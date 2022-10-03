Воєнний стан вніс свої певні корективи у роботу органів державної та місцевої влади в Миколаєві, який є одним з міст, що найбільше страждають від російських обстрілів.
Зокрема, змінився формат роботи Миколаївської міської та обласної рад — тепер засідання проводяться вкрай рідко та в онлайн-форматі, а вся діяльність влади звелася до розв'язання соціальних проблем населення та ліквідації наслідків обстрілів.
У вересні ми вирішили звернути увагу на публічність діяльності місцевої влади в Миколаєві.
Доступ до інформації
Ми розіслали інформаційні запити до Миколаївської міської ради, Миколаївської ОДА та обласної ради. Запити стосувались підготовки міста та області до старту опалювального сезону, результатів голосування депутатів міської ради. Також ми запитали про кількість інформаційних запитів, які починаючи з 24 лютого отримала Миколаївська обласна рада.
Станом на час публікації цього матеріалу, ми отримали усі відповіді по суті на наші запити.
Проте, Миколаївська міська рада, а саме Департамент житлово-комунального господарства, та Миколаївська ОДА (Управління житлово-комунального господарства) порушили терміни.
У той же час, як зазначає місцеве видання «Шиповник», керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради Андрій Волков послався на воєнний стан, пояснюючи ненадання відповіді на їхній запит, що стосувався витрат міської ради на власний піар (просування діяльності міськради у соціальних мережах, рекламні та маркетингові послуги тощо) за час з 24 лютого по 24 червня.
Що стосується Миколаївської обласної ради, то у відповіді на запит зазначається, що в період з 24 лютого по 23 вересня до облради надійшло 5 запитів на інформацію. Вони стосувалися, зокрема, кількості проведених сесій обласної ради та прийнятих рішень за період з 24 лютого 2022 року, розміщення на офіційному вебсайті обласної ради визначеної чинним законодавством публічної інформації, пов’язаної з організацією та проведенням пленарних засідань обласної ради та засідань постійних комісій обласної ради, порядку реєстрації петицій на офіційному вебсайті облради.
Одним з показників відкритості влади є те, чи публікуються на офіційних сайтах проекти рішень місцевої ради та виконкому, прийняті рішення, а також чи має громадськість доступ до засідань ради.
З початку повномасштабного вторгнення Миколаївська міська рада двічі проводила свої засідання (28 липня та 8 вересня) — обидва рази у форматі Zoom-конференції. Ці засідання транслювались у прямому ефірі через ютуб. Також транслюються і засідання постійних комісій міської ради, які, щоправда, через війну, проводяться лише напередодні сесії. Не транслюються у прямому ефірі засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
На сайті міської ради Миколаєва є розділ, де публікуються усі проекти рішень, які виносяться на розгляд сесії. Останнє оновлення розділу відбулось 23 лютого 2022 року, у переддень повномасштабного вторгнення РФ до України.
У відповідному розділі на сайті ради також регулярно публікуються і ухвалені рішення виконавчого комітету та міської ради, а також окремі розпорядження міського голови.
Що стосується Миколаївської обласної ради, то з початку війни вона також двічі провела засідання (26 квітня та 15 липня), вони транслювались у ютуб. Засідання комісій облради востаннє транслювалися ще до 24 лютого, а судячи з офіційного сайту ради, за 7 місяців війни депутати жодного разу не зібрались на комісію.
Проекти, а також прийняті рішення обох засідань сесії обласної ради опубліковані у відповідних розділах на сайті.
Комунікація з громадою
Сайти Миколаївської обласної та міської рад постійно оновлюються актуальною інформацією про ситуацію в місті та області та про діяльність влади.
Основним каналом комунікації влади Миколаєва є офіційний телеграм-канал міського голови Олександра Сєнкевича (83 тисячі підписників) та телеграм-канал «Миколаївська міська рада» (31,5 тисячі підписників).
