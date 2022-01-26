Свобода слова в Миколаєві: рік почався без порушень, але з конфліктом між блогером та журналістами

Перший місяць нового 2022 року видався більш-менш спокійним у медіапросторі Миколаєва. У січні не зафіксовано жодного порушення свободи слова в Миколаївській області.

Проте, зокрема, в місцевих медіа та соціальних мережах розгорнувся справжній конфлікт між виданням “НикВести” та блогеркою Ольгою Кісельовою (Клімова) через опубліковану на сайті видання новину з посиланням на її слова про платні пологи. Спочатку блогерка у прямому ефірі у Інстаграмі озвучила розцінки на пологи у місцевому пологовому будинку, а після відповідної публікації видалила запис ефіру, почала звинувачувати ЗМІ та журналістів у непрофесіоналізмі, видання називати “жовтою пресою” та “гівносайтом”, а журналістів - “шакальем”.

Про ситуацію з кабельним телебаченням

Ще однією темою у медіапросторі Миколаєва стала новина про те, що з 1 січня 2022 року абоненти теле- та інтернет-провайдера “Миколаївське кабельне телебачення” (МКТБ) не матимуть доступу до перегляду телеканалів, що входять до медіагрупи “1+1 Медіа” та “Старлайтмедіа”. Причина в тому, що холдинги підняли розцінки на свої послуги.

Про це “Суспільному” розповів директор товариства з обмеженою відповідальністю "Миколаївське кабельне телебачення" Андрій Бражко.

За словами Андрія Бражка, співробітництво стало для провайдера збитковим. У порівнянні з 2019 роком у 2022 "МКТБ" мало б платити на 75 відсотків більше. Нову угоду не підписали. Як наслідок, у ніч проти першого січня вимкнули 20 телеканалів.

"Такий диктат медіагруп став нестерпним, тому що всі працюють зі збитками. Ми змушені брати гроші, які нам платять за Інтернет і розраховуватись з ними. У мене є заборгованість за кілька місяців перед цими медіагрупами. Ці канали ми замінили на дуже рейтингові, з платного телебачення, які не містять реклами", — розповідає Андрій Бражко.

22 січня на сайті Миколаївського кабельного телебачення з‘явилась публікація про досягнуті домовленості щодо ретрансляції телеканалів 1+1, Уніан, ТЕТ, Плюс-Плюс, Бігуді, СТБ, ICTV, Новий, Оце, М1, М2 і ряду інших, які вже включено у пакети телеканалів в аналоговому та цифрових (DVB-C, IPTV) форматах.

Про конфлікт між блогеркою та ЗМІ

12 січня блогерка Ольга Кісельова (Клімова) з Миколаєва у прямому ефірі соціальній мережі “Інстаграм” розповіла про те, скільки коштують пологи у пологовому будинку №3 Миколаєва, але після того, як на це звернуло увагу видання “НикВести”, видалила запис ефіру, журналістів обізвала “шакалами” та записала відеозвернення, де заявила, що ніхто з неї грошей за пологи не вимагав.

13 січня на сайті місцевого видання “НикВести” з‘явилася новина “₴10 тыс. кесарево, ₴8 тыс. за роды, — блогер рассказала, сколько платят в николаевском роддоме №3” з посиланням на слова блогерки Ольги Кісельової. Про це вона повідомила під час свого прямого ефіру у Інстаграм 12 січня.

“10 тисяч (гривень) коштувало кесареве у лікаря, якби це були роди - це коштувало б 8 тисяч. Палата коштувала 580 гривень удень. Були палати за 2500 гривень…”, - цитує видання блогерку.

При цьому, в своїх історіях в Інстаграмі Ольга Кісельова навіть показала палату та розповіла про її вартість - фото залишились збереженими в “Актуальному” на її сторінці у соціальній мережі.

Як повідомили представниці ІМІ у виданні, після виходу публікації Ольга Кісельова звернулася до журналістів із проханням видалити матеріал, оскільки через нього у лікаря виникли проблеми. Їй було запропоновано додати до публікації її уточнення про те, що заплатити за пологи лікареві було її власним бажанням та ініціативою, що і було зроблено.

Через деякий час блогерка видалила зі своєї сторінки запис ефіру та опублікувала відеозвернення “Спростування”, де заявила про те, що у пологовому будинку №3 Миколаєва немає практики вимагати фінансову подяку від породіль. Ольга Кісельова стверджує, що заплатити 10 тисяч гривень лікарю та команді, яка приймала у неї пологи - це її власна ініціатива, яку неправильно зрозуміло ЗМІ, яке вона назвала “містечковим виданням”.

“Хочу внести ясність у ситуацію, яка склалася нещодавно та принесла негативні наслідки. Одне “містечкове” видання у нас у місті, інтернет-ресурс, інтернет-сайт новостний дозволив собі опублікувати інформацію начебто з моїх слів, сказаних у прямому ефірі про те, що у пологових будинках пологи платні, і лікарі вимагають, або просять, або натякають, щоб їм платили. Скажу наступне: 7 днів тому я народжувала у 3-му роддомі Миколаєва. Залишилась дуже задоволена професіоналізмом медичного персоналу, який зі мною працював - лікарем, анестезіологом, акушером, усією операційною командою. І ми вирішили з чоловіком, після того, як завершився весь процес, подякувати фінансово усьому персоналу. І це було наше добровільне рішення”, - сказала Ольга Кісельова.

