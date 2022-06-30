Вітаю всіх українців та друзів України!
У Миколаєві зранку 29 червня, за твердженням міністерства оборони росії було знищено базу підготовки іноземних найманців. А ось так виглядає зруйнована російським ракетним ударом та сама база. А ось розповідь типового іноземного найманця, який, вірніше, яка дивом врятувалась після удару високоточної російської зброї. Отже, база підготовки іноземних найманців дивовижним чином нагадує звичайну п’ятиповерхову хрущовку, а найманець – звичайна дуже перелякана після пережитого жахіття жінка. Звичайний, на жаль – вже ставший звичайний удар російською ракетою в Миколаєві по спальному району, в якому ані військових, ані промислових об’єктів. І не тільки в Миколаєві. За попередньою інформацією внаслідок російського удару чотири людини загинуло, п’ятеро поранено, будинок зазнав значних руйнувань. Щодо постраждали – інформація може бути не остаточною. До цього слід додати гаражний кооператив, понад десяток гаражів та автівок, які також було знищено, певно, це техніка іноземних найманців.
Справа в тому, що росіяни можуть насправді думати, що вони б’ють по військовим складам та іншим об’єктам. Оскільки їх зброя насправді, застарілих, радянських зразків і не є високоточною. І вони і далі будуть влучати у житлові будинки та торгівельні центри. І будуть гинути люди. Та їм, насправді, байдуже скільки людей загине. Проблема в іншому – хтось їм цю інформацію надає, хтось наводить ці обстріли. І це – не старий нікчемний викладач, який давно не від кого не приховував своїх проросійських поглядів.
В Мадриді розпочався черговий самміт НАТО. Напередодні очільники Туреччини, Швеція та Фінляндії зняли протиріччя на шляху двох останніх країн до вступу в альянс. Отже, очікується, що Швецію та Фінляндію буде запрошено до НАТО. І ні – це ніяке не розширення НАТО на схід, чим так була стурбована росія. Також, на мадридському саммітті буде обговорено та, ймовірно, прийнято нову концепцію – концепцію стримування росії, збільшення кількості сил швидкого реагування та всебічна підтримка Україні. Вже зараз йдеться про збільшення кількості сил швидкого реагування в Європі з 40 до 300 тисяч військових. І ні – це ніяке не посилення НАТО, чим так був стурбований путін. Також, скоріше за все, саме росію буде проголошено найбільшою загрозою для миру та стабільності в Європі.
Що тут можна додати? Той, хто посіяв бурю, пожне ураган.
Українці та друзі України – якщо ви мене бачите і чуте – ви живі. Залишайтеся і надалі такими.
За цим кланяюся – побачимось!
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
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Цілком сформований клас
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Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихідних
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Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
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Все буде Маріуполь і шашлик
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І нехай діла ваші будуть такими, як слова
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Імітатори
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Головне – розуміти нам
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Вижити аби перемогти
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Щодо винних та національну єдність
1643
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Обережність та підозрілість
1714
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Нова якість
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Тотальне знищення та опір
1793
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Вільні люди або раби
1564
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Вода
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Допомоги від вбивць не буває
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Повернення Леніна
1835
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«Велич» - понад усе
1276
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Коли тобі вже майже 70…
1791
|
Коли закінчиться ця війна?
1089
|
Щодо розповсюдження інформації
774
|
Захоплення, знищення та грабіж
1418
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаю всіх українців та друзів України!
У Миколаєві зранку 29 червня, за твердженням міністерства оборони росії було знищено базу підготовки іноземних найманців. А ось так виглядає зруйнована російським ракетним ударом та сама база. А ось розповідь типового іноземного найманця, який, вірніше, яка дивом врятувалась після удару високоточної російської зброї. Отже, база підготовки іноземних найманців дивовижним чином нагадує звичайну п’ятиповерхову хрущовку, а найманець – звичайна дуже перелякана після пережитого жахіття жінка. Звичайний, на жаль – вже ставший звичайний удар російською ракетою в Миколаєві по спальному району, в якому ані військових, ані промислових об’єктів. І не тільки в Миколаєві. За попередньою інформацією внаслідок російського удару чотири людини загинуло, п’ятеро поранено, будинок зазнав значних руйнувань. Щодо постраждали – інформація може бути не остаточною. До цього слід додати гаражний кооператив, понад десяток гаражів та автівок, які також було знищено, певно, це техніка іноземних найманців.
Справа в тому, що росіяни можуть насправді думати, що вони б’ють по військовим складам та іншим об’єктам. Оскільки їх зброя насправді, застарілих, радянських зразків і не є високоточною. І вони і далі будуть влучати у житлові будинки та торгівельні центри. І будуть гинути люди. Та їм, насправді, байдуже скільки людей загине. Проблема в іншому – хтось їм цю інформацію надає, хтось наводить ці обстріли. І це – не старий нікчемний викладач, який давно не від кого не приховував своїх проросійських поглядів.
В Мадриді розпочався черговий самміт НАТО. Напередодні очільники Туреччини, Швеція та Фінляндії зняли протиріччя на шляху двох останніх країн до вступу в альянс. Отже, очікується, що Швецію та Фінляндію буде запрошено до НАТО. І ні – це ніяке не розширення НАТО на схід, чим так була стурбована росія. Також, на мадридському саммітті буде обговорено та, ймовірно, прийнято нову концепцію – концепцію стримування росії, збільшення кількості сил швидкого реагування та всебічна підтримка Україні. Вже зараз йдеться про збільшення кількості сил швидкого реагування в Європі з 40 до 300 тисяч військових. І ні – це ніяке не посилення НАТО, чим так був стурбований путін. Також, скоріше за все, саме росію буде проголошено найбільшою загрозою для миру та стабільності в Європі.
Що тут можна додати? Той, хто посіяв бурю, пожне ураган.
Українці та друзі України – якщо ви мене бачите і чуте – ви живі. Залишайтеся і надалі такими.
За цим кланяюся – побачимось!
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Россотрудники
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О людях и собаках
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Все уже было и все еще будет
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О мухах
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Гопота ты моя, гопота!
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Не Майдан
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Про Zorro
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Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бути
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Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значення
1744
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзит
1817
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Цілком сформований клас
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Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихідних
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Ой, а хто тут у нас державний зрадник?
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Все буде Маріуполь і шашлик
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І нехай діла ваші будуть такими, як слова
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Імітатори
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Головне – розуміти нам
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Вижити аби перемогти
2271
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Щодо винних та національну єдність
1643
|
Обережність та підозрілість
1714
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Нова якість
1847
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Тотальне знищення та опір
1793
|
Вільні люди або раби
1564
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Вода
1511
|
Допомоги від вбивць не буває
1392
|
Повернення Леніна
1835
|
«Велич» - понад усе
1276
|
Коли тобі вже майже 70…
1791
|
Коли закінчиться ця війна?
1089
|
Щодо розповсюдження інформації
774
|
Захоплення, знищення та грабіж
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