Представники міської влади Миколаєва регулярно спілкуються з журналістами та дають інтерв’ю місцевим телеканалам. Зокрема, у вересні на комунальному телеканалі «МАРТ» вийшли інтерв’ю з очільницею міського управління освіти Ганною Личко та заступником міського голови Віталієм Луковим. Коментарі журналістам дають керівники комунальних підприємств, адміністрацій районів, депутати міської ради.
Головним каналом комунікації з громадою Миколаївщини у голови облради Ганни Замазєєвої є її телеграм-канал (2,5 тисячі підписників), де вона розповідає про діяльність свого благодійного фонду. У серпні ІМІ писали про те, що Ганна Замазєєва, яка очолює обласну організацію партії «Слуга народу», відзначилась «джинсою» у місцевих ЗМІ.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також веде свій телеграм-канал, де наразі 620 тисяч підписників. Голова ОВА регулярно з’являється в ефірі національного телемарафону, де звітує про ситуацію в регіоні. Відеозаписи виступів публікуються на сторінці Миколаївської ОДА у фейсбуці.
Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області
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Катерина СередаБлоггер
|Журналист, Региональный представитель Института Массовой Информации
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Катерина СередаБлоггер
|Журналист, Региональный представитель Института Массовой Информации
Воєнний стан вніс свої певні корективи у роботу органів державної та місцевої влади в Миколаєві, який є одним з міст, що найбільше страждають від російських обстрілів.
Зокрема, змінився формат роботи Миколаївської міської та обласної рад — тепер засідання проводяться вкрай рідко та в онлайн-форматі, а вся діяльність влади звелася до розв'язання соціальних проблем населення та ліквідації наслідків обстрілів.
У вересні ми вирішили звернути увагу на публічність діяльності місцевої влади в Миколаєві.
Доступ до інформації
Ми розіслали інформаційні запити до Миколаївської міської ради, Миколаївської ОДА та обласної ради. Запити стосувались підготовки міста та області до старту опалювального сезону, результатів голосування депутатів міської ради. Також ми запитали про кількість інформаційних запитів, які починаючи з 24 лютого отримала Миколаївська обласна рада.
Станом на час публікації цього матеріалу, ми отримали усі відповіді по суті на наші запити.
Проте, Миколаївська міська рада, а саме Департамент житлово-комунального господарства, та Миколаївська ОДА (Управління житлово-комунального господарства) порушили терміни.
У той же час, як зазначає місцеве видання «Шиповник», керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради Андрій Волков послався на воєнний стан, пояснюючи ненадання відповіді на їхній запит, що стосувався витрат міської ради на власний піар (просування діяльності міськради у соціальних мережах, рекламні та маркетингові послуги тощо) за час з 24 лютого по 24 червня.
Що стосується Миколаївської обласної ради, то у відповіді на запит зазначається, що в період з 24 лютого по 23 вересня до облради надійшло 5 запитів на інформацію. Вони стосувалися, зокрема, кількості проведених сесій обласної ради та прийнятих рішень за період з 24 лютого 2022 року, розміщення на офіційному вебсайті обласної ради визначеної чинним законодавством публічної інформації, пов’язаної з організацією та проведенням пленарних засідань обласної ради та засідань постійних комісій обласної ради, порядку реєстрації петицій на офіційному вебсайті облради.
Одним з показників відкритості влади є те, чи публікуються на офіційних сайтах проекти рішень місцевої ради та виконкому, прийняті рішення, а також чи має громадськість доступ до засідань ради.
З початку повномасштабного вторгнення Миколаївська міська рада двічі проводила свої засідання (28 липня та 8 вересня) — обидва рази у форматі Zoom-конференції. Ці засідання транслювались у прямому ефірі через ютуб. Також транслюються і засідання постійних комісій міської ради, які, щоправда, через війну, проводяться лише напередодні сесії. Не транслюються у прямому ефірі засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
На сайті міської ради Миколаєва є розділ, де публікуються усі проекти рішень, які виносяться на розгляд сесії. Останнє оновлення розділу відбулось 23 лютого 2022 року, у переддень повномасштабного вторгнення РФ до України.
