Що святкує путін, або фальшивий тріумф

Вітаю всіх українців та друзів України!

30 вересня на красной площі у москві відбувся грандіозний святковий концерт та мітинг. Присвячений він був приєднанню чотирьох українських областей до російської федерації, про що цього дня було оголошено володимиром путіним. Крім цілої низки російських артистів, серед яких найбільше відзначився, напевно, охлобистін, головним виступаючим на цьому святі, якщо можна так сказати, був сам путін. Ну, просто, тріумф. Але, давайте розберемось.

Тріумфом у Стародавньому Римі називалась хода, яку влаштовували для переможця, для імператора, який захопив нові землі, пограбував їх, так, Рим був загарбницькою імперією, полонив ворожого правителя, якого наприкінці тріумфальної ходи вбивали. А що зараз у путіна? Чи можна його дійство вважати справжнім тріумфом? Росія не контролює повністю всі чотири області, які оголосила своїми, Зеленський знаходиться в Києві, виступає на Генасамблеї ООН та інших форумах.

Ба більше, російські війська відступають. Наступного дня після свята в москві вони залишили Лиман, що є чималою втратою та загрозою для них. Останнім часом з’являється все більше повідомлень та свідоцтв про просування українських військ на Херсонщині.

Отже, що святкує путін? Відступ своїх військ, поразки на фронті? Видає бажане за дійсне? Намагається підняти градус шовінізму та мотивувати мобілізацію? Але коли поразку називають тріумфом, чорне – білим, а суспільство живе у суцільній брехні, при чому чудово розуміючи це, таке суспільство приречене - рано чи пізно. І цьому є безліч історичних прикладів. Це питання часу та ціни.

Українці та друзі України – якщо ви мене бачите і чуте – ви живі. Залишайтеся і надалі такими.

За цим кланяюся – побачимось!