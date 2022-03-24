Обережність та підозрілість

Вітаю всіх українців та друзів України!

Будь який професійний військовий скаже вам, що артобстріл чи авіаудар найбільш ефективний, якщо на землі працює корегувальник. Він повідомляє про результати обстрілу своїх військових, що допомагає їм більш влучно вражати цілі. Отже, коли ми фіксуємо та викладаємо у соціальні мережі результати ворожих обстрілів, ми добровільно працюємо ворожими корегувальниками.

Не робіть так.

Не будьте ворожими корегувальниками, не будьте корисними ідіотами.

Крім того, багато з нас є учасниками різних груп у вайбері, телеграмі, тощо. Вже зрозуміло, що Росія готувалось до цього нападу не один місяць і рік. У цих групах, особливо, якщо там багато учасників, цілком можуть бути російські агенти, які нічого там не постять, але уважно читають всі повідомлення про обстріли та повідомляють цю інформацію своїм кураторам в ФСБ. Не фіксуйте результати обстрілів у соціальних мережах та групах, не пишіть про них. Це може призвести до смертей. До ваших, до наших смертей.

Ну, і абсолютним табу є фіксація дій українських військових. Не можна фіксувати військових, їх знаки відмінності, їх шеврони – так ворог може зрозуміти які підрозділи діють. Не можна фіксувати пересування будь якої військової техніки та будь які військові об’єкти – бази, блок-пости, тощо. Це – абсолютне табу на всій території України.

І ще. Росіяни цілеспрямовано знищують нашу цивільну інфраструктуру. Отже, не можна фіксувати її пошкодження та дії наших комунальних служб, які її ремонтують та лагодять. І, взагалі, будь які дії будь яких українських державних служб. Не фіксуємо і не викладаємо у соціальних мережах та групах.

Це може призвести до смертей.

До ваших, до наших смертей.

Прийшов час стати обережними та підозрілими. Підозрілими до нових, незнайомих людей, які цікавляться такими чутливими питанням.

За цим кланяюся – побачимось!