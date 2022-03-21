Вітаю всіх українців та друзів України!
«— «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал — и в темный лес Ягнёнка поволок.»
Иван Крылов, «Волк и Ягненок»
Коли хтось говорить про те, що включення до української конституції наших євроатлантичних прагнень спричинило напад путінської Росії на Україну, то він або не розуміє причинно-наслідкових зв’язків у політиці, або свідомо зміщує акценти та руйнує нашу національну єдність.
Росія напала на Україну, бо хотіла напасти. Бо росіяни, так – так, росіяни, а не лише оскаженілий Путін, ніколи не визнавали права українців на існування у власній державі та вважають розпад СССР величезною помилкою, яку треба обов’язково виправити, навіть, вдавшись до кривавої війни на знищення, не рахуючись з власними втратами, не кажучи про наші втрати.
Будь які приводи для війни, на які вказує Росія, як то: загроза з боку НАТО, міфічні біологічні лабораторії із зараженими птахами, притискання російськомовних, тощо – очевидна маячня. Просто росіяни не можуть терпіти існування незалежної України. Як німці не терпіли існування незалежних Чехії, Словаччини, Франції та інших 83 роки тому.
В тому, що українці зараз гинуть, а Україна жорстоко руйнується винуватий виключно російський народ на чолі із своїм біснуватим фюрером. І це не фігура мови – сучасна Росія з автократії за лічені тижні на наших очах перетворилась на націонал-соціалістичну диктатуру і по суті, і по формі. І вона не змогла би стати такою без підтримки переважної більшості свого населення.
Тому, коли у російському нападі звинувачують тих, хто вказував на реальність цього нападу, казав про необхідність збільшення витрат на оборону, тощо – це історія не про національну єдність. Це якась інша історія – зовсім не хороша і про що вона я, поки що, не хочу говорити. Але розповідати її слід припинити негайно!
За цим кланяюся – побачимось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
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Закошмарить Сенкевича
7557
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Об «императивном мандате»
6073
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Зацентралили
5756
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Страсти по декоммунизации
5722
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Генетическая память
4579
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Сварить лягушку
7005
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
5853
|
Чума на ваши все дома!
5712
|
Синусоида
4597
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
4869
|
Война миров
5405
|
Чего изволите?
4689
|
С праздником освобождения
5537
|
Николаевские провы
4489
|
Россотрудники
4913
|
О людях и собаках
5524
|
Все уже было и все еще будет
5567
|
Голубь сизокрылый
4801
|
О мухах
5444
|
Усатые — бородатым
4787
|
«Не смешите наши «Руты»
6152
|
Реванш под видом шизофрении
5329
|
Лучше бы пил и курил
7052
|
Гопота ты моя, гопота!
6525
|
Не ходите дети в Африку гулять!
4775
|
Не молчание ягнят
4816
|
Недоразумение
5795
|
Не Майдан
4100
|
Про Zorro
3720
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
4847
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
4920
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
5098
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
6046
|
Петля времени
4229
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
5117
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
4362
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
5856
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
4228
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Наш ответ Чемберлену
4343
|
Молчание ягнят
4330
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
4368
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
4499
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Он хороший!
4319
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Богатства у них много, порядка только нет
3869
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
3701
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
4910
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Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
4204
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«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
3719
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Дважды в одну реку
3707
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Молоко
3246
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Фронда принцев
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Взять свое любой ценой
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Очаровательные инопланетяне
3253
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
3391
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Бесовский полк
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
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«Мостровосхитители»
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
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Украсть своего Эйхмана
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Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
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Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
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Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
4275
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
3556
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Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
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|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
4222
|
И вновь продолжается бой!
4037
|
Предел терпения и предвыборный чёс
3415
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А Васька слушает…
3498
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Не праздничные заметки…
3343
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Горячее лето, переходящее в осень
3237
|
Слава котам!
3805
|
Змея, кусающая себя за хвост
3697
|
Не догнали, но хоть согрелись…
3911
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
3958
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
4095
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
3850
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
3544
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
3295
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
3565
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
3924
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Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
3900
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«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
2948
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Воєнний стан – миколаївські аспекти
3337
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«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
3485
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Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
3079
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Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
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Встояти перед спокусами
3198
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
3168
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
2938
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Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
3366
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
3566
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
4105
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
4836
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
5600
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
4398
|
Це страшне слово – рейд!
4593
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
4690
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
4736
|
Обирайте! Але – відповідайте!
4495
|
Позеленим країну!
4103
|
Янукович 2.0
3942
|
А як ви пісяєте?
3982
|
Парашутів на всіх немає
3429
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
3497
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
3285
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
2856
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
2541
|
День Победы?
