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Онлайн-медіа Миколаєва загалом майже не публікують новини із сумнівних джерел, або таких, що себе скомпроментували. Лише у 2,3% публікацій медійники посилаються на ненадійні джерела.
Про це свідчать результати моніторингу, проведеного Інститутом Масової Інформації у квітні.
Аналізувались стрічки новин п’яти медіа в період з 10 по 14 квітня. В рамках моніторингу було проаналізовано новини на сайтах «Новини-N», «Преступности. НЕТ», «Корабелов.Інфо», «0512», «Nikcenter».
Загалом було проаналізовано 878 публікацій. Методологія передбачала аналіз новин відповідно до двох стандартів: достовірність та відокремлення фактів від коментарів. Також аналізувались типи джерел: надійні, сумнівні, без джерел. Кожен факт, що подається у матеріалі, повинен мати ідентифіковане та надійне джерело інформації. Ненадійними джерелами інформації є неверифіковані акаунти в соціальних мережах, або ж джерела, які себе скомпрометували. Для новин сумнівними є анонімні джерела, а також неофіційні джерела, очевидці, неназвані експерти, тобто такі, чию достовірність неможливо перевірити. У тому числі, це публікації з пропагандистських російських ЗМІ.
Переважна більшість новин посилались на надійні джерела — 858 або 97,7%. Усі 100% новин на сайтах «Корабелов.Інфо» та «0512» мали надійні джерела. Не зафіксовано жодних порушень стандарту відокремлення фактів від коментарів.
Видання «Новини-N» частіше за інші посилалось у своїх новинах на ненадійні джерела — загалом 10 публікацій (або 3,2% від загальної кількості новин у стрічці видання) спиралися, зокрема, на публікації російських пропагандистських ЗМІ та російських високопосадовців.
Наприклад, у новині "У Курську та Білгороді скасували парад до 9 травня, - ЗМІ" видання посилається на публікацію російського РБК у телеграм-каналі з посиланням на губернаторів Курської та Білгородської області.
Також видання опублікувало новину про те, що у РФ хочуть обмежити чоловікам виїзд за кордон з посиланням на сайт російської Держдуми, який заблокований в Україні.
«Режим Путіна хоче легалізувати електронні повістки» - таку новину видання опублікувало, посилаючись на російський РБК та голову оборонного комітету держдуми Андрія Картаполова.
Медіа послалося на телеграм-канал «глави» окупованого Криму Сергія Аксьонова у публікації про те, що «У Криму окупанти не проводитимуть демонстрацію та парад 1 і 9 травня».
Видання «Преступности.НЕТ» опублікувало 9 матеріалів (або 3% від загальної кількості публікацій ну сайті) з посиланням на ненадійні джерела.
Наприклад, публікація «У росії почали відпрацьовувати захист північно-західних кордонів після вступу Фінляндії до НАТО» видання посилається на заяву заступника главку повітряно-космічних сил росії Андрія Дьоміна.
Також видання написало про те, що у російських Курську та Бєлгороді скасували парад на 9 травня з посиланням на російське пропагандистське видання РБК та російський телеграм-канал ASTRA.
Як і «Новини-N», журналісти «Преступности.НЕТ» повідомили про те, що росіяни скасували парадта демонстрації на 1 та 9 травня в окупованому Криму та Севастополі, пославшись на слова «голови» Криму Сергія Аксьонова.
Ще одна новина з посиланням на ненадійне джерело була опублікована виданням «Nikcenter». У матеріалі «На окупованій частині Херсонщини «Юнармія» хоче готувати пропагандистів з дитинства» видання посилається на керівника Херсонського осередку «Юнармії» – молодого чоловік, який під час окупації Херсона почав працювати на створеному росіянами телