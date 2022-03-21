Мог ли я уехать?!
Имея за спиной опыт не только в органах самоуправления, но и высшего законодательного органа, понимал ли я до 24.02, что ситуация накаляется и безопаснее выехать за границу? Пересидеть, так сказать, да понаблюдать из далека?
Понимал!
Представлял ли я что рф нападет на всю нашу страну и пойдет настоящей войной убивать наших детей и разрушать города?
Не мог даже представить!
Думал ли я, что это возможно?
Думал! Говорил себе, что в 21 веке такого ужаса просто не может быть. Но думал. Опыт и интуиция рисовали в голове свои умозаключения.
Была ли у меня возможность уехать?
Была!
А 24.02?
Конечно!
А после?
Тоже!
Почему же я не уехал?
Наверное, невозможно это выразить в словах, но я никогда не сворачивал со своей улицы!
Даже когда знал, что там, в темном переулке, меня ждет неравная драка, когда будет больно и страшно, и я могу упасть, завыть, заплакать, но не свернуть, потому что…
ЭТО МОЯ УЛИЦА, МОЙ ГОРОД И МОЯ СТРАНА!
Я свободный человек, моя команда сегодня делает то, что и каждый Украинец – защищает свою честь, свою землю и свой народ.
Уважаю каждого, где бы он ни находился, и чтобы он ни делал для восстановления мира в Украине! На фронте, в тылу, в больнице, волонтерством, помощью из-за границы или просто словом поддержки.
Делай что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Восхищаюсь и горжусь всеми, кто объединился и стал на защиту нашего государства отбросив все разногласия, из-за которых спорили до войны. И которые, как оказалось, ничего не стоят. А вот дух, наша сила и наша свобода не имеют цены. Это святое!
Украина сегодня меняет мир!
И мир обязательно будет в Украине!!!
Єднаємось! Це наша земля!
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Артем ИльюкБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета, глава фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Мог ли я уехать?!
Имея за спиной опыт не только в органах самоуправления, но и высшего законодательного органа, понимал ли я до 24.02, что ситуация накаляется и безопаснее выехать за границу? Пересидеть, так сказать, да понаблюдать из далека?
Понимал!
Представлял ли я что рф нападет на всю нашу страну и пойдет настоящей войной убивать наших детей и разрушать города?
Не мог даже представить!
Думал ли я, что это возможно?
Думал! Говорил себе, что в 21 веке такого ужаса просто не может быть. Но думал. Опыт и интуиция рисовали в голове свои умозаключения.
Была ли у меня возможность уехать?
Была!
А 24.02?
Конечно!
А после?
Тоже!
Почему же я не уехал?
Наверное, невозможно это выразить в словах, но я никогда не сворачивал со своей улицы!
Даже когда знал, что там, в темном переулке, меня ждет неравная драка, когда будет больно и страшно, и я могу упасть, завыть, заплакать, но не свернуть, потому что…
ЭТО МОЯ УЛИЦА, МОЙ ГОРОД И МОЯ СТРАНА!
Я свободный человек, моя команда сегодня делает то, что и каждый Украинец – защищает свою честь, свою землю и свой народ.
Уважаю каждого, где бы он ни находился, и чтобы он ни делал для восстановления мира в Украине! На фронте, в тылу, в больнице, волонтерством, помощью из-за границы или просто словом поддержки.
Делай что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Восхищаюсь и горжусь всеми, кто объединился и стал на защиту нашего государства отбросив все разногласия, из-за которых спорили до войны. И которые, как оказалось, ничего не стоят. А вот дух, наша сила и наша свобода не имеют цены. Это святое!
Украина сегодня меняет мир!
И мир обязательно будет в Украине!!!
Єднаємось! Це наша земля!
|
Депутатский корпус горсовета сократится уже на ближайших выборах
4587
|
За спиной у николаевцев хотят приватизировать завод «Заря»
4409
|
Обращение к депутатам областного совета
3384
|
Дворовой праймериз: мы ищем депутатов из подъездов
4002
|
«Обуть» «скорые помощи» в зимнюю резину – вопрос жизни и смерти
3419
|
Шо, опять?!
3782
|
Филькина грамота
3289
|
Сегодняшняя сессия – это позор власти
3352
|
Об исполнительном комитете Николаевского городского совета
3440
|
Кто имеет право на бесплатный газовый счетчик?
12610
|
Николаев – не выгребная яма
3672
|
Учителям и воспитателям – муниципальную надбавку!
3647
|
Отопление на бумаге – показатель профессионализма городской власти
3196
|
Николаев без наркотиков
2988
|
Я не нуждаюсь в повышении заработной платы
2978
|
С наступающими праздниками!
3751
|
Николаеву нужен новый мэр
4913
|
Venceremos! (Или как говорят в Николаеве – не всеремось!)
4274
|
Через 100 лет символом Николаева может стать кладбище
4019
|
Депутаты обязаны спасти николаевцев от «монумента дюминской славы»
5359
|
Буду поддерживать Захарову
3294
|
Почему Сенкевич выборочно подходит к проблемам городского хозяйства?
3963
|
Как превратить 20 миллионов гривен в 3 миллиона
3689
|
Несколько слов о сегодняшней сессии облсовета
2410
|
«Мертвые души» Вознесенска
3779
|
А что вы получили от ЖЭКов за последние годы?
3070
|
Местным политикам выгоден кризис ЖКХ в Николаеве
2674
|
200 миллионов гривен газовой аферы — какой урок пора извлечь Николаеву
2535
|
Обращение к мэру Николаева
4206
|
Отдадут ли депутаты ₴150 миллионов в руки арестованным чиновникам?
2300
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиарда
1826
|
Війна
1418