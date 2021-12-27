Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзит

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Україна – це дуже агресивне утворення, така собі «антиРосія», в якому промиваються мізки населенню, яке накачується зброєю і яке може у будь який момент «долбануть» Росію. І вона, Україна, просто такий жахливий монстр, що там, в Росії, постійно змушені з острахом оглядатися на цього агресора. Що за дичина, спитаєте ви? Адже це російські війська на Донбасі і Крим анексовано Росією, а не українські військові у Бєлгороді, і не Таманський півострів приєднано до України всупереч міжнародному праву та всім двостороннім угодам? Що це за схиблена фантазія – спитаєте ви? Але в саме такому схибленому та викривленому світі живе Путін та абсолютна більшість росіян, про що Володимир Володимирович розповів всьому світові цього тижні. Ще раз - агресор не Росія, а Україна. І, якщо ви думаєте, що цей шизофренічний світ має якісь обмеження – ви помиляєтесь. Шизофренія – вона не знає меж, державних кордонів чи національних обмежень. Вона – безмежна. Але найбільше таке схибленя вражає людей, які абсолютно випадково опиняються на верхівці влади, за суттю своєю – нарциси, не мають жодного політичного досвіду та гадки зеленої не мають, на якому світі вони живуть. У таких людей Україна завтра нападе на Росію, а Порошенко – державний зрадник та терорист. Ви зрозуміли про що я. Про підозру Порошенку у державній зраді та сприянні тероризму. Володимир Зеленський, який аж ніяк не має до всього цього ніякого відношення, взагалі вважає, що у такий не простий час, коли російська орда нависла над нашими кордонами і весь світ говорить про ймовірне російське вторгнення до України, підозра Порошенку аж ніяк не вплине на суспільство, не призведе до розколу в ньому та протестів, бо ці протести влаштовують, початок цитати: «фінансові групи» які «звозять людей». Отже, за логікою Зеленського і події 2004 року, і події 2013-2014 років – все це – змова фінансових груп, які звезли людей. Що тут додати? В Україні вже була людина на президентській посаді, як вважала приблизно так саме і яка думала, що, якщо запроторити за грати свого основного політичного супротивника, а протести розігнати, то можна весело святкувати новий рік (). Чим все це закінчилося для цієї людини і для України – гадаю, добре пам’ятають всі. Всі, крім Володимира Олександровича та тих, хто з ним поруч.

Отже, давайте ще раз. Україна, яка втратила Крим та частину Донбасу, десятки тисяч громадян якої загинули та продовжують гинути від рук росіян та їх найманців, чому є безліч підтверджень, ось ця Україна – агресор, який спить і бачить сни, про те, як нападе на беззахисну Росію. А Петро Порошенко, людина, яка очолила український опір проти російського нападу у найважчі часи – державний зрадник та терорист. Виходить просто за Оруєлом: війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила. Це все правда, якщо не вірите – спитайте у Путіна.

У вівторок відбулось пленарне засідання Миколаївської обласної ради, на якому було прийнято бюджет на 2022 рік. Але найбільше це свято місцевого самоврядування запам’яталось не прийняттям бюджету, а розглядом питання директорки миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлани Федорової. До виступу керівника управління охорони здоров’я приєдналися керівники самих різних медичних закладів як обласного, так і міського підпорядкування, які всі прийшли засудити Федорову. Слід зазначити, що обговорення було не тривалим і закінчилось достроковим розірванням контракту з директоркою.

Я не є адвокатом Світлана Федорової, насправді, до неї є чимало запитань. Але, навіщо було це свято «совка» у 21 столітті? Навіщо це «всєнародноє осуждєніє»? Є претензії у власника – обласної ради – висловіть їх чітко та переконливо із фактами на руках. Окремо слід відзначити однопартійців Федорової із дивного проекту із незрозумілою ідеологією «Наш край». Виявляється, Федорову слід було звільнити, бо вона, депутат обласної ради, почала займатися політикою і взагалі, керівник комунального підприємства не може критикувати начальство, про таке сказав керівник фракції «Наш край» Юрій Кормишкін у коментарі інтернет-виданню «НикВести». Тобто, депутата звільняють з посади через те, що він займався політикою та критикував керівництво області? Ви хоч розумієте який це треш? А може вам просто хотілось не псувати стосунки із тим самим керівництвом? Додамо до всього цього кодекс депутатської етики, згідно якого обласні депутати мають з повагою ставитися до людей із статусом, уникати критики та їх дії мають бути спрямовані виключно на створення позитивного іміджу України і вони мають керуватися загальнодержавними інтересами. Такий собі «Моральний кодекс строітєля комунізма», нова редакція. Даремно депутати не прийняли його на цій сесії. Просто диву даєшься, як зовсім молоді люди, я про керівництво обласної ради, які не бачили Совєтского Союзу виявляються такими завзятими, махровими совками!

Миколаївська міська рада на своїй сесії прийняла бюджет на 2022 рік. Не зовсім той, який хотіли чиновники, депутати захотіли, аби 53 мільйони гривень було перенаправлено з департаменту житлово-комунального господарства на облаштування пожежної сигналізації та систем пожежогасіння у миколаївських школах та дитячих садочках, бо питання безпеки, особливо дітей, не терпить компромісів. Отже, є сподівання, що міський голова не накладе вето на такий варіант бюджету, натомість, у миколаївських школах та дитячих садочках стане безпечніше.

І на останок. Телеканал «Рада» який донедавна займався тим, що транслював засідання Верховної Ради, парламентських комітетів та брифінгів народних депутатів, тобто – інформував суспільство про діяльність українського парламенту, для чого, власне, і створювався, за ініціативою «слуг» оновив формат мовлення. Бо, за їх думкою, не потрібен телеканал, який ніхто не дивіться. І оновлений телеканал зробив нечуваний прорив у рівні професіоналізму, називаючи архистратига Михаїла якимось страхіттям (). Це точно цікаво дивитися. Як і все, до чого торкаються «слуги».

За цим кланяюся – побачимось.