Кто я?

Я всегда отвечал за свои слова и нёс за них ответственность.

Даже когда ошибался. Никогда не прятался и не убегал, не предавал своих избирателей, горожан и свою страну.

Иногда политику, в силу определенных обстоятельств, тяжело сказать так, как можно выражаться «на кухне». Но сегодня я хочу поговорить не как политик, а как человек со своими обыкновенными человеческими принципами и убеждениями.

Мне всегда было неприятно, когда вешают ярлыки. Это элемент нечестной борьбы. Умышленная подмена понятий, которая порой приводит к трагическим последствиям. Пример у нас под боком в РФ, где украинцев объявляют… не хочу даже произносить это вслух, писать это. Так создаются извращенные нарративы.

В политической борьбе, в мирное время начали вешать ярлыки к партии ОПЗЖ, называя ее пророссийской. Так же очень удобно противостоять любыми замечаниям, предложениям и критике: «Вы пророссийские, всё ясно».

Меня всегда это, мягко говоря, смущало. Потому что я, как и члены моей команды, никогда бы не присоединились к пророссийской партии.

И чтобы сразу расставить точки над «і»:

1. Меня бы взяли в «пророссийскую» партию, когда я трижды голосовал в Раде за признание России – страной агрессором?

2. Меня бы взяли в «пророссийскую» партию, зная, что я был одним из соавторов закона, который снял со всех наших госпредприятий долговые обязательства перед РФ? (тем самым, ударив по её экономике) Кстати, среди тех, кому помог этот закон была наша «Зоря»-«Машпроект».

3. Меня бы взяли в «пророссийскую» партию, с учётом моей помощи украинским военным в 2014-15 годах? Как публично, так и непублично.

Нет, в пророссийскую партию не взяли бы.

Как и других членов команды, с похожими историями.

После этих доводов в ход идёт история про Медведчука. Которого я, как глава партии в Николаеве, и мои коллеги депутаты горсовета в глаза не видели. А после Медведчука апеллируют к нескольким другим сомнительным личностям. Которые в ответственный момент действительно повели себя как предатели. Предатели родины. И которым партия уже давно дала оценку и выгнала.

В мирное время такие же клише и ярлыки вешали не только на партии, но и на целые города. Буквально два месяца назад в сознании некоторых людей Харьков, Мариуполь и наш славный город-герой Николаев называли «пророссийскими».

Но действительность оказалась разительно другой. Те города, кого недавно клеймили «пророссийскими», сейчас ведут героическую борьбу за победу Украины. Потому что мы – Украина. Врага мы встретили с оружием и с верой в единство всего украинского народа, а не с цветами, как вещали некоторые личности с экранов телевизора. И это факт. Точка.

Наша городская команда в Николаеве с первого дня войны работает ради скорейшей победы Украины. Ради скорейшего мира.

Каждый, кто помогает стране – важнейший элемент системы, приближающей нашу победу. Все наши ресурсы, вся наша энергия должны работать ради нашей победы, ради нашего мира.

А если найдется враг в наших рядах, вне зависимости от языка, религии, от его партийности – пусть несёт ответственность по всей строгости закона. Особенно, что касается предателей родины. Но если врага нашли среди депутатов, это не значит, что такая вся Верховная Рада, если врага нашли в команде Президента, это не Президент такой. Ответственность должна быть персональной, а не коллективной.

Конечно же я могу чего-то не понимать и ошибаться, как и все люди. Но я точно искренен в своем внутреннем ощущении патриотизма и честности за свои слова и поступки. Потому что внешние факторы могут меняться, но неизменным остается одно – вся моя деятельность была направлена на развитие своего города, своей страны и благополучия людей.

Так вот, друзья, сегодня в нашей стране война, которую развязала РФ, а мы защищаем свою землю, свои города, свои семьи и свою честь!

Другого не дано, когда враг приходит с оружием и убивает наших детей.

И очень важно сейчас не вестись на провокации, а объединяться.

Украина сегодня меняет мир!

И мир обязательно будет в Украине!

Не знаю, буду ли я и дальше заниматься политикой, но я точно знаю, что навсегда останусь с теми, кто доверил мне право представлять их интересы. Люди превыше всего!

«Хай буде весна,

Там де ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

Україна – це наша земля!»

Быть добру!!!