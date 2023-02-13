Єдність та усвідомлення цінності національної ідентичності

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення в міжнародних медіа суттєво активізувалась тема України. Західні аналітики говорять про те, що тактика путінського терору дала зворотний результат, об’єднавши героїчну націю та зміцнивши нашу рішучість у боротьбі з одвічним ворогом. Про це згадувалося і на міжнародних зустрічах Президента України Володимира Зеленського, які відбулися цього тижня.

У Німеччині згадали про історичний факт 105-річної давнини, яким Україна відновлювала свою суб’єктність на світовій арені. 9 лютого 1918 р. – “Хлібним миром” Україна вперше визнана незалежною державою. Так, 9 лютого 1918 року укладено знакову угоду, тим самим вперше визнавши території, які раніше переважно належали Росії, своєю державою. Німецький Райх і Австро-Угорщина діяли з чистого егоїзму, натомість Україна гарантувала великі поставки зерна. Даніела Ваконіг відзначила, що Україна тривалий час була у складі різних держав: Росії, Османської імперії, Польщі чи Австро-Угорщини. Водночас ідея державності постала з пошуків основ національної ідентичності, яка відбилася в народних піснях і рідній мові. Як і раніше, базові основи буття нації – серед консолідуючих факторів, проти яких окупанти кинули всі свої сили.

Аналітичний центр Atlantic Council зазначає, що українці єдині у неприйнятті будь-яких компромісів із Кремлем. “З наближенням першої річниці вторгнення стає дедалі очевидним, що Росії не вдалося зламати моральний дух українського населення. Ні шок від початкового вторгнення, ні жорстокість російської наступаючої армії не змогли змусити Україну підкоритися”, – йдеться у статті.

Протягом 2022 року Україна остаточно позбавилась імперської залежності і кремль вже ніколи не зможе повернути нас в орбіту свого впливу. При цьому журналісти наголошують: у підтримці України світ не має права зупинятись на роздоріжжі. Адже російсько-українська війна – це атака і на міжнародне право та європейський мирний порядок.

І сьогодні, на дванадцятому місяці повномасштабного вторгнення, українське суспільство як ніколи характеризується стійкістю та єдністю. І це проявляється не тільки в захисті територіальних кордонів, а й у збереженні національних цінностей – мови, культури, історії. Спільна загроза знищення дала усвідомлення цінності свободи та національної ідентичності. А також розуміння того, що з ворогом не може бути жодних поступок.

Крім того, міжнародні журналісти наголошують, що цей рік повністю зруйнував репутацію росії як військової наддержави та прискорив в Україні процес дерусифікації. Це помітно і по громадському простору. Українські міста позбавляються маркерів радянського тоталітарного минулого: триває перейменування вулиць, демонтування пам’ятників. Так, зокрема, Київ зробив свій черговий важливий крок на шляху дерусифікації.

“Коли росія розв’язала свою війну, вона навіть не підозрювала, що воює проти іншої України, ніж вісім років тому, коли анексувала Крим... Україна продовжує чинити опір, захищаючи себе і, в свою чергу, Європу. Після дев’яти років боротьби з Росією вона подолала те, чого багато хто на Заході все ще боїться – сам страх”, – йдеться у статті на сайті неурядової організації Chatham House.

В той же час західні експерти говорять і про одержимість Путіна ідеєю знищення України, викорінення її культурної ідентичності. INews зазначає, що на тимчасово окупованих територіях на півдні та сході України відбувається нав’язування російської ідентичності. Зокрема, видання пише про вилучення та знищення українськомовної літератури на Луганщині. Така “боротьба” з книжками, яка відбувається під пильним наглядом представників військової російської поліції, є одним з проявів путінської політики лінгвоциду.

Про те, що російсько-українська війна полягає у збереженні національної ідентичності, свідчить кількість знищених культурних об’єктів. Про це пише ANTARA News.

Адже з перших днів повномасштабного вторгнення російські терористи прицільно та систематично обстрілюють українські музеї, університети, бібліотеки, школи, знищуючи історичну й культурну інфраструктуру.

INews зазначає, що провідний експерт ООН засудив знищення Росією культурних і освітніх артефактів і матеріалів, назвавши пограбування музеїв і бібліотек “порушенням права українців на самовизначення”. Олександра Ксантакі, спеціальний доповідач ООН з питань культурних прав, зокрема, наголосила, що “спроби проти академічних і мистецьких свобод, мовних прав, фальсифікації та спотворення історичних фактів... призводять до подальшого виродження та розпалювання відкритого конфлікту”.

Аналізуючи процеси, які відбуваються в українському й російському суспільстві протягом 2022 року, більшість розуміє, що чим довше триває війна, тим гірше для самої Росії та її громадян.

Процес смерті імперії вже запущений.