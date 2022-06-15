Захоплення, знищення та грабіж

Вітаю всіх українців та друзів України!

На південній ділянці лінії зіткнення ситуація лишається напруженою та динамічною, в районі Снігурівки відбуваються повітряні бої. Українськи військові завдають уражень силам окупантів. Зранку силами ППО над Чорним морем було збито дві російські ракети, які прямували до Одеси.

Продовжуються обстріли громад Миколаївської області. Обстрілів зазнають Широківська, Інгульська, Березнегуватська громади. Під ударами знаходяться населені пункти Шевченкове, Котляреве, Луч Шевченківської громади, Лимани Галицинівської громади, Парутинський старостинський округ Куцурубської громади та інші.

Баштанській міській голова Олександр Береговий порекомендував мешканцям Баштанки залишити місто. Про таке він написав у своєму фейсбуці, початок цитати: «Як я вже зазначав раніше і наголошую ще раз: якщо маєте можливість, краще зараз не повертатися, а хто зостався тут — є сенс виїхати. Баштанська громада є прифронтовою зоною, тож ми не можете гарантувати безпеку чи бути впевнені у тому, що буде завтра.

Я змушений констатувати, що у нашому районі наявна робота ДРГ-груп та працюють ворожі навідники. У соцмережах за допомогою ботів та осіб схильних до підтримки расії ведеться відкрита кампанія з підриву довіри до влади, таким чином ворог намагається видати це за свою перемогу» - кінець цитати.

Багато хто задає питання – а яке ж ідеологічне підґрунтя сучасної російської аґресії проти України? Офіційно росіяни говорять про денацифікацію України та захист так званого «суверенітету» ДНР та ЛНР. При цьому, ніхто не може пояснити що таке денацифікація та всі розуміють декоративність ДНР та ЛНР. А яка ж тоді ідея? Напевно, найбільш чітко та відверто про це говорять про колаборанти та зрадники з числа колишніх українських політиків. Ось що говорить Євген Балицький, який був депутатом Верховної Ради України двічі і якого росіяни призначили гауляйтером Запорізької області (). Ці землі було колись завойовано царями. Ось і все. І байдуже, хто на них жив та живе. Є лише право сили. Ми сильні, ми завоювали, отже, маємо на це право. Всі інші мають або підкоритися та погодитися, або померти. Ви спитаєте – а є щось ще, є якась інша ідея, крім ідеї загарбання земель та перетворення народів на цих землях на рабів або знищення їх? Немає. Це все. Хоча, ні. Є ще ідея пограбування цих земель та народів. Ось прямо зараз – красти українське зерно.

Отже – загарбання земель, рабство та знищення народів, які живуть на цих землях та грабіж. Ось, власне, і всі ідеї.

Українці та друзі України – якщо ви мене бачите і чуте – ви живі. Залишайтеся і надалі такими.

За цим кланяюся – побачимось!