про що я. Про підозру Порошенку у державній зраді та сприянні тероризму. Володимир Зеленський, який аж ніяк не має до всього цього ніякого відношення, взагалі вважає, що у такий не простий час, коли російська орда нависла над нашими кордонами і весь світ говорить про ймовірне російське вторгнення до України, підозра Порошенку аж ніяк не вплине на суспільство, не призведе до розколу в ньому та протестів, бо ці протести влаштовують, початок цитати: «фінансові групи» які «звозять людей». Отже, за логікою Зеленського і події 2004 року, і події 2013-2014 років – все це – змова фінансових груп, які звезли людей. Що тут додати? В Україні вже була людина на президентській посаді, як вважала приблизно так саме і яка думала, що, якщо запроторити за грати свого основного політичного супротивника, а протести розігнати, то можна весело святкувати новий рік (). Чим все це закінчилося для цієї людини і для України – гадаю, добре пам’ятають всі. Всі, крім Володимира Олександровича та тих, хто з ним поруч.
Отже, давайте ще раз. Україна, яка втратила Крим та частину Донбасу, десятки тисяч громадян якої загинули та продовжують гинути від рук росіян та їх найманців, чому є безліч підтверджень, ось ця Україна – агресор, який спить і бачить сни, про те, як нападе на беззахисну Росію. А Петро Порошенко, людина, яка очолила український опір проти російського нападу у найважчі часи – державний зрадник та терорист. Виходить просто за Оруєлом: війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила. Це все правда, якщо не вірите – спитайте у Путіна.
У вівторок відбулось пленарне засідання Миколаївської обласної ради, на якому було прийнято бюджет на 2022 рік. Але найбільше це свято місцевого самоврядування запам’яталось не прийняттям бюджету, а розглядом питання директорки миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлани Федорової. До виступу керівника управління охорони здоров’я приєдналися керівники самих різних медичних закладів як обласного, так і міського підпорядкування, які всі прийшли засудити Федорову. Слід зазначити, що обговорення було не тривалим і закінчилось достроковим розірванням контракту з директоркою.
Я не є адвокатом Світлана Федорової, насправді, до неї є чимало запитань. Але, навіщо було це свято «совка» у 21 столітті? Навіщо це «всєнародноє осуждєніє»? Є претензії у власника – обласної ради – висловіть їх чітко та переконливо із фактами на руках. Окремо слід відзначити однопартійців Федорової із дивного проекту із незрозумілою ідеологією «Наш край». Виявляється, Федорову слід було звільнити, бо вона, депутат обласної ради, почала займатися політикою і взагалі, керівник комунального підприємства не може критикувати начальство, про таке сказав керівник фракції «Наш край» Юрій Кормишкін у коментарі інтернет-виданню «НикВести». Тобто, депутата звільняють з посади через те, що він займався політикою та критикував керівництво області? Ви хоч розумієте який це треш? А може вам просто хотілось не псувати стосунки із тим самим керівництвом? Додамо до всього цього кодекс депутатської етики, згідно якого обласні депутати мають з повагою ставитися до людей із статусом, уникати критики та їх дії мають бути спрямовані виключно на створення позитивного іміджу України і вони мають керуватися загальнодержавними інтересами. Такий собі «Моральний кодекс строітєля комунізма», нова редакція. Даремно депутати не прийняли його на цій сесії. Просто диву даєшься, як зовсім молоді люди, я про керівництво обласної ради, які не бачили Совєтского Союзу виявляються такими завзятими, махровими совками!
Миколаївська міська рада на своїй сесії прийняла бюджет на 2022 рік. Не зовсім той, який хотіли чиновники, депутати захотіли, аби 53 мільйони гривень було перенаправлено з департаменту житлово-комунального господарства на облаштування пожежної сигналізації та систем пожежогасіння у миколаївських школах та дитячих садочках, бо питання безпеки, особливо дітей, не терпить компромісів. Отже, є сподівання, що міський голова не накладе вето на такий варіант бюджету, натомість, у миколаївських школах та дитячих садочках стане безпечніше.
І на останок. Телеканал «Рада» який донедавна займався тим, що транслював засідання Верховної Ради, парламентських комітетів та брифінгів народних депутатів, тобто – інформував суспільство про діяльність українського парламенту, для чого, власне, і створювався, за ініціативою «слуг» оновив формат мовлення. Бо, за їх думкою, не потрібен телеканал, який ніхто не дивіться. І оновлений телеканал зробив нечуваний прорив у рівні професіоналізму, називаючи архистратига Михаїла якимось страхіттям (). Це точно цікаво дивитися. Як і все, до чого торкаються «слуги».
За цим кланяюся – побачимось.
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Закошмарить Сенкевича
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Об «императивном мандате»
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Зацентралили
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Страсти по декоммунизации
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Генетическая память
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Сварить лягушку
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При Викторе Федоровиче такого не было…
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Чума на ваши все дома!
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Синусоида
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Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
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Война миров
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Чего изволите?