2412
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
2777
|
Час хаосу
3276
|
Генератор криз
2654
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Не реванш, кажете…
2779
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
2927
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
2458
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
2430
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
2572
|
Таргани і без параду
2837
|
Зеленеє жито ще й овес
2832
|
Ветераны и Папа Римский
2285
|
«Скорострєли» чекають на пунш
2685
|
Не Британія…
2157
|
Авторитаризм на марші
2325
|
Лохи всі ми
2534
|
Три варіанти та останній елемент
2587
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
2557
|
Не переконали…
4669
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
3158
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Маппет – шоу
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Корисні ідіоти або агенти ворога
2854
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
2805
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
4045
|
Наш Вінні Гамбінні
2481
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Безславні засранці
2697
|
Найважливіший день
2262
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
7522
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Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
4315
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
5713
|
Грьобаний Екібастуз!
3030
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
4455
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
5254
|
«Мюнхен» навиворіт
6144
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
8652
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
7553
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
8633
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
4027
|
Контрреволюція огидності
6952
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Воювати проти всіх – це треба мати талант
4214
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Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
3401
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Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
3087
|
Своєї зарази вистачає
2727
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
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Нові випробування для всіх нас
2564
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
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2920
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Феномен безпорадності
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Разброд и шатание
2556
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«Океан» надії та нескінченний карантин?
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Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
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Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
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Буде цікаво
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
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Нова сторінка в історії українських спецслужб
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Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
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Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
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Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
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Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
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Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
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Порохобот Зеленський
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Унітаз для Зеленського
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Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
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Боротьба триває
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Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
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Люди не хочуть бути рабами
2497
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А який ваш вибір?
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Ковід, вибори та психічне здоров’я
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Ми пам’ятаємо
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Про шкарпетки
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О ситуации в городской ТВК
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
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Не адекватний
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
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Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
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Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
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Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
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Перші – не завжди найкращі
2021
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Шпагат Сєнкевича
3020
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Шок, цирк та Невінчанний
2624
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
2292
|
Очі мають повилазити
2656
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
2239
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
2759
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
2758
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
1769
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?
1816
|
Хто такий Володимир Зеленський? І про показуху
1792
|
Християни та католики
1645
|
Грьобані маски
2343
|
Тунель з портретом Магди Ґебельс
2126
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній Раді
2287
|
Боже, за що все це нам!
2156
|
Танечка, я ни черта вас не понимаю!
2075
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини Шамрай
2406
|
Сім’я Ангелів
1817
|
Про «Свято Перемоги 9 травня»
1620
|
Необучаємий
2364
|
А давайте пожиттєво!
2231
|
Про українську вишиванку
1702
|
Хто гонить фуфло?
2754
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…
2568
|
Білоруське не можна
2263
|
П’ять років та мідні заклепки на кожній версті
2207
|
Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?
2239
|
Українці житимуть довше, але тільки ті, які переживуть це
2513
|
Їх має бути принижено, решта - піар
2256
|
Аморальне святкування та Слава великій компартії Китаю!
1684
|
Бутафорський патріотизм
2224
|
Впевнено до прірви
3230
|
Регламент слід виконувати та піструном по державі
2625
|
Свято наближається, або як Володька МВФ построїл…
3252
|
Про політичні (не політичні) переслідування
2386
|
Відповідатиме кожний за своє
2267
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира Олександровича
2493
|
Про гідність та самоповагу
1671
|
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунок
1962
|
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?
1750
|
Римейк Путіна або Лукашенко
1587
|
Відродження справжньої історії Миколаєва
1625
|
Наздоженемо Лукашенка та переженемо!
1724
|
Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!
1762
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?
1954
|
Країна мрій
1227
|
ЗеІмпотенти
1464
|
"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусіль
1455
|
Чи отримає Віталій Кім 6 років в'язниці?
2004
|
Капсуляція
1107
|
Як наші кораблі бороздять простори Большого театру
1276
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бути
1076
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значення
1216
|
Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзит
1234
|
Цілком сформований клас
1134
|
Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихідних
1204
|
Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
1390
|
Все буде Маріуполь і шашлик
811
|
І нехай діла ваші будуть такими, як слова
944
|
Імітатори
1511
|
Головне – розуміти нам
1086
|
Вижити аби перемогти
1237
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаю всіх українців та друзів України!
«— «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал — и в темный лес Ягнёнка поволок.»
Иван Крылов, «Волк и Ягненок»
Коли хтось говорить про те, що включення до української конституції наших євроатлантичних прагнень спричинило напад путінської Росії на Україну, то він або не розуміє причинно-наслідкових зв’язків у політиці, або свідомо зміщує акценти та руйнує нашу національну єдність.
