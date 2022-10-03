Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війни

Воєнний стан вніс свої певні корективи у роботу органів державної та місцевої влади в Миколаєві, який є одним з міст, що найбільше страждають від російських обстрілів.

Зокрема, змінився формат роботи Миколаївської міської та обласної рад — тепер засідання проводяться вкрай рідко та в онлайн-форматі, а вся діяльність влади звелася до розв'язання соціальних проблем населення та ліквідації наслідків обстрілів.

У вересні ми вирішили звернути увагу на публічність діяльності місцевої влади в Миколаєві.

Доступ до інформації

Ми розіслали інформаційні запити до Миколаївської міської ради, Миколаївської ОДА та обласної ради. Запити стосувались підготовки міста та області до старту опалювального сезону, результатів голосування депутатів міської ради. Також ми запитали про кількість інформаційних запитів, які починаючи з 24 лютого отримала Миколаївська обласна рада.

Станом на час публікації цього матеріалу, ми отримали усі відповіді по суті на наші запити.

Проте, Миколаївська міська рада, а саме Департамент житлово-комунального господарства, та Миколаївська ОДА (Управління житлово-комунального господарства) порушили терміни.

У той же час, як зазначає місцеве видання «Шиповник», керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради Андрій Волков послався на воєнний стан, пояснюючи ненадання відповіді на їхній запит, що стосувався витрат міської ради на власний піар (просування діяльності міськради у соціальних мережах, рекламні та маркетингові послуги тощо) за час з 24 лютого по 24 червня.

Що стосується Миколаївської обласної ради, то у відповіді на запит зазначається, що в період з 24 лютого по 23 вересня до облради надійшло 5 запитів на інформацію. Вони стосувалися, зокрема, кількості проведених сесій обласної ради та прийнятих рішень за період з 24 лютого 2022 року, розміщення на офіційному вебсайті обласної ради визначеної чинним законодавством публічної інформації, пов’язаної з організацією та проведенням пленарних засідань обласної ради та засідань постійних комісій обласної ради, порядку реєстрації петицій на офіційному вебсайті облради.

Одним з показників відкритості влади є те, чи публікуються на офіційних сайтах проекти рішень місцевої ради та виконкому, прийняті рішення, а також чи має громадськість доступ до засідань ради.

З початку повномасштабного вторгнення Миколаївська міська рада двічі проводила свої засідання (28 липня та 8 вересня) — обидва рази у форматі Zoom-конференції. Ці засідання транслювались у прямому ефірі через ютуб. Також транслюються і засідання постійних комісій міської ради, які, щоправда, через війну, проводяться лише напередодні сесії. Не транслюються у прямому ефірі засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

На сайті міської ради Миколаєва є розділ, де публікуються усі проекти рішень, які виносяться на розгляд сесії. Останнє оновлення розділу відбулось 23 лютого 2022 року, у переддень повномасштабного вторгнення РФ до України.

У відповідному розділі на сайті ради також регулярно публікуються і ухвалені рішення виконавчого комітету та міської ради, а також окремі розпорядження міського голови.

Що стосується Миколаївської обласної ради, то з початку війни вона також двічі провела засідання (26 квітня та 15 липня), вони транслювались у ютуб. Засідання комісій облради востаннє транслювалися ще до 24 лютого, а судячи з офіційного сайту ради, за 7 місяців війни депутати жодного разу не зібрались на комісію.

Проекти, а також прийняті рішення обох засідань сесії обласної ради опубліковані у відповідних розділах на сайті.

Комунікація з громадою

Сайти Миколаївської обласної та міської рад постійно оновлюються актуальною інформацією про ситуацію в місті та області та про діяльність влади.

Основним каналом комунікації влади Миколаєва є офіційний телеграм-канал міського голови Олександра Сєнкевича (83 тисячі підписників) та телеграм-канал «Миколаївська міська рада» (31,5 тисячі підписників).

Представники міської влади Миколаєва регулярно спілкуються з журналістами та дають інтерв’ю місцевим телеканалам. Зокрема, у вересні на комунальному телеканалі «МАРТ» вийшли інтерв’ю з очільницею міського управління освіти Ганною Личко та заступником міського голови Віталієм Луковим. Коментарі журналістам дають керівники комунальних підприємств, адміністрацій районів, депутати міської ради.

Головним каналом комунікації з громадою Миколаївщини у голови облради Ганни Замазєєвої є її телеграм-канал (2,5 тисячі підписників), де вона розповідає про діяльність свого благодійного фонду. У серпні ІМІ писали про те, що Ганна Замазєєва, яка очолює обласну організацію партії «Слуга народу», відзначилась «джинсою» у місцевих ЗМІ.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також веде свій телеграм-канал, де наразі 620 тисяч підписників. Голова ОВА регулярно з’являється в ефірі національного телемарафону, де звітує про ситуацію в регіоні. Відеозаписи виступів публікуються на сторінці Миколаївської ОДА у фейсбуці.

Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області