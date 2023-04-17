Про розгляд Законопроекту №7588 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки”

Проєкт Закону №7588 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки” був зареєстрований у Верховній Раді 25 липня 2022 року. 20 вересня 2022 року законопроект був проголосований у першому читанні (246 голосів "за") й прийнято за основу.

Я, разом з колегами на засіданнях Комітету з питань аграрної та земельної політики 28 та 30 листопада 2022 року розглянули підготовлений до другого читання проект Закону з урахуванням пропозицій та поправок, всього суб'єктами права законодавчої ініціативи внесено – 624 пропозиції та поправок. За результатами розгляду пропонувалося врахувати 165 пропозицій суб`єктів права законодавчої ініціативи (з них врахувати -58, врахувати частково - 35, враховувати редакційно – 72), відхилити 459 пропозицій. Також під час розгляду законопроекту на засіданнях Комітету членами Комітету було внесено 42 пропозиції. Після цих засідань я мав надію що всі проблемні питання і побоювання були зняті та законопроект буде підтримано при другому читанні.

Але 10 квітня 2023 року на пленарному засіданні Верховної Ради як основний доповідач від Комітету був прикро вражений кількістю маніпуляцій та негативу деяких колег, що через правки намагалися відхилити Законопроект. Як наслідок, Законопроект відправлено на повторне друге читання.

Для розуміння проблеми – в Україні 728 тисяч гектарів землі належать держпідприємствам. З них 465,3 тис. гектарів належить Національній академії аграрних наук (НААН) і має використовуватися у цілях науки, досліджень і новацій, але на практиці 90% цих земель використовується в тіньових схемах. Національна академія аграрних наук України – державна організація, яка живе на бюджетні гроші. У її складі дослідні станції, наукові центри, інститути та господарства. Втім, за останні роки в інформаційному просторі все частіше лунають заяви про те, що НААН давно перестала генерувати реальні інновації для українського агросектору та стала чи не головним об’єктом корупційних скандалів.

Незаконний розподіл та використання земель, спільна діяльність з приватними структурами в формі прихованих орендних відносин та прихована реалізація частини зібраного урожаю, – усім цим грішить аграрна академія, завдаючи мільярдних збитків Державі. Підприємства, що перебувають у віданні Академії аграрних наук України, отримують бюджетне фінансування на розвиток науки та передових технологій у сільському господарстві. Насправді ж, більшість з них є збитковими, значна частина техніки розпродана або банально вкрадена, а кількість працівників постійно скорочується. Не зайвим буде згадати про корупційний скандал на ДП “ДГ “Зорі над Бугом” на моїй рідній Миколаївщині.

На початку грудня минулого року Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію. Маю надію вона перевірить ефективність використання НААН України коштів державного бюджету, розслідує факти корупції у сфері використання с/г земель та фактів зловживань посадовими особами.

Законопроектом передбачено, що якщо користувач земельної ділянки не звернеться до КМУ і не підтвердить своє право набуття статусу наукової установи то такі державні земельні ділянки мають бути передані в оренду через майданчик Prozorro.Продажі. В такому випадку, прибуток від цього отримає Держава, а не схемщики з Нацакадемії. А ми з вами зможемо контролювати – хто і як використовує наші землі.

Особливо активними противниками законопроекту виступили представники Блоку Юлії Тимошенко, для блокування прийняття цього Законопроекту ними було подано переважну частину з 624 правок. Крім того, безпосередньо під час розгляду було внесено ще 136 правок, на щастя тільки незначна частина з них була врахована, решту відхилено. В цілому на розгляд правок під час пленарного засідання ВРУ було витрачено більше однієї години, а на розгляд проекту пішов майже рік.

Дякую колегам за підтримку і чекаємо повторного голосування.