Росія напала на Україну, бо хотіла напасти. Бо росіяни, так – так, росіяни, а не лише оскаженілий Путін, ніколи не визнавали права українців на існування у власній державі та вважають розпад СССР величезною помилкою, яку треба обов’язково виправити, навіть, вдавшись до кривавої війни на знищення, не рахуючись з власними втратами, не кажучи про наші втрати.
Будь які приводи для війни, на які вказує Росія, як то: загроза з боку НАТО, міфічні біологічні лабораторії із зараженими птахами, притискання російськомовних, тощо – очевидна маячня. Просто росіяни не можуть терпіти існування незалежної України. Як німці не терпіли існування незалежних Чехії, Словаччини, Франції та інших 83 роки тому.
В тому, що українці зараз гинуть, а Україна жорстоко руйнується винуватий виключно російський народ на чолі із своїм біснуватим фюрером. І це не фігура мови – сучасна Росія з автократії за лічені тижні на наших очах перетворилась на націонал-соціалістичну диктатуру і по суті, і по формі. І вона не змогла би стати такою без підтримки переважної більшості свого населення.
Тому, коли у російському нападі звинувачують тих, хто вказував на реальність цього нападу, казав про необхідність збільшення витрат на оборону, тощо – це історія не про національну єдність. Це якась інша історія – зовсім не хороша і про що вона я, поки що, не хочу говорити. Але розповідати її слід припинити негайно!
За цим кланяюся – побачимось!
|
Закошмарить Сенкевича
7557
|
Об «императивном мандате»
6073
|
Зацентралили
5756
|
Страсти по декоммунизации
5722
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Генетическая память
4579
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Сварить лягушку
7005
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При Викторе Федоровиче такого не было…
5853
|
Чума на ваши все дома!
5712
|
Синусоида
4597
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
4869
|
Война миров
5405
|
Чего изволите?
4689
|
С праздником освобождения
5537
|
Николаевские провы
4489
|
Россотрудники
4913
|
О людях и собаках
5524
|
Все уже было и все еще будет
5567
|
Голубь сизокрылый
4801
|
О мухах
5444
|
Усатые — бородатым
4787
|
«Не смешите наши «Руты»
6152
|
Реванш под видом шизофрении
5329
|
Лучше бы пил и курил
7052
|
Гопота ты моя, гопота!
6525
|
Не ходите дети в Африку гулять!
4775
|
Не молчание ягнят
4816
|
Недоразумение
5795
|
Не Майдан
4100
|
Про Zorro
3720
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
4847
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
4920
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
5098
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
6046
|
Петля времени
4229
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
5117
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
4362
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
5856
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
4228
|
Наш ответ Чемберлену
4343
|
Молчание ягнят
4330
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
4368
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
4499
|
Он хороший!
4319
|
Богатства у них много, порядка только нет
3869
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
3701
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
4910
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
4204
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
3719
|
Дважды в одну реку
3707
|
Молоко
3246
|
Фронда принцев
3248
|
Взять свое любой ценой
2857
|
Очаровательные инопланетяне
3253
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
3391
|
Бесовский полк
4356
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
4639
|
«Мостровосхитители»
3534
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
3765
|
Украсть своего Эйхмана
3652
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
3629
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
3777
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
4275
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
3556
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
4041
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
4222
|
И вновь продолжается бой!
4037
|
Предел терпения и предвыборный чёс
3415
|
А Васька слушает…
3498
|
Не праздничные заметки…
3343
|
Горячее лето, переходящее в осень
3237
|
Слава котам!
3805
|
Змея, кусающая себя за хвост
3697
|
Не догнали, но хоть согрелись…
3911
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
3958
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
4095
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
3850
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
3544
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
3295
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
3565
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
3924
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
3900
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
2948
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
3337
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
3485
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
3079
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
3090
|
Встояти перед спокусами
3198
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
3168
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
2938
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
3366
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
3566
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
4105
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
4836
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
5600
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
4398
|
Це страшне слово – рейд!
4593
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
4690
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
4736
|
Обирайте! Але – відповідайте!
4495
|
Позеленим країну!
4103
|
Янукович 2.0
3942
|
А як ви пісяєте?
3982
|
Парашутів на всіх немає
3429
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
3497
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
3285
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
2856
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
2541
|
День Победы?