При цьому у своїх “сторіз” блогерка назвала “шакальем” місцевих журналістів, які опублікували новину про платні пологи у комунальному пологовому будинку. Усіх працівників видання вона при цьому видалила з підписників та заблокувала, про що журналісти повідомили представниці ІМІ.

Після цього видання “НикВести” опублікувало фрагмент запису ще одного прямого ефіру за участю Ольги Кісельової, який відбувся 11 січня. Там блогерка разом зі своєю колегою Вікторією Голяненко (34,7 тисяч підписників) також обговорювали “прайс” на пологи.

“Питають, скільки коштують пологи у Грибанова (акушер-гінеколог Андрій Грибанов). Думаю, це не закрита інформація. Мабуть, можна сказати. Коли ми прийшли домовлятися і прямо говорити, що скоро будемо народжувати і давайте з вами, він сказав як є: “Мій гонорар коштує 8 тисяч гривень. Із цих коштів я оплачую анестезіолога, команду підтимую. Якщо кесареве - 10”. И ми одразу розуміли, що добре. Так що ось так, дівчата, кому цікаво - фіксуйте, така ціна. Яка у іншого лікаря - не знаю, кажуть, що це низька ціна, що у іншого може бути дорожче”, - сказала Ольга Кісельова.

Вікторія Голяненко, у свою чергу назвала вартість пологів у іншого лікаря у цьому пологовому будинку - Кирила Латія - 14 тисяч гривень.

Запис цього ефіру також був видалений із соціальної мережі.

Цей конфлікт спричинив широке обговорення дій блогерки та публікацій у ЗМІ, а також самого факту можливої корупції в медицині. Під публікаціями на цю тему у Ольги Кісельової з‘являються сотні коментарів підписників - одні підтримують її, інші ні. Сама блогерка каже, що через цей конфлікт у неї “піднялись охоплення” та вона отримала більше пропозицій щодо реклами. При цьому, вочевидь, вона не вважає, що несе відповідальність за озвучену нею інформацію, видання “НикВести” називає “жовтою пресою” та дозволяє собі публічні образи по відношенню до головного редактора ЗМІ. Про це Ольга Кісельова регулярно розповідає в своїх сторіс та публікаціях. Остання така публікація опублікована кілька днів тому.

Головний редактор “НикВести” Олег Деренюга зробив кілька публікацій щодо цього конфлікту у своєму Телеграм-каналі. У своїх публікаціях він, зокрема, акцентував на тому, що тема, яку у своєму блозі озвучила Ольга Кісельова, дійсно важлива, адже багато хто не знає, що пологи мають бути безкоштовними. А щодо дій блогерки, він вважає, що вона має нести відповідальність за свої слова та інформацію, яку сама ж двічі озвучила в прямому ефірі.

Кореспондентка видання “Преступности.НЕТ” Юлія Акімова також прокоментувала публікацію Ольги Кісельової, у якому висловила обурення тим, що блогерка “поливає брудом” журналістів.

“Так ви самі в ефірі сказали розцінки, при чому тут журналісти? Вони опублікували цей кусок ефіру, де ви сказали, скільки що коштує, мова йшла зовсім не про вдячність. Навіщо зараз поливати журналістів брудом? Я бачу ситуацію, в якій ви сказали одне, про це написали, потім ви видалили ефір, де про це казали, заявили, що ви цього не говорили, журналісти опублікували шматок ефіру, де ви все ж говорили це, і ось уже вдруге ви відхрещуєтесь від своїх слів. Гаразд якби просто відхрещувались, ви критикуєте ЗМІ, яке по факту писали з ваших же слів і надали докази. Це те, що я бачу і те, що бачать люди. Так не можна робити, це непорядно”, - написала Юлія Акімова, на що Ольга Кісельова відповіла, що та помиляється і що вона “завершує з нею розмову.

Ольга Кісельова має 40,3 тисячі підписників. Така досить широка аудиторія для блогера — це додаткова відповідальність, у тому числі за власні вчинки та слова, адже в наш час блогер — це лідер думок та джерело інформації для суспільства, а отже має нести таку ж відповідальність, як і ЗМІ, за контент, який він розміщує.

Окрім ведення власного акаунту в Інстаграмі, Ольга Кісельова також займається офіційною сторінкою Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, про що особисто розповідала на власній сторінці.

Зрештою, інформацію, озвучену блогеркою та опубліковану місцевими ЗМІ обговорили у середу, 26 січня, під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Засідання виконкому транслював телеканал “МАРТ”. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай запевнила, що провела перевірку у міських пологових будинках та не знайшла підтвердження озвученої раніше інформації щодо неформальних доплат лікарям від пацієнтів. Вона повідомила, що з Ольгою Кісельової була “проведена розмова”, після якої вона “забрала свої слова назад”.

Катерина Середа, регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області

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