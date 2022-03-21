Щодо винних та національну єдність

Вітаю всіх українців та друзів України!

«— «Молчи! устал я слушать,

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Сказал — и в темный лес Ягнёнка поволок.»

Иван Крылов, «Волк и Ягненок»

Коли хтось говорить про те, що включення до української конституції наших євроатлантичних прагнень спричинило напад путінської Росії на Україну, то він або не розуміє причинно-наслідкових зв’язків у політиці, або свідомо зміщує акценти та руйнує нашу національну єдність.

Росія напала на Україну, бо хотіла напасти. Бо росіяни, так – так, росіяни, а не лише оскаженілий Путін, ніколи не визнавали права українців на існування у власній державі та вважають розпад СССР величезною помилкою, яку треба обов’язково виправити, навіть, вдавшись до кривавої війни на знищення, не рахуючись з власними втратами, не кажучи про наші втрати.

Будь які приводи для війни, на які вказує Росія, як то: загроза з боку НАТО, міфічні біологічні лабораторії із зараженими птахами, притискання російськомовних, тощо – очевидна маячня. Просто росіяни не можуть терпіти існування незалежної України. Як німці не терпіли існування незалежних Чехії, Словаччини, Франції та інших 83 роки тому.

В тому, що українці зараз гинуть, а Україна жорстоко руйнується винуватий виключно російський народ на чолі із своїм біснуватим фюрером. І це не фігура мови – сучасна Росія з автократії за лічені тижні на наших очах перетворилась на націонал-соціалістичну диктатуру і по суті, і по формі. І вона не змогла би стати такою без підтримки переважної більшості свого населення.

Тому, коли у російському нападі звинувачують тих, хто вказував на реальність цього нападу, казав про необхідність збільшення витрат на оборону, тощо – це історія не про національну єдність. Це якась інша історія – зовсім не хороша і про що вона я, поки що, не хочу говорити. Але розповідати її слід припинити негайно!

За цим кланяюся – побачимось!