Cui prodest?

Вітаю всіх українців та друзів України!

Останнім часом у Миколаєві було зруйновано два меморіали радянської доби. Метод руйнації – підрив вибухівкою. Як на мене – ці події взаємопов’язані і є двома ланками одного ланцюга.

Спочатку – про об’єкти руйнування.

Першій – пам’ятник працівникам радянської міліції, загиблим під час встановлення радянської влади. Саме так, під час встановлення радянської влади, яка передбачала боротьбу із куркулями, колективізацію та боротьбу із українськими буржуазними націоналістами. Пам’ятник ще називали «чекістом», він мав дуже характерний вигляд людини у будьоновці із мечем та щитом в руках.

Другий – частина "Братської могили 80 миколаївських підпільників та жертв фашизму 1941-1945 рр.» у вигляді стели-пам’ятника скорботної матері.

Що відомо на зараз?

Обидва пам’ятники було підірвано вночі, під час дії комендантської години, внаслідок вибухів постраждали оселі миколаївців – повибивало вікно, повиносило шибки та двері, обійшлося без жертв та поранених, але вони могли бути. Хто це зробив – наразі невідомо – офіційної інформації від правоохоронних органів немає. Обидва підриви викликали жваву дискусію серед містян – обговорюються теми «імпотенції влади», дії невідомих надмірно активних патріотів та «війни з пам’ятниками».

Якщо перший пам’ятник підлягав демонтажу, відповідно до закону про «декомунізацію» і навколо нього точилися суперечки, то другий – ні. І він ніколи не був темою для обговорення. Припускаю, що завдяки його географічному розташуванню, значна частина миколаївців взагалі не знала про його існування.

Римляни казали, коли шукали злочинця - Cui prodest? Кому вигідно? Кому вигідно створити атмосферу недовіри до влади та ненависті до українських патріотів у прифронтовому місті під час активних бойових дій? Відповідь очевидна та знаходиться на поверхні – це вигідно росіянами. На мою думку, йдеться про таку собі ІПСО із вказаними цілями, на яку так легко повелася чимала кількість містян. На це вказує і характер акцій і характер дискусій у фейсбуці за активною участю ботів та традиційних місцевих мізантропів. А виконавцями самих підривів могли бути або, скажемо так - не дуже розумні патріоти, яких використали «в темну», або диверсійно-розвідувальна група ворога, до якою можуть входити й місцеві, бо добре знають місцеву ситуацію. І я на 90-95% схиляюсь до другого варіанту. Але тоді виходить, що в місті діє ворожа ДРГ (цілком ймовірно – не поодинока), яка має таку кількість вибухівки, та інших засобів, аби здійснити диверсії таких масштабів. І це виклик для Миколаївського управління СБУ, на який треба відповідати.

А всім миколаївцям раджу не забувати про те, що йде відкрита війна, в якій ворог не гребує нічим. І внесення розбрату всередині – один з найулюбленіших його методів. Не ведіться на це. Пам’ятайте про Cui prodest.