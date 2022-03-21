Мог ли я уехать?!

Мог ли я уехать?!

Имея за спиной опыт не только в органах самоуправления, но и высшего законодательного органа, понимал ли я до 24.02, что ситуация накаляется и безопаснее выехать за границу? Пересидеть, так сказать, да понаблюдать из далека?

Понимал!

Представлял ли я что рф нападет на всю нашу страну и пойдет настоящей войной убивать наших детей и разрушать города?

Не мог даже представить!

Думал ли я, что это возможно?

Думал! Говорил себе, что в 21 веке такого ужаса просто не может быть. Но думал. Опыт и интуиция рисовали в голове свои умозаключения.

Была ли у меня возможность уехать?

Была!

А 24.02?

Конечно!

А после?

Тоже!

Почему же я не уехал?

Наверное, невозможно это выразить в словах, но я никогда не сворачивал со своей улицы!

Даже когда знал, что там, в темном переулке, меня ждет неравная драка, когда будет больно и страшно, и я могу упасть, завыть, заплакать, но не свернуть, потому что…

ЭТО МОЯ УЛИЦА, МОЙ ГОРОД И МОЯ СТРАНА!

Я свободный человек, моя команда сегодня делает то, что и каждый Украинец – защищает свою честь, свою землю и свой народ.

Уважаю каждого, где бы он ни находился, и чтобы он ни делал для восстановления мира в Украине! На фронте, в тылу, в больнице, волонтерством, помощью из-за границы или просто словом поддержки.

Делай что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!

Восхищаюсь и горжусь всеми, кто объединился и стал на защиту нашего государства отбросив все разногласия, из-за которых спорили до войны. И которые, как оказалось, ничего не стоят. А вот дух, наша сила и наша свобода не имеют цены. Это святое!

Украина сегодня меняет мир!

И мир обязательно будет в Украине!!!

Єднаємось! Це наша земля!