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С праздником освобождения
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Николаевские провы
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Россотрудники
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О людях и собаках
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Все уже было и все еще будет
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Голубь сизокрылый
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О мухах
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Усатые — бородатым
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«Не смешите наши «Руты»
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Реванш под видом шизофрении
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Лучше бы пил и курил
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Гопота ты моя, гопота!
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Не ходите дети в Африку гулять!
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Не молчание ягнят
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Недоразумение
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Не Майдан
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Про Zorro
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Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
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Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
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Петля времени
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
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Наш ответ Чемберлену
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Молчание ягнят
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
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Он хороший!
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Богатства у них много, порядка только нет
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
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Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
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«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
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Дважды в одну реку
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Молоко
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Фронда принцев
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Взять свое любой ценой
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Очаровательные инопланетяне
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
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Бесовский полк
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
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«Мостровосхитители»
3414
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
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Украсть своего Эйхмана
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Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
3520
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Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
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Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
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Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
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«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
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И вновь продолжается бой!
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Предел терпения и предвыборный чёс
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А Васька слушает…
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Не праздничные заметки…
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Горячее лето, переходящее в осень
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Слава котам!
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Змея, кусающая себя за хвост
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Не догнали, но хоть согрелись…
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Чи матиме ми силу це слухати?...
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Самоуправление, которое мы заслужили…
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Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
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Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
3438
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Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
3190
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«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
3456
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«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
3803
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Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
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«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
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Воєнний стан – миколаївські аспекти
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«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
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Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
2970
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Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
2976
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Встояти перед спокусами
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
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Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
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Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
3243
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Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
3448
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Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
3988
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Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
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Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
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Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
4286
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Це страшне слово – рейд!
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Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
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Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
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Обирайте! Але – відповідайте!
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Позеленим країну!
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Янукович 2.0
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А як ви пісяєте?
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Парашутів на всіх немає
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Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
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Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
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Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
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День Победы?
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
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Час хаосу
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Генератор криз
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Не реванш, кажете…
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
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Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
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Таргани і без параду
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Зеленеє жито ще й овес
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Ветераны и Папа Римский
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«Скорострєли» чекають на пунш
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Не Британія…
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Авторитаризм на марші
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Лохи всі ми
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Три варіанти та останній елемент
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
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Не переконали…
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
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Маппет – шоу
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Корисні ідіоти або агенти ворога
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
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Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
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Наш Вінні Гамбінні
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Безславні засранці
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Найважливіший день
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
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Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
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Грьобаний Екібастуз!
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
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«Океан», туман з пустотою та Мордор
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«Мюнхен» навиворіт
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
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Контрреволюція огидності
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
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Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
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Своєї зарази вистачає
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«Справедливість», яка нікого не врятує…
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Нові випробування для всіх нас
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Чума обом домам! Або коронавірус…
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«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
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Феномен безпорадності
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Разброд и шатание
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«Океан» надії та нескінченний карантин?
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Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
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Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
2835
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Буде цікаво
3466
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
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Нова сторінка в історії українських спецслужб
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Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
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Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
2421
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Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
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Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
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Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
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Порохобот Зеленський
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Унітаз для Зеленського
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Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
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Боротьба триває
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Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
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Люди не хочуть бути рабами
2407
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А який ваш вибір?
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Ковід, вибори та психічне здоров’я
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Ми пам’ятаємо
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Про шкарпетки
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О ситуации в городской ТВК
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
3652
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Не адекватний
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
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Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
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Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
2184
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Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
2199
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Перші – не завжди найкращі
1926
|
Шпагат Сєнкевича
2915
|
Шок, цирк та Невінчанний
2523
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
2180
|
Очі мають повилазити
2556
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
2125
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
2645
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
2654
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
1673
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?
1707
|
Хто такий Володимир Зеленський? І про показуху
1648
|
Християни та католики
1515
|
Грьобані маски
2195
|
Тунель з портретом Магди Ґебельс
1978
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній Раді
2107
|
Боже, за що все це нам!
1977
|
Танечка, я ни черта вас не понимаю!
1887
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини Шамрай
2223
|
Сім’я Ангелів
1637
|
Про «Свято Перемоги 9 травня»
1430
|
Необучаємий
2190
|
А давайте пожиттєво!
2040
|
Про українську вишиванку
1501
|
Хто гонить фуфло?
2559
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…
2390
|
Білоруське не можна
2072
|
П’ять років та мідні заклепки на кожній версті
2031
|
Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?
2058
|
Українці житимуть довше, але тільки ті, які переживуть це
2322
|
Їх має бути принижено, решта - піар
2075
|
Аморальне святкування та Слава великій компартії Китаю!
1497
|
Бутафорський патріотизм
1894
|
Впевнено до прірви
2875
|
Регламент слід виконувати та піструном по державі
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Свято наближається, або як Володька МВФ построїл…
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Про політичні (не політичні) переслідування
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Відповідатиме кожний за своє
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Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира Олександровича
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Про гідність та самоповагу
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Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунок
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Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?
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Римейк Путіна або Лукашенко
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Відродження справжньої історії Миколаєва
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Наздоженемо Лукашенка та переженемо!
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!
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Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?
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Країна мрій
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ЗеІмпотенти
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусіль
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Чи отримає Віталій Кім 6 років в'язниці?
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Капсуляція
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Як наші кораблі бороздять простори Большого театру
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бути
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Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значення
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