Якщо у 2022 році головним викликом для регіональної преси стала фінансова проблема, то початок 2023 року — для медіа Миколаєва це робота над контентом, значною складовою якої є саме можливість взаємодії з місцевою владою та правоохоронними органами.
Після деокупації Херсону та Снігурівки Миколаїв тепер практично не зазнає обстрілів, а тому медіа та влада прагнуть відновити довоєнний формат співпраці. Хоча і не завжди це вдається. Минулого року спілкування журналістів з владою в Миколаєві було значною мірою обмежено через повномасштабну війну.
Міська та обласні ради збираються на сесії в режимі онлайн-конференцій, постійні комісії рад фактично не проводяться, міський голова, голова облради та ОВА, керівництво силових органів регіону у 2022 році не проводило пресконференцій, а спілкування з журналістами було радше винятком чи правилом, яке це було раніше.
Початок 2023 року показав позитивні зрушення: відбулися декілька заходів за участі журналістів, де медійники мали змогу отримати коментарі чи записати інтерв’ю зі спікерами.
Зокрема, 11 січня Миколаїв з робочим відвідала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона ознайомилася з презентацією програми реабілітації військовослужбовців після повернення з полону, яку розробили представниками Консультаційного центру Південного регіону. В рамках заходу журналісти мали змогу поспілкуватися з чиновницею. 13 січня, у Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста. У заході взяли участь віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, Міністр у справах міжнародного розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Ден Йоргенсеном, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова облради Ганна Замазєєва.
Проте висвітлити цю зустріч, де можна було, зокрема, також поставити питання представникам влади, запросили обмежену кількість ЗМІ.
30 січня Миколаїв з візитом відвідали Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії, проте ЗМІ на заходи в рамках візиту не запрошували.
У Миколаєві активно працює журналістський хаб «Медіабаза», де, зокрема, вже проведено кілька зустрічей з представниками пресслужб правоохоронних органів та місцевої влади з метою налагодження якісної співпраці. Журналісти, які були вимушені виїхати через постійні обстріли, почали повертатися до Миколаєва. А тому, виникла необхідність у проведенні зустрічей влади з пресою — брифінги, пресконференції тощо.
У січні у Медіабазі в Миколаєві пройшов тренінг «Психологічна підтримка для журналістів», під час якого медійники мали змогу поспілкуватися з психологом про кризові ситуації, стрес та моделі поведінки людей у стресових ситуаціях. В умовах військових дій дуже важливо розібратися в поняттях стрес, криза, надзвичайні ситуації, війна та їх вплив на психіку людини. А також, удосконалити або навчитися володіти дієвими та ефективними механізмами профілактики та подолання наслідків військових дій. На початку лютого у хабі планується проведення дводенного навчання з надання першої допомоги. Під час тренінгу окрім теоретичних знань, журналісти також отримають практичні навички з надання першої допомоги. Зокрема, послідовність дій під час кровотечі, непрямий масаж серця, допомога при переломах та опіках, перша психологічна допомога, переміщення постраждалих з небезпечної зони та інше.
У медіахабі можна також отримати в тимчасове користування засоби захисту або павербанк, підзарядитися та попрацювати.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі місцевим ЗМІ заявили про наміри провести найближчим часом пресконференції, де розкажуть про свою роботу протягом воєнного 2022 року.
Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області
Блог підготовлено в межах проєкту "Мережа медіаспостерігачів", який виконує ІМІ за підтримки Freedom House. Зміст блогу є відповідальністю ГО "Інститут масової інформації" та його автора й необов'язково відбиває позицію Freedom House.
|
Катерина СередаБлоггер
|Журналістка, регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області
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Катерина СередаБлоггер
|Журналістка, регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області
Якщо у 2022 році головним викликом для регіональної преси стала фінансова проблема, то початок 2023 року — для медіа Миколаєва це робота над контентом, значною складовою якої є саме можливість взаємодії з місцевою владою та правоохоронними органами.
Після деокупації Херсону та Снігурівки Миколаїв тепер практично не зазнає обстрілів, а тому медіа та влада прагнуть відновити довоєнний формат співпраці. Хоча і не завжди це вдається. Минулого року спілкування журналістів з владою в Миколаєві було значною мірою обмежено через повномасштабну війну.
Міська та обласні ради збираються на сесії в режимі онлайн-конференцій, постійні комісії рад фактично не проводяться, міський голова, голова облради та ОВА, керівництво силових органів регіону у 2022 році не проводило пресконференцій, а спілкування з журналістами було радше винятком чи правилом, яке це було раніше.
Початок 2023 року показав позитивні зрушення: відбулися декілька заходів за участі журналістів, де медійники мали змогу отримати коментарі чи записати інтерв’ю зі спікерами.
Зокрема, 11 січня Миколаїв з робочим відвідала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона ознайомилася з презентацією програми реабілітації військовослужбовців після повернення з полону, яку розробили представниками Консультаційного центру Південного регіону. В рамках заходу журналісти мали змогу поспілкуватися з чиновницею. 13 січня, у Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста. У заході взяли участь віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, Міністр у справах міжнародного розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Ден Йоргенсеном, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова облради Ганна Замазєєва.
Проте висвітлити цю зустріч, де можна було, зокрема, також поставити питання представникам влади, запросили обмежену кількість ЗМІ.
30 січня Миколаїв з візитом відвідали Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії, проте ЗМІ на заходи в рамках візиту не запрошували.
У Миколаєві активно працює журналістський хаб «Медіабаза», де, зокрема, вже проведено кілька зустрічей з представниками пресслужб правоохоронних органів та місцевої влади з метою налагодження якісної співпраці. Журналісти, які були вимушені виїхати через постійні обстріли, почали повертатися до Миколаєва. А тому, виникла необхідність у проведенні зустрічей влади з пресою — брифінги, пресконференції тощо.
У січні у Медіабазі в Миколаєві пройшов тренінг «Психологічна підтримка для журналістів», під час якого медійники мали змогу поспілкуватися з психологом про кризові ситуації, стрес та моделі поведінки людей у стресових ситуаціях. В умовах військових дій дуже важливо розібратися в поняттях стрес, криза, надзвичайні ситуації, війна та їх вплив на психіку людини. А також, удосконалити або навчитися володіти дієвими та ефективними механізмами профілактики та подолання наслідків військових дій. На початку лютого у хабі планується проведення дводенного навчання з надання першої допомоги. Під час тренінгу окрім теоретичних знань, журналісти також отримають практичні навички з надання першої допомоги. Зокрема, послідовність дій під час кровотечі, непрямий масаж серця, допомога при переломах та опіках, перша психологічна допомога, переміщення постраждалих з небезпечної зони та інше.
У медіахабі можна також отримати в тимчасове користування засоби захисту або павербанк, підзарядитися та попрацювати.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі місцевим ЗМІ заявили про наміри провести найближчим часом пресконференції, де розкажуть про свою роботу протягом воєнного 2022 року.
Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області
Блог підготовлено в межах проєкту "Мережа медіаспостерігачів", який виконує ІМІ за підтримки Freedom House. Зміст блогу є відповідальністю ГО "Інститут масової інформації" та його автора й необов'язково відбиває позицію Freedom House.
|
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9020
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9562
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Гороно нечем заняться?
14319
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7088
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Манипуляции с публичностью
7729
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Почему я против субботника?
13000
|
«Оппозиционный склок»
8349
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Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
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Трагедия на коммунальном недострое
4987
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Команда Сенкевича — профессионалы
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|
Хобби такое – коллекционировать партии
13300
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
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Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
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За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
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Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
7132
|
«Безопасный город», которого нет
5472
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
5456
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
5539
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Кто продвигает Васюкова?
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«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
6536
|
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3930
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Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірус
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Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірус
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|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантину
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Карантинна медіа-ситуація на Миколаївщині: Посадовці пішли «в онлайн», а ЗМІ отримали відмови у доступі
2612
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Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ Миколаєва
3973
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4364
|
Миколаївські онлайн-медіа у фейсбуці: кримінальні хроніки та коронавірусна статистика
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|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?
4181
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»
4299
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинса
3643
|
Похоже, Адмиралтейство — всё
3127
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибори
3654
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ Миколаєва
3650
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськради
2399
|
Близько ₴12 млн планує витратити влада в Миколаєві на власний піар
4026
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березня
2504
|
Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку року
2163
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформації
4173
|
Свобода слова в Миколаєві: Турнікет в облраді та стрільба з рушниці по дрону журналістів
4130
|
Як комунікують правоохоронці зі ЗМІ Миколаєва
3853
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графіком
3064
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськості
2930
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістів
2700
|
Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської ради
2687
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в Миколаєві
2239
|
Свобода слова в Миколаєві: рік почався без порушень, але з конфліктом між блогером та журналістами
1949
|
Як миколаївські ЗМІ працюють в умовах війни
2434
|
Як миколаївські ЗМІ виживають в умовах війни?
2239
|
Від «денацифікацї» до звинувачень України у вбивстві — як російська пропаганда відреагувала на загибель Вадатурського
6157
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”
1679
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війни
1608
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у Миколаєві
2407
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атак
3453
|
Підсумки медійного року на Миколаївщині
3198