Як розпочався 2023 рік для миколаївських ЗМІ

Журналісти беруть коментар у мера Миколаєва, січень 2023, фото НикВести

Якщо у 2022 році головним викликом для регіональної преси стала фінансова проблема, то початок 2023 року — для медіа Миколаєва це робота над контентом, значною складовою якої є саме можливість взаємодії з місцевою владою та правоохоронними органами.

Після деокупації Херсону та Снігурівки Миколаїв тепер практично не зазнає обстрілів, а тому медіа та влада прагнуть відновити довоєнний формат співпраці. Хоча і не завжди це вдається. Минулого року спілкування журналістів з владою в Миколаєві було значною мірою обмежено через повномасштабну війну.

Міська та обласні ради збираються на сесії в режимі онлайн-конференцій, постійні комісії рад фактично не проводяться, міський голова, голова облради та ОВА, керівництво силових органів регіону у 2022 році не проводило пресконференцій, а спілкування з журналістами було радше винятком чи правилом, яке це було раніше.

Початок 2023 року показав позитивні зрушення: відбулися декілька заходів за участі журналістів, де медійники мали змогу отримати коментарі чи записати інтерв’ю зі спікерами.

Зокрема, 11 січня Миколаїв з робочим відвідала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона ознайомилася з презентацією програми реабілітації військовослужбовців після повернення з полону, яку розробили представниками Консультаційного центру Південного регіону. В рамках заходу журналісти мали змогу поспілкуватися з чиновницею. 13 січня, у Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста. У заході взяли участь віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, Міністр у справах міжнародного розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Ден Йоргенсеном, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова облради Ганна Замазєєва.

Проте висвітлити цю зустріч, де можна було, зокрема, також поставити питання представникам влади, запросили обмежену кількість ЗМІ.

30 січня Миколаїв з візитом відвідали Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії, проте ЗМІ на заходи в рамках візиту не запрошували.

У Миколаєві активно працює журналістський хаб «Медіабаза», де, зокрема, вже проведено кілька зустрічей з представниками пресслужб правоохоронних органів та місцевої влади з метою налагодження якісної співпраці. Журналісти, які були вимушені виїхати через постійні обстріли, почали повертатися до Миколаєва. А тому, виникла необхідність у проведенні зустрічей влади з пресою — брифінги, пресконференції тощо.

Зустріч журналістів з прессекретаркою міського голови Миколаєва, січень 2023, фото автора

У січні у Медіабазі в Миколаєві пройшов тренінг «Психологічна підтримка для журналістів», під час якого медійники мали змогу поспілкуватися з психологом про кризові ситуації, стрес та моделі поведінки людей у стресових ситуаціях. В умовах військових дій дуже важливо розібратися в поняттях стрес, криза, надзвичайні ситуації, війна та їх вплив на психіку людини. А також, удосконалити або навчитися володіти дієвими та ефективними механізмами профілактики та подолання наслідків військових дій. На початку лютого у хабі планується проведення дводенного навчання з надання першої допомоги. Під час тренінгу окрім теоретичних знань, журналісти також отримають практичні навички з надання першої допомоги. Зокрема, послідовність дій під час кровотечі, непрямий масаж серця, допомога при переломах та опіках, перша психологічна допомога, переміщення постраждалих з небезпечної зони та інше.

У медіахабі можна також отримати в тимчасове користування засоби захисту або павербанк, підзарядитися та попрацювати.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі місцевим ЗМІ заявили про наміри провести найближчим часом пресконференції, де розкажуть про свою роботу протягом воєнного 2022 року.

Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області

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