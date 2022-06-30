Хтось їх наводить

Вітаю всіх українців та друзів України!

У Миколаєві зранку 29 червня, за твердженням міністерства оборони росії було знищено базу підготовки іноземних найманців. А ось так виглядає зруйнована російським ракетним ударом та сама база. А ось розповідь типового іноземного найманця, який, вірніше, яка дивом врятувалась після удару високоточної російської зброї. Отже, база підготовки іноземних найманців дивовижним чином нагадує звичайну п’ятиповерхову хрущовку, а найманець – звичайна дуже перелякана після пережитого жахіття жінка. Звичайний, на жаль – вже ставший звичайний удар російською ракетою в Миколаєві по спальному району, в якому ані військових, ані промислових об’єктів. І не тільки в Миколаєві. За попередньою інформацією внаслідок російського удару чотири людини загинуло, п’ятеро поранено, будинок зазнав значних руйнувань. Щодо постраждали – інформація може бути не остаточною. До цього слід додати гаражний кооператив, понад десяток гаражів та автівок, які також було знищено, певно, це техніка іноземних найманців.

Справа в тому, що росіяни можуть насправді думати, що вони б’ють по військовим складам та іншим об’єктам. Оскільки їх зброя насправді, застарілих, радянських зразків і не є високоточною. І вони і далі будуть влучати у житлові будинки та торгівельні центри. І будуть гинути люди. Та їм, насправді, байдуже скільки людей загине. Проблема в іншому – хтось їм цю інформацію надає, хтось наводить ці обстріли. І це – не старий нікчемний викладач, який давно не від кого не приховував своїх проросійських поглядів.

В Мадриді розпочався черговий самміт НАТО. Напередодні очільники Туреччини, Швеція та Фінляндії зняли протиріччя на шляху двох останніх країн до вступу в альянс. Отже, очікується, що Швецію та Фінляндію буде запрошено до НАТО. І ні – це ніяке не розширення НАТО на схід, чим так була стурбована росія. Також, на мадридському саммітті буде обговорено та, ймовірно, прийнято нову концепцію – концепцію стримування росії, збільшення кількості сил швидкого реагування та всебічна підтримка Україні. Вже зараз йдеться про збільшення кількості сил швидкого реагування в Європі з 40 до 300 тисяч військових. І ні – це ніяке не посилення НАТО, чим так був стурбований путін. Також, скоріше за все, саме росію буде проголошено найбільшою загрозою для миру та стабільності в Європі.

Що тут можна додати? Той, хто посіяв бурю, пожне ураган.

Українці та друзі України – якщо ви мене бачите і чуте – ви живі. Залишайтеся і надалі такими.

За цим кланяюся – побачимось!