2412
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
2777
|
Час хаосу
3276
|
Генератор криз
2654
|
Не реванш, кажете…
2779
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
2927
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
2458
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
2430
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
2572
|
Таргани і без параду
2837
|
Зеленеє жито ще й овес
2832
|
Ветераны и Папа Римский
2285
|
«Скорострєли» чекають на пунш
2685
|
Не Британія…
2157
|
Авторитаризм на марші
2325
|
Лохи всі ми
2534
|
Три варіанти та останній елемент
2587
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
2557
|
Не переконали…
4669
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
3158
|
Маппет – шоу
4287
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
2854
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
2805
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
4045
|
Наш Вінні Гамбінні
2481
|
Безславні засранці
2697
|
Найважливіший день
2262
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
7522
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
4315
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
5713
|
Грьобаний Екібастуз!
3030
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
4455
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
5254
|
«Мюнхен» навиворіт
6144
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
8652
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
7553
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
8633
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
4027
|
Контрреволюція огидності
6952
|
Воювати проти всіх – це треба мати талант
4214
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнці
3401
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншу
3087
|
Своєї зарази вистачає
2727
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…
2790
|
Нові випробування для всіх нас
2564
|
Чума обом домам! Або коронавірус…
2757
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гості
2920
|
Феномен безпорадності
2870
|
Разброд и шатание
2556
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?
2488
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політики
2644
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!
2937
|
Буде цікаво
3556
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖ
2126
|
Нова сторінка в історії українських спецслужб
3621
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботи
2348
|
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
2543
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
2256
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часу
3170
|
Лишився запах сосен… Краще вони не стануть
3435
|
Порохобот Зеленський
3086
|
Унітаз для Зеленського
3264
|
Хто в домі хазяїн, що вирішить безпорадний парламент, відбування «номерів» та дірка в дамбі
3062
|
Боротьба триває
2304
|
Коронавірус нас вітає знову, а впевненість нового очільника поліції насторожує
2617
|
Люди не хочуть бути рабами
2497
|
А який ваш вибір?
2609
|
Ковід, вибори та психічне здоров’я
2644
|
Ми пам’ятаємо
2631
|
Про шкарпетки
2696
|
О ситуации в городской ТВК
3409
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облради
3753
|
Не адекватний
2470
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»
3350
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковіда
2585
|
Випускайте повітря, Артеме Олександровичу
2294
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!
2312
|
Перші – не завжди найкращі
2021
|
Шпагат Сєнкевича
3020
|
Шок, цирк та Невінчанний
2624
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колаборацію
2292
|
Очі мають повилазити
2656
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять Путіна
2239
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналіст
2759
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізації
2758
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як Perseverance
1769
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?
1816
|
Хто такий Володимир Зеленський? І про показуху
1792
|
Християни та католики
1645
|
Грьобані маски
2343
|
Тунель з портретом Магди Ґебельс
2126
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній Раді
2287
|
Боже, за що все це нам!
2156
|
Танечка, я ни черта вас не понимаю!
2075
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини Шамрай
2406
|
Сім’я Ангелів
1817
|
Про «Свято Перемоги 9 травня»
1620
|
Необучаємий
2364
|
А давайте пожиттєво!
2231
|
Про українську вишиванку
1702
|
Хто гонить фуфло?
2754
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…
2568
|
Білоруське не можна
2263
|
П’ять років та мідні заклепки на кожній версті
2207
|
Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?
2239
|
Українці житимуть довше, але тільки ті, які переживуть це
2513
|
Їх має бути принижено, решта - піар
2256
|
Аморальне святкування та Слава великій компартії Китаю!
1684
|
Бутафорський патріотизм
2224
|
Впевнено до прірви
3230
|
Регламент слід виконувати та піструном по державі
2625
|
Свято наближається, або як Володька МВФ построїл…
3252
|
Про політичні (не політичні) переслідування
2386
|
Відповідатиме кожний за своє
2267
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира Олександровича
2493
|
Про гідність та самоповагу
1671
|
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунок
1962
|
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?
1750
|
Римейк Путіна або Лукашенко
1587
|
Відродження справжньої історії Миколаєва
1625
|
Наздоженемо Лукашенка та переженемо!
1724
|
Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!
1762
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?
1954
|
Країна мрій
1227
|
ЗеІмпотенти
1464
|
"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусіль
1455
|
Чи отримає Віталій Кім 6 років в'язниці?
2004
|
Капсуляція
1107
|
Як наші кораблі бороздять простори Большого театру
1276
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бути
1076
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значення
1216
|
Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзит
1234
|
Цілком сформований клас
1134
|
Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихідних
1204
|
Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
1390
|
Все буде Маріуполь і шашлик
811
|
І нехай діла ваші будуть такими, як слова
944
|
Імітатори
1511
|
Головне – розуміти нам
1086
|
Вижити аби перемогти
1237