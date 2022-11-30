У листопаді головною медіаподією стало звільнення Збройними силами України міста Херсона та всієї правобережної частини Півдня України, яка була окупована росіянами. Також було звільнено місто Снігурівка на Миколаївщині, яке знаходилось під окупацією військами РФ з березня.
До війни на Снігурівщині видавалась газета «Вісті Снігурівщини», яка призупинила свою роботу через окупацію.
Свіжий номер газети «Вісті Снігурівщини» вийшов друком 19 листопада з накладом 3 тисячі екземплярів. Головний редактор газети Ігор Новіков розповів у коментарі ІМІ, що газету вдалось надрукувати завдяки підтримці Національної спілки журналістів України. Газету роздавали жителям Снігурівщини у гуманітарних пунктах, які зараз діють у Снігурівці та селах району.
«Завдяки Спілці журналістів України, на мене вийшов Сергій Томіленко, він сказав, що є можливість профінансувати перший номер. Потім ми почали збирати матеріал, знайшли, хто буде верстати», - розповів Ігор Новіков.
За його словами, зараз колектив працює дистанційно — журналісти та працівники видання знаходяться у різних куточках України.
«Колектив зараз, хто в Нікополі, хто там (у Снігурівці, - прим.). Бухгалтер і я в Одесі. Ми робили все дистанційно, працювали. Зробили газету, три тисячі екземплярів. Роздавали, мабуть, ще роздають, по пунктах гуманітарним. Укрпошта не розносить. Безкоштовно. У Снігурівці та селах», - розказав Ігор Новіков.
Головний редактор газети «Вісті Снігурівщині» з початком повномасштабної війни евакуювався до Одеси. Кілька днів тому Ігор Новіков побував у Снігурівці:
«Це було, знаєте, таке враження, наче я визволяв Снігурівку разом з військовими. Це був апофеоз нашої роботи. Було здорово», - ділиться Ігор Новіков своїми враженнями від зустрічі з мешканцями Снігурівки, які вдячні журналістам за випуск газети.
На жаль, поки що редакція не може говорити про регулярність другу газети — видання в пошуку фінансування.
«Про регулярність говорити не можемо, все залежить від коштів. Ми «Укрпошті» перерахували кошти, вони зависли. Вони ж не розвозили, а кошти забрали за доставку, на початку року. Ми кілька місяців виплачували зарплату, 5 осіб. Ми не працювали, але виплачували», - розказав Ігор Новіков.
Значно постраждало приміщення редакції газети, було розграбовано майно редакції, а також автомобіль.
«Редакція постраждала, вікон немає. Майно позабирали. Була автівка, її теж забрали орки. Шукаємо її, але немає», - каже головред газети.
Наразі немає інформації, чи розповсюджувала окупаційна влада у Снігурівці власну газету, окрім тих пропагандистських, що поширювала Росія на окупованих територіях півдня України — газети «Наддніпрянська Правда», «Боевая звезда», та «Комсомольська правда».
Кібервійська атакують ЗМІ Миколаєва
24 листопада сайт місцевого видання Миколаївської області «НикВести» зазнало DDoS-атаки. Про це представниці ІМІ в Миколаївській області повідомив головний редактор видання Олег Деренюга.
За його словами, сайт перебував під атакою близько 6 годин. Олег Деренюга розповів ІМІ, як працюють кіберзлочинці.
«24 листопада сайт «НикВести» вже вдруге знаходився під DDos-атакою російських кіберзлочинців. Нам вдалось ідентифікувати, яка саме злочинна кіберспільнота за цим стоїть. Це відбувається таким чином: на одному з публічних російських каналів у телеграмі оприлюднюється «Ціль» чергової атаки, після чого злочинці в закритих телеграм-чатах розповсюджують інструкцію та програмне забезпечення, за допомогою якого будь-який їх підписник зможе приєднатись до DDos-атаки», - каже Олег Деренюга.
Це вже друга атака на сайт цього року. Минулого разу «НикВести» зазнали DDos-атаки 18 травня.
«Вперше вони атакували нас ще навесні, після чого ми приєдналися до проекту Shield від Google, який захищає медіа від цифрових атак. Це достатньо дієвий механізм, який відбиває більшість DDos-пакетів. А у випадку більш потужної атаки можна додатково запустити механізм CAPTCHA, який допомагає відокремити запити від звичайних читачів сайту та злочинного цифрового флуду мережевими пакетами»,- розказав Олег Деренюга.
Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області
|
Катерина СередаБлоггер
|Журналістка, регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області
|
Кандидаты так ничего и не поняли
8777
|
Конкурс для ценителей истории Николаева
6829
|
Почем опиум для народа?
6884
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
8550
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
9314
|
Гороно нечем заняться?
14061
|
7 советов, как поступить мэру
6956
|
Манипуляции с публичностью
7489
|
Почему я против субботника?
12825
|
«Оппозиционный склок»
8003
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
7152
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
7038
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
7074
|
Будкоград теперь в законе
7206
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
8899
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
5165
|
Варшава без будок
5096
|
Закошмарили
4336
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
4842
|
Его молчание ломает его историю
5932
|
Трагедия на коммунальном недострое
4873
|
Команда Сенкевича — профессионалы
6601
|
Хобби такое – коллекционировать партии
13026
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
9513
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
5208
|
Кто советует Сенкевичу?
10325
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
4928
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
6884
|
«Безопасный город», которого нет
5357
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
5322
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
5403
|
35 гектаров с легкой руки
5557
|
Кто продвигает Васюкова?
4906
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
4872
|
Новая команда от Казаковой?
5872
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
6388
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
3812
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Катерина СередаБлоггер
|Журналістка, регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області
У листопаді головною медіаподією стало звільнення Збройними силами України міста Херсона та всієї правобережної частини Півдня України, яка була окупована росіянами. Також було звільнено місто Снігурівка на Миколаївщині, яке знаходилось під окупацією військами РФ з березня.
До війни на Снігурівщині видавалась газета «Вісті Снігурівщини», яка призупинила свою роботу через окупацію.
Свіжий номер газети «Вісті Снігурівщини» вийшов друком 19 листопада з накладом 3 тисячі екземплярів. Головний редактор газети Ігор Новіков розповів у коментарі ІМІ, що газету вдалось надрукувати завдяки підтримці Національної спілки журналістів України. Газету роздавали жителям Снігурівщини у гуманітарних пунктах, які зараз діють у Снігурівці та селах району.
«Завдяки Спілці журналістів України, на мене вийшов Сергій Томіленко, він сказав, що є можливість профінансувати перший номер. Потім ми почали збирати матеріал, знайшли, хто буде верстати», - розповів Ігор Новіков.
За його словами, зараз колектив працює дистанційно — журналісти та працівники видання знаходяться у різних куточках України.
«Колектив зараз, хто в Нікополі, хто там (у Снігурівці, - прим.). Бухгалтер і я в Одесі. Ми робили все дистанційно, працювали. Зробили газету, три тисячі екземплярів. Роздавали, мабуть, ще роздають, по пунктах гуманітарним. Укрпошта не розносить. Безкоштовно. У Снігурівці та селах», - розказав Ігор Новіков.
Головний редактор газети «Вісті Снігурівщині» з початком повномасштабної війни евакуювався до Одеси. Кілька днів тому Ігор Новіков побував у Снігурівці:
«Це було, знаєте, таке враження, наче я визволяв Снігурівку разом з військовими. Це був апофеоз нашої роботи. Було здорово», - ділиться Ігор Новіков своїми враженнями від зустрічі з мешканцями Снігурівки, які вдячні журналістам за випуск газети.
На жаль, поки що редакція не може говорити про регулярність другу газети — видання в пошуку фінансування.
«Про регулярність говорити не можемо, все залежить від коштів. Ми «Укрпошті» перерахували кошти, вони зависли. Вони ж не розвозили, а кошти забрали за доставку, на початку року. Ми кілька місяців виплачували зарплату, 5 осіб. Ми не працювали, але виплачували», - розказав Ігор Новіков.
Значно постраждало приміщення редакції газети, було розграбовано майно редакції, а також автомобіль.
«Редакція постраждала, вікон немає. Майно позабирали. Була автівка, її теж забрали орки. Шукаємо її, але немає», - каже головред газети.
Наразі немає інформації, чи розповсюджувала окупаційна влада у Снігурівці власну газету, окрім тих пропагандистських, що поширювала Росія на окупованих територіях півдня України — газети «Наддніпрянська Правда», «Боевая звезда», та «Комсомольська правда».
Кібервійська атакують ЗМІ Миколаєва
24 листопада сайт місцевого видання Миколаївської області «НикВести» зазнало DDoS-атаки. Про це представниці ІМІ в Миколаївській області повідомив головний редактор видання Олег Деренюга.
За його словами, сайт перебував під атакою близько 6 годин. Олег Деренюга розповів ІМІ, як працюють кіберзлочинці.
«24 листопада сайт «НикВести» вже вдруге знаходився під DDos-атакою російських кіберзлочинців. Нам вдалось ідентифікувати, яка саме злочинна кіберспільнота за цим стоїть. Це відбувається таким чином: на одному з публічних російських каналів у телеграмі оприлюднюється «Ціль» чергової атаки, після чого злочинці в закритих телеграм-чатах розповсюджують інструкцію та програмне забезпечення, за допомогою якого будь-який їх підписник зможе приєднатись до DDos-атаки», - каже Олег Деренюга.
Це вже друга атака на сайт цього року. Минулого разу «НикВести» зазнали DDos-атаки 18 травня.
«Вперше вони атакували нас ще навесні, після чого ми приєдналися до проекту Shield від Google, який захищає медіа від цифрових атак. Це достатньо дієвий механізм, який відбиває більшість DDos-пакетів. А у випадку більш потужної атаки можна додатково запустити механізм CAPTCHA, який допомагає відокремити запити від звичайних читачів сайту та злочинного цифрового флуду мережевими пакетами»,- розказав Олег Деренюга.
Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області
|
Кандидаты так ничего и не поняли
8777
|
Конкурс для ценителей истории Николаева
6829
|
Почем опиум для народа?
6884
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
8550
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
9314
|
Гороно нечем заняться?
14061
|
7 советов, как поступить мэру
6956
|
Манипуляции с публичностью
7489
|
Почему я против субботника?
12825
|
«Оппозиционный склок»
8003
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
7152
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
7038
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
7074
|
Будкоград теперь в законе
7206
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
8899
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
5165
|
Варшава без будок
5096
|
Закошмарили
4336
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
4842
|
Его молчание ломает его историю
5932
|
Трагедия на коммунальном недострое
4873
|
Команда Сенкевича — профессионалы
6601
|
Хобби такое – коллекционировать партии
13026
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
9513
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
5208
|
Кто советует Сенкевичу?
10325
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
4928
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
6884
|
«Безопасный город», которого нет
5357
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
5322
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
5403
|
35 гектаров с легкой руки
5557
|
Кто продвигает Васюкова?
4906
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
4872
|
Новая команда от Казаковой?
5872
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
6388
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
3812
|
Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
3574
|
Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
3319
|
«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
2874
|
Погрози та перешкоджання — моніторинг порушень прав журналістів на Миколаївщині
2866
|
Если закон не заставил Викторию Москаленко ответить на запрос, то это сделает суд
4795
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на Миколаївщині
11977
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа Миколаєва
10379
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінок
3723
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірус
4044
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірус
3528
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантину
2990
|
Карантинна медіа-ситуація на Миколаївщині: Посадовці пішли «в онлайн», а ЗМІ отримали відмови у доступі
2447
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ Миколаєва
3732
|
Зе Команда та ОПЗЖ - основні замовники джинси в онлайн-медіа Миколаєва
4223
|
Миколаївські онлайн-медіа у фейсбуці: кримінальні хроніки та коронавірусна статистика
3506
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?
4068
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»
4130
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинса
3354
|
Похоже, Адмиралтейство — всё
3012
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибори
3420
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ Миколаєва
3543
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськради
2265
|
Близько ₴12 млн планує витратити влада в Миколаєві на власний піар
3782
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березня
2399
|
Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку року
2034
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформації
3936
|
Свобода слова в Миколаєві: Турнікет в облраді та стрільба з рушниці по дрону журналістів
3878
|
Як комунікують правоохоронці зі ЗМІ Миколаєва
3746
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графіком
2937
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськості
2763
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістів
2584
|
Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської ради
2392
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в Миколаєві
2131
|
Свобода слова в Миколаєві: рік почався без порушень, але з конфліктом між блогером та журналістами
1719
|
Як миколаївські ЗМІ працюють в умовах війни
2149
|
Як миколаївські ЗМІ виживають в умовах війни?
1970
|
Від «денацифікацї» до звинувачень України у вбивстві — як російська пропаганда відреагувала на загибель Вадатурського
5699
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”
1279
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війни
1192
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у Миколаєві
1819