О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской области

В реалиях военного времени, назначить начальником управления СБУ в Черниговской области Алексея Ляха, это примерно то же самое, что вернуть Виктора Януковича на пост президента.

Это при том, что последние четыре года Лях забегал во все властные кабинеты и умолял за любую сумму вернуть его на службу. Со всех кабинетов звучал один ответ - Лёша, иди на@уй! Об тебя мараться никто не будет. Ты токсичный персонаж с кучей коррупционного компромата. Это днище!