У відповідному розділі на сайті ради також регулярно публікуються і ухвалені рішення виконавчого комітету та міської ради, а також окремі розпорядження міського голови.
Що стосується Миколаївської обласної ради, то з початку війни вона також двічі провела засідання (26 квітня та 15 липня), вони транслювались у ютуб. Засідання комісій облради востаннє транслювалися ще до 24 лютого, а судячи з офіційного сайту ради, за 7 місяців війни депутати жодного разу не зібрались на комісію.
Проекти, а також прийняті рішення обох засідань сесії обласної ради опубліковані у відповідних розділах на сайті.
Комунікація з громадою
Сайти Миколаївської обласної та міської рад постійно оновлюються актуальною інформацією про ситуацію в місті та області та про діяльність влади.
Основним каналом комунікації влади Миколаєва є офіційний телеграм-канал міського голови Олександра Сєнкевича (83 тисячі підписників) та телеграм-канал «Миколаївська міська рада» (31,5 тисячі підписників).
Представники міської влади Миколаєва регулярно спілкуються з журналістами та дають інтерв’ю місцевим телеканалам. Зокрема, у вересні на комунальному телеканалі «МАРТ» вийшли інтерв’ю з очільницею міського управління освіти Ганною Личко та заступником міського голови Віталієм Луковим. Коментарі журналістам дають керівники комунальних підприємств, адміністрацій районів, депутати міської ради.
Головним каналом комунікації з громадою Миколаївщини у голови облради Ганни Замазєєвої є її телеграм-канал (2,5 тисячі підписників), де вона розповідає про діяльність свого благодійного фонду. У серпні ІМІ писали про те, що Ганна Замазєєва, яка очолює обласну організацію партії «Слуга народу», відзначилась «джинсою» у місцевих ЗМІ.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також веде свій телеграм-канал, де наразі 620 тисяч підписників. Голова ОВА регулярно з’являється в ефірі національного телемарафону, де звітує про ситуацію в регіоні. Відеозаписи виступів публікуються на сторінці Миколаївської ОДА у фейсбуці.
Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області
|
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8520
|
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|
Почем опиум для народа?
6726
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
8287
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
9079
|
Гороно нечем заняться?
13797
|
7 советов, как поступить мэру
6845
|
Манипуляции с публичностью
7263
|
Почему я против субботника?
12691
|
«Оппозиционный склок»
7747
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
7021
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
6926
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
6912
|
Будкоград теперь в законе
6968
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
8641
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
5047
|
Варшава без будок
4977
|
Закошмарили
4227
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
4740
|
Его молчание ломает его историю
5801
|
Трагедия на коммунальном недострое
4755
|
Команда Сенкевича — профессионалы
6358
|
Хобби такое – коллекционировать партии
12752
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
9377
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
5100
|
Кто советует Сенкевичу?
10025
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
4790
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
6633
|
«Безопасный город», которого нет
5237
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
5217
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
5261
|
35 гектаров с легкой руки
5350
|
Кто продвигает Васюкова?
4777
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
4659
|
Новая команда от Казаковой?
5663
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
6262
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
3702
|
Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
3443
|
Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
3179
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«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
2761
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|
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10143
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінок
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірус
3888
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірус
3257
|
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2885
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2896
|
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3657
|
Як комунікують правоохоронці зі ЗМІ Миколаєва
3642
|
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2823
|
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|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістів
2441
|
Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської ради
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Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в Миколаєві
2017
|
Свобода слова в Миколаєві: рік почався без порушень, але з конфліктом між блогером та журналістами
1503
|
Як миколаївські ЗМІ працюють в умовах війни
1925
|
Як миколаївські ЗМІ виживають в умовах війни?
1743
|
Від «денацифікацї» до звинувачень України у вбивстві — як російська пропаганда відреагувала на загибель Вадатурського
5288
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”
867