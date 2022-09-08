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В реалиях военного времени, назначить начальником управления СБУ в Черниговской области Алексея Ляха, это примерно то же самое, что вернуть Виктора Януковича на пост президента.
Это при том, что последние четыре года Лях забегал во все властные кабинеты и умолял за любую сумму вернуть его на службу. Со всех кабинетов звучал один ответ - Лёша, иди на@уй! Об тебя мараться никто не будет. Ты токсичный персонаж с кучей коррупционного компромата. Это днище!
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Денис ЖелоБлоггер
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Денис ЖелоБлоггер
|Блогер
В реалиях военного времени, назначить начальником управления СБУ в Черниговской области Алексея Ляха, это примерно то же самое, что вернуть Виктора Януковича на пост президента.
Это при том, что последние четыре года Лях забегал во все властные кабинеты и умолял за любую сумму вернуть его на службу. Со всех кабинетов звучал один ответ - Лёша, иди на@уй! Об тебя мараться никто не будет. Ты токсичный персонаж с кучей коррупционного компромата. Это днище!