Война, слезы, смех

Долго размышлял, писать эту статью или нет. Но с учетом того, что речь пойдет о судьбах сотен тысяч человек, наших украинцев, а Украина – это мой дом, я решил, образно говоря, взяться за перо. С высоты прожитых лет и с учетом богатого опыта политической, общественной и хозяйственной деятельности, работы на руководящих постах, считаю своим долгом дать несколько дельных советов. А прислушиваться к ним или нет – это уже дело представителей власти.

Часто встречаюсь с воинами с «передка», со своими сотрудниками, воюющими на фронте, встречаюсь с близкими и далекими друзьями, не понаслышке знающими о войне. Поэтому отлично владею ситуацией. И речь, конечно же, не о военных тайнах, а об иных вещах…

Практически всё это время я нахожусь в Николаеве. Мне часто задают вопрос, почему же я не уехал? Но это не для меня. Я никогда не был рабом обстоятельств и твердо уверен: я должен быть здесь, на месте, где смогу принести максимум пользы своему родному городу и его жителям.

Вместе с тем, поскольку я занимался вопросами доставки и раздачи гуманитарной помощи, мне пришлось бывать в разных городах. Например, был в Одессе, где у меня живут родственники и друзья. Был в Кривом Роге у своего друга, мэра этого города, а прежде – ректора местного технического университета Юрия Вилкула. Был на Западной Украине. Естественно, был в Киеве.

Честно говоря, во время этих поездок меня удивил ряд вещей.

Всем сейчас тяжело. Одни населенные пункты находятся в оккупации, другие подвергаются постоянным обстрелам. Но судьба Николаева особенно тяжела. Он находится близко к линии фронта и обстреливается каждый божий день. Об этом знают практически все – и в Украине, и далеко за её пределами.

И напрашивается закономерный вопрос: как же так - в период войны, когда наши братья и сестры, родные и близкие отдают свои жизни во имя свободы и независимости Родины, когда больницы переполнены ранеными и искалеченными, - Одесса гуляет по полной программе? Буквально в ста километрах, от расстреливаемого, залитого кровью Николаева люди, как ни в чем ни бывало, веселятся, устраивают массовые гуляния в центре города, напропалую гудят в ресторанах и ночных клубах, с жутким ревам гоняют на байках по ночным улицам! Я даже не говорю о нарушении режима комендантского часа, я говорю о совести человеческой. Как такое может быть: у одних смерти, увечья, потерянное жилье, жизнь проходит под бомбами и ракетами в постоянной страхе, а у других – нескончаемый праздник?!

Взять недавний случай, когда в уютном курортном уголке Одессы у молодых людей проверяли документы, а они оказали сопротивление правоохранительным органам, устроили драку. Да это же стопроцентная уголовная ответственность, в условиях военного времени они уже должны были бы сидеть! Я даже не предлагаю отправлять их на фронт – пьяницам и неуправляемым дуракам там делать нечего. Но наказать их по всей строгости закона – дело чести для власти. Пусть хотя бы поработают на благо Родины где-нибудь на строительстве укреплений, на разгрузке вагонов. Ан нет, продолжают гулять, как и гуляли.

Я могу понять, если в кафе или ресторан придет воин, получивший отпуск, который хочет встретиться с любимой девушкой, отдохнуть с друзьями, отвлечься от ужасов войны. Здесь сказать нечего, это можно только приветствовать, это свидетельствует лишь об одном: мы непобедимы и жизнь продолжается! Также нельзя отменять свадьбы. Это прекрасно ,что создаются новые семьи. Но вот с великовозрастными бездельниками, прожигателями жизни как быть? Да неужели они сами не понимают, что в сегодняшних условиях их поведение не просто неуместно – преступно! А сейчас, когда и саму Одессу в последние дни безжалостно обстреливают иранскими дронами-камикадзе, - тем более! Но нет, особо одаренные личности продолжают жрать алкоголь (иногда даже наркотики) и веселиться.

Как такое может происходить? Да это же пляски на костях своих же соотечественников!

Я обращаюсь к главам военных администраций. Да, сегодня вы работаете в режиме 24/7, у вас масса проблем и забот. Но сквозь пальцы смотреть на такой разгул безумного веселья, переходящего в беспредел, тоже нельзя. Речь не только об Одессе. Это касается и Киева, и Львова, и Винницы, и Закарпатья, и других регионов, которые сегодня находятся в условном тылу. Ведь на деле современная война – такая штука, что на самом деле по-настоящему безопасного тыла у нас в стране просто нет – Украина простреливается вдоль и поперек, при желании противник может долбануть куда угодно. И тогда веселье быстро закончится.

Вы уж меня простите, но пока рекой льется кровь, шумные пьянки-гулянки и прочие экзальтированные радости недопустимы. Стоить постыдиться хотя бы наших воинов, насмерть стоящих на передовой.

Когда победим – вот тогда и будем гулять и праздновать!

Второй вопрос касается гуманитарной помощи. В прифронтовых городах, в том же Николаеве – без нормальной воды, под бомбежками, с разрушенной инфраструктурой, без возможности заработка – люди в ней действительно нуждаются. Но с какой радости каждые две недели гуманитарка выдается в Одессе, где и бизнес развивается, и промышленность работает, и даже портовая деятельность возобновилась?!

Понимаю, что есть инвалиды, тяжелобольные, многодетные, матери-одиночки. А остальные? Ребята, не притворяйтесь нищими – идите работайте! Так будет намного больше толку и для государства, и для вас самих. А высвободившиеся объемы гуманитарной помощи следует отправить в прифронтовые города и, особенно, в освобожденные населенные пункты, многие из которых полностью разрушены, где людям приходится жить в подвалах без электричества, газа и воды.

Убежден – это будет честно и справедливо!

Нет, я не скажу, что в Николаеве сегодня ничего не делается, никто не получает гуманитарку. На самом деле делается очень много, взять хотя бы благотворительный фонд Анны Замазеевой «Світлі справи». Но, поймите, что эти объемы помощи не безразмерны. А у вас, в тылу, она значительной частью уходит впустую. Очевидцы рассказывают, как разодетые в брендовые вещи «нищие» беженцы в Одессе грузят полученную гуманитарку на крутые иномарки и гордо уезжают в свои апартаменты в элитных жилкомплексах, где только аренда одного паркоместа для машины обходится минимум в две тысячи гривен ежемесячно. Гуманитарка им абсолютно не нужна, но отказаться от дармовщины тяжело. Шара развращает!

Так давайте направим помощь тем, кому она действительно нужна.

Недавно Верховная Рада приняла решение добавить выплаты тем людям, которые селят у себя переселенцев. Это тоже дискуссионный вопрос. Не раз говорил и высокопоставленным чиновникам, и народным депутатам: пойдите, и пообщайтесь с переселенцами, узнайте, как они живут. Нет, я не собираюсь обвинять всех чохом, но ведь нередко бывает, когда хозяин и три шкуры за аренду жилья с переселенцев дерет, а заодно еще и помощь от государства получает. Здорово устроились!

Есть немало случаев, когда люди с Западной Украины уезжают за границу, находят неплохую работу, одновременно оформляются за кордоном как беженцы, получают на льготных условиях жилье, пайки, социальные выплаты, бесплатное медобслуживание, а свои дома и квартиры в Украине втридорога сдают настоящим беженцам с востока и юга, бежавшим от ужасов войны. Да еще и наше государство им доплачивает за то, что «приютили» граждан со статусом ВПО.

Вот только не надо говорить, будто такими признаниями я раскалываю Украину! Вовсе нет! Я говорю правду и говорю её для того, чтобы все, о ком идет речь, одумались, чтобы в это сложнейшее для страны время, помогали тем, кому эта помощь нужна, а не сосали из беженцев и госбюджета последние соки, не пользовались всеукраинской трагедией ради своей корысти, не привыкали к дармовщине.

В Германии, к примеру, наших беженцев селят бесплатно, а в родной стране с них за жилье хозяева часто требуют огромные деньги. Это абсурд. Считаю, что в такой ситуации нашему государству необходимо усовершенствовать работу социальных служб. В регионах массового расселения беженцев они должны дойти до каждого, вне зависимости от того, оформил он статус ВПО или нет, чтобы знать, где кто проживает, какова его жизненная ситуация, в чем он нуждается и какой помощи требует в первую очередь. И если хозяева берут с переселенцев деньги за аренду жилья, они не должны получать никаких компенсаций от государства.

Сегодня руководство страны считает каждую копейку, ведь нашим воинам нужно не только защищать Родину, им нужно не только оружие, обмундирование, снабжение, медицинская помощь. Им нужно кормить семьи, нужно быть уверенными, что случись непоправимое – их родные люди будут обеспечены необходимым на протяжении всей жизни. А это требует от государства неподъемных расходов.

В такой ситуации, сидя далеко в тылу, за границей, пытаться оторвать от государства кусок пожирнее не просто безнравственно – это преступно! Хуже того, такая явная несправедливость раскалывает украинское общество. И это в момент, когда мы должны забыть обо всех политических, общественных, бизнесовых, религиозных распрях, когда должны быть едины как никогда. Если, конечно, хотим победить вторгшегося на нашу землю врага.