Google зняв санкції з НикВести

Сказати, що я щасливий, це нічого не сказати.

Стався момент, до якого ми довго і наполегливо йшли кілька місяців.

30 червня ми отримали лист від Google, де повідомлялося, що вони провели перевірку нашого сайту і виявили порушення правил прозорості, через що ми більше не будемо відображатися в пошуку, сервісах Google Новини та рекомендаціях. Що стало причиною перевірки, від кого була скарга, чи пов'язано це якось із Росією, де ми з 2016 року заборонені Роскомнаглядом - дізнатися неможливо.

Ми були в повному розчаруванні й нерозумінні, що робити далі. Відключення нас від Google призвело до катастрофічного падіння відвідуваності.

Переходи з Google-новин з 400 тисяч за пів року впали до 17 тисяч.

Переходи з пошуку з 1 млн за пів року впали до 260 тисяч.

Це була катастрофа. У нас залишилися тільки органічні читачі, які багато років заходили на наш сайт через адресний рядок і звикли до цього.

Погугливши історію проблеми, я дізнався, що спочатку правила прозорості Google застосовував до медичних сайтів, справедливо вимагаючи, щоб будь-які статті на медичні теми писали професійні медики з верифікованими даними про освіту, потім це торкнулося фінансових сайтів, різних криптовалютних сервісів. І ось зараз Google взявся за новини та їхню верифікацію. Якщо ти справжнє медіа - ти потрапиш у пошук, рекомендації, і отримаєш трафік, а якщо ти анонімний блог - ні, ми зробимо все, щоб інтернет тебе не помітив. Так ми стали анонімним блогом.

Вимоги Google здавалися абсурдними, вони дуже абстрактно вказували, що саме нам необхідно зробити, щоб із нас зняли санкції: "Розкажіть, як ви змінили свої сторінки та редакційні правила. Наведіть аргументи на користь того, що ваш сайт не порушує правил прозорості". З правил прозорості вони наводили необхідність вказувати дату, час, автора публікації та контактні дані редакції. Ми відповідали, що наше медіа працює багато років, офіційно зареєстроване органами юстиції, має відкриту структуру власності, прикріплювали документи, повідомляли, що на сайті є вся контактна інформація. Нам можна написати, нам можна зателефонувати, ми відкрито спілкуємося зі своїми читачами, є не якимось анонімним блогом, а справжнім медіа з репутацією і багаторічною історією. Єдине, в день повномасштабного вторгнення 24 лютого, ми прибрали з сайту адресу редакції з причин безпеки, але якщо вже так сталося, ми повертаємо все назад.

Але Google був непохитний і ми отримували відмови. "Недостатньо прозорі". Паралельно з цим ми втрачали відвідуваність, а також дохід від контекстної реклами, який безпосередньо залежить від кількості кліків і переходів.

Одночасно з цим відбувся перехід сайту на українську, російськомовна версія стала додатковою, а українська за замовчуванням. Це спричинило зміну структури адрес усіх сторінок сайту, українські стали /ua/, а російські /ru/. Але враховуючи, що Google нас перестав індексувати, сотні тисяч сторінок сайту залишилися в "сірій зоні", їх неможливо було знайти через пошук. Ми продовжували втрачати й втрачати перегляди.

І все це на тлі війни та величезної глядацької уваги до новин та інформації, особливо про те, що відбувається на півдні України, зокрема тоді на прифронтовій Миколаївщині.

І коли інші медіа та наші колеги зростали, ми намагалися хоча б утриматися на плаву, зберегти колектив і редакцію. Руки не опускалися, бо поки сайт перебував у стагнації, активно розвивався YouTube і Telegram, ми робили контент, який набирав сотні тисяч та мільйони переглядів. Це вселяло надію, що ми потрібні, ми цікаві і нам є для кого працювати.

Через довгий час пошуків шляхів розв'язання проблеми користувачі форуму Google-ком'юніті порадили нам максимально формально і точно підійти до наступної спроби "пройти тест на прозорість" від Google. Тепер ми створили нову сторінку з інформацією про редакцію, структурою власності, переліком наших журналістів, інформацією про їхню роботу, освіту, теми, на які пишуть, затвердили й опублікували документ із редакційною політикою, де чітко описали наші стандарти, мету та такі речі, як, наприклад, право на відповідь, осіб, що згадуються в публікаціях. Ми створили окрему сторінку кожному автору, опублікували їхні біографії та контактні дані. Паралельно з цим зробили низку технічних змін у сторінках, впровадили структуровану розмітку, яка чітко б повідомляла роботам Google інформацію про дату, час, автора кожної публікації.

І сьогодні я нарешті можу сказати, що НикВести пройшли тест на прозорість. Google нас розбанив і визнав, що ми справжній новинний сайт. Повернув нас у Google Новини та рекомендації.

За цей час чув багато порад від медійників на цю тему, за що дякую, Віталій Мороз, Андрій Боборикін, Отар Довженко, Оксана Романюк. Але за підсумками все зводилося до одного, треба зробити по максимуму, залучити усі можливі інструменти впливу та сподіватись, що Google почує.

При цьому зараз я бачу, що дуже багато українських новинних сайтів не відповідають критеріям прозорості, які сповідує Google. Це означає, що рано чи пізно, але до вас на E-Mail теж може постукати банхаммер, який сповістить, що ви порушуєте певні правила прозорості для медіа: «Зробіть щось, а ми подумаємо, чи виправили ви щось, про що ми чітко і конкретно не можемо вам повідомити з конфіденційних міркувань». Тож порада всім медійникам підготуватися до цього заздалегідь, не повторюючи наших помилок, від наслідків яких нам доведеться приходити до тями ще досить довго.

Забанене в Google медіа - це як залізничний вокзал без рейок, як сонячна електростанція без сонця чи вітряк без вітру.

Це не могло тривати нескінченно і сьогодні я щасливий, що це закінчилося.