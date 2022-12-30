Україна на шляху до перемоги і у наступному році!

Вітаю всіх українців та друзів України!

2022-й рік вже добігає кінця. Такого року як цей за всю новітню історію України ще не було, гадаю, всі зі мною погодяться.

Росія у лютому розпочала масштабне вторгнення в Україну.

Ми пережили ракетні обстріли наших міст в лютому-березні, ми переживаємо масштабні ракетні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру зараз.

Ми пережили окупацію Херсону, Харьківщини, правобережжя Херсонщини, частини Миколаївщини та півночі країни.

Миколаїв пережив сотні ракетних ударів які вбили понад сотню цивільних містян та зруйнували чимало міських об’єктів, частину яких вже неможливо відновити – Миколаїв зараз – просто як людина із багатьма ранами.

Ворог продовжує тиснути на сході та півдні, руйнуються прифронтові міста та села, гинуть люди – як військові так і цивільні.

Мільйони людей залишили свої домівки, залишили Україну, сотні тисяч союзів та сімей зруйновано, рідні місяцями не бачать рідних. Я вже не кажу про тих, кого втрачено назавжди…

У нашому словнику з’явилось таке страшне слово як «Буча». І про скільки таких «Буч» ми ще дізнаємось…

Війну не закінчено, Україна ще не перемогла.

Але також ми пережили втечу ворога з під Києва та півночі країни.

Ми пережили його втечу із острова Зміїний та відправлення флагману російського флоту за правильною адресою.

Ми пережили стрімкий контрнаступ ЗСУ на Харківщини.

Українськи сили звільнили Херсон та правобережжя Дніпра.

Так, війну не закінчено і Україна ще не перемогла, але на шляху перемоги. Очевидно, що жорстокий та сильний ворог не відмовляється від своєї мети – знищення України та приєднання українських земель до імперії. Але на нашому боці цивілізований світ і ворог неминуче програє. А ми переможемо, хоч і буде ця перемога нелегкою.

Отже бажаю всім у наступному році повернення звичного та спокійного життя із перемогою України.

Українці та друзі України – якщо ви мене бачите і чуте – ви живі. Залишайтеся і надалі такими.

З новим, переможним роком!

За цим кланяюся – побачимось!