Оформлення анексії та ядерні погрози

Вітаю всіх українців та друзів України!

У чотирьох областях України відбуваються так звані «референдуми» щодо їх приєднання до росії – це, якщо коротко. Якщо чесно, виглядає це не дуже.

Але, на мою думку, те, що там відбувається аж ніяк не можна називати референдумами. Взагалі, це не має жодного стосунку до демократичної процедури. Бо не буває демократичних процедур під стволами автоматів.

Хто їх призначив? Росіяни, які силою зайняли ці території. Від того моменту, як вони туди зайшли там є виключне право сили. Право російської сили. В Херсонській та Запорізькій областях формально їх призначили так звані військово-цивільні адміністрації яких призначили – правильно – росіяни. А ніякі ні органи місцевого самоврядування. Жодного натяку на легітимність. І ніхто у світі, поки що, не збирається визнавати результати цих псевдореферендумів.

Тоді – навіщо? Насправді, триває дуже незграбне та швидке оформлення вже прийнятого рішення про приєднання цих чотирьох українських областей до росії. Для того, щоби оголосити їх російською територію і перейменувати спеціальну військову операцію у визвольну війну. І вже можна поширити на ці території дію російської ядерної доктрини та загрожувати застосуванням ядерної зброї.

Чи наважаться росіяни вдарити по Україні ядерною зброєю? Я не знаю, але вважаю, що все можливо, особливо коли вони зазнаватимуть нищівних поразок. Америка говорить, що відповість, початок цитати: «Якщо Росія перейде цю межу, то наслідки для неї будуть катастрофічними. США дадуть відповідь рішучим чином» - кінець цитати– таке заявив Радник президента з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю каналу NBC. Але про конкретні американські кроки у відповідь нічого, наразі, не відомо.

Українці та друзі України – якщо ви мене бачите і чуте – ви живі. Залишайтеся і надалі такими.

За цим кланяюся – побачимось!