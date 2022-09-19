Ця війна може закінчитися раніше

Вітаю всіх українців та друзів України!

Нещодавно з’явилось відео, як Євген Пригожин, керівник найбільш відомої російської приватної військової компанії проводить вербування на війну серед ув’язнених однієї з виправних колоній. Там він розповідає що війна з Україною (не спеціальна військова операція – називаючи її війною вчиняє кримінальний злочин за російськими законами) важка і потрібні ті, хто готовий йти на штурм, обіцяє помилування за півроку. Говорять, що це відео ще зроблено ще літом. Чималим попитом користуються грабіжники, вбивці, ґвалтівники та навіть… канібали. Зараз вже йдеться про сім-десять тисяч ув’язнених які вже приймають участь у війни з Україною.

Отже, росіянам так гостро не вистачає людей на війні проти України, що вони масово залучають злочинців. Навіть, якщо більшість з них загине у боях, частина цілком може повернутися на вулиці російських міст. Росіян це не зупиняє. При цьому, про оголошення мобілізації не йдеться, хоча, формально, до неї все готово.

Про ще це говорить? Це говорить про те, що путін не був готовий до такої масштабної та тривалої війни. Весь розрахунок був на бліцкриг. А він не вдався. Ба більше – росіяни зазнали принизливої поразки на сході України, їх тіснять на півдні. Оголосивши загальну мобілізацію та назвавши війну війною, путін визнає, що не така вже росія велика, а Україна не така вже нікчемна. А таке ой як не подобається росіянам і може призвести до краху сучасного російського режиму. Відповідно і ця війна може закінчитися раніше, ніж ми всі думаємо.

Українці та друзі України – якщо ви мене бачите і чуте – ви живі. Залишайтеся і надалі такими.

За цим кланяюся – побачимось!