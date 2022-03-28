Нова якість

Вітаю всіх українців та друзів України!

78 років тому радянські війська вигнали німецькі війська з Миколаєва. Я не певний, що історія розвивається за спіраллю. Порівнюючи ти події із сьогоденням, я радше б сказав, що, не дивлячись на певну зовнішню схожість, ми можемо говорити про нову якість. Тоді Миколаїв, як і вся Україна були об’єктами протистояння двох злочинних імперій. А сьогодні Миколаїв, як і вся Україна, є суб’єктами, які протистоять нащадкам однієї з тих двох імперій. Нащадкам, які успадкували все найгірше від обох.

І ця нова якість надає нечувану силу та мотивацію всім українцям, які боряться за власну свободу та незалежність, за право на своє існування – саме це стоїть сьогодні на кону.

Щодо недостатньої, в лапках, західної допомоги і можливих наших компромісних домовленостей з агресором. Ще раз хочу нагадати – на наші міста, на наших жінок та дітей падають не американські чи англійські бомби та ракети, а російські. Нас намагаються знищити росіяни, а не американці чи англійці. Не забувайте про це. Так, хочеться більшої допомоги і відразу ж. Але не все так просто і швидко робиться, як хотілось би. У Варшавській промові Джо Байдена прозвучало чітко – на сході повстала Імперія Зла. І цивілізований світ буде з нею боротися. Хтось більш рішуче, хтось – менш. І, хоча, цей відомий вислів Рональда Рейгана про Радянський Союз не було процитовано, але контекст був саме такий. Щодо компромісів. Як на мене, путін, розпочавши війну 24 лютого, наявно та цілком відверто показав, що він не схильний до компромісів. Отже, цивілізований світ буде все більш рішучим, сподіваюсь. Інакше, на кону буде вже не лише наше, а і його існування.

За цим кланяюся – побачимось!