Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?

Вітаю всіх українців та друзів України!

Зараз багато обговорюють тему майбутньої зими. Урядовці закликають готуватися до найбільш складного в новітній історії України опалювального сезону, до того, що в квартирах буде 16-17 градусів і всім треба якнайбільш утеплюватися. На мою думку, ці поради слушні для відносно спокійних українських міст, тих, які не потерпають через постійні обстріли – Київ, Одеса, Львів. А як щодо міст прифронтових, інфраструктура яких знаходиться під постійними обстрілами? Миколаїв, Харків, міста та містечки Миколаївської області, Донбасу?

Давайте спочатку спробуємо розібратися в тому, що відбувається на фронті.

Відповідно до офіційних повідомлень та оцінок експертів Збройні Сили України намагаються перебрати ініціативу у росіян. І всі зазначають, що справа ця не легка та не швидка, росіяни поки що поступатися не бажають. Отже, прифронтові міста, зокрема і Миколаїв, можуть лишатися під обстрілами ще не один місяць. І це не єдина проблема.

Іншою проблемою є вода. Вона з Південного Бугу, має багато солі, яка вбиває як внутрішньобудинкові мережі, так і магістральні. Правда, керівництво теплопостачальної комунальної компанії обіцяє воду належної якості із свердловин. Хоча вже з’явилась інформація що до свердловин почала «підтягуватися» солена лиманська вода. І третя проблема – відсутність більше половини мешканців міста – значна частина квартир та домівок лишається без догляду.

Отже, маємо три основні проблеми – обстріли, які завдають шкоди, якість води та значна депопуляція міста.

Будь яка централізована система є вразливою саме через свою централізованість. Вражаєш центр – вражаєш всю систему. Під час війни це особливо актуально. Децентралізовану систему вразити набагато важче, зрозуміло чому. Саме тому, на моє глибоке переконання, міська та обласна влада мають думати не про те, як провести опалювальний сезон так, як це було раніше - централізовано, а думати про те, як провести його максимально децентралізовано. Аж до придбання індивідуальних засобів обігріву для містян та комунальних установ та пального для них. Це не означає, що самі містяни не мають про це потурбуватися.

Українці та друзі України – якщо ви мене бачите і чуте – ви живі. Залишайтеся і надалі такими.

За цим кланяюся – побачимось!