Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атак

У листопаді головною медіаподією стало звільнення Збройними силами України міста Херсона та всієї правобережної частини Півдня України, яка була окупована росіянами. Також було звільнено місто Снігурівка на Миколаївщині, яке знаходилось під окупацією військами РФ з березня.

До війни на Снігурівщині видавалась газета «Вісті Снігурівщини», яка призупинила свою роботу через окупацію.

Свіжий номер газети «Вісті Снігурівщини» вийшов друком 19 листопада з накладом 3 тисячі екземплярів. Головний редактор газети Ігор Новіков розповів у коментарі ІМІ, що газету вдалось надрукувати завдяки підтримці Національної спілки журналістів України. Газету роздавали жителям Снігурівщини у гуманітарних пунктах, які зараз діють у Снігурівці та селах району.

Ігор Новіков тримає свіжий випуск газети "Вісті Снігурівщини", яка вперше вийшла друком з початку повномасштабної війни, фото Ігоря Новікова

«Завдяки Спілці журналістів України, на мене вийшов Сергій Томіленко, він сказав, що є можливість профінансувати перший номер. Потім ми почали збирати матеріал, знайшли, хто буде верстати», - розповів Ігор Новіков.

За його словами, зараз колектив працює дистанційно — журналісти та працівники видання знаходяться у різних куточках України.

«Колектив зараз, хто в Нікополі, хто там (у Снігурівці, - прим.). Бухгалтер і я в Одесі. Ми робили все дистанційно, працювали. Зробили газету, три тисячі екземплярів. Роздавали, мабуть, ще роздають, по пунктах гуманітарним. Укрпошта не розносить. Безкоштовно. У Снігурівці та селах», - розказав Ігор Новіков.

Головний редактор газети «Вісті Снігурівщині» з початком повномасштабної війни евакуювався до Одеси. Кілька днів тому Ігор Новіков побував у Снігурівці:

«Це було, знаєте, таке враження, наче я визволяв Снігурівку разом з військовими. Це був апофеоз нашої роботи. Було здорово», - ділиться Ігор Новіков своїми враженнями від зустрічі з мешканцями Снігурівки, які вдячні журналістам за випуск газети.

На жаль, поки що редакція не може говорити про регулярність другу газети — видання в пошуку фінансування.

«Про регулярність говорити не можемо, все залежить від коштів. Ми «Укрпошті» перерахували кошти, вони зависли. Вони ж не розвозили, а кошти забрали за доставку, на початку року. Ми кілька місяців виплачували зарплату, 5 осіб. Ми не працювали, але виплачували», - розказав Ігор Новіков.

Значно постраждало приміщення редакції газети, було розграбовано майно редакції, а також автомобіль.

«Редакція постраждала, вікон немає. Майно позабирали. Була автівка, її теж забрали орки. Шукаємо її, але немає», - каже головред газети.

Наразі немає інформації, чи розповсюджувала окупаційна влада у Снігурівці власну газету, окрім тих пропагандистських, що поширювала Росія на окупованих територіях півдня України — газети «Наддніпрянська Правда», «Боевая звезда», та «Комсомольська правда».

Кібервійська атакують ЗМІ Миколаєва

24 листопада сайт місцевого видання Миколаївської області «НикВести» зазнало DDoS-атаки. Про це представниці ІМІ в Миколаївській області повідомив головний редактор видання Олег Деренюга.

За його словами, сайт перебував під атакою близько 6 годин. Олег Деренюга розповів ІМІ, як працюють кіберзлочинці.

«24 листопада сайт «НикВести» вже вдруге знаходився під DDos-атакою російських кіберзлочинців. Нам вдалось ідентифікувати, яка саме злочинна кіберспільнота за цим стоїть. Це відбувається таким чином: на одному з публічних російських каналів у телеграмі оприлюднюється «Ціль» чергової атаки, після чого злочинці в закритих телеграм-чатах розповсюджують інструкцію та програмне забезпечення, за допомогою якого будь-який їх підписник зможе приєднатись до DDos-атаки», - каже Олег Деренюга.

Це вже друга атака на сайт цього року. Минулого разу «НикВести» зазнали DDos-атаки 18 травня.

«Вперше вони атакували нас ще навесні, після чого ми приєдналися до проекту Shield від Google, який захищає медіа від цифрових атак. Це достатньо дієвий механізм, який відбиває більшість DDos-пакетів. А у випадку більш потужної атаки можна додатково запустити механізм CAPTCHA, який допомагає відокремити запити від звичайних читачів сайту та злочинного цифрового флуду мережевими пакетами»,- розказав Олег Деренюга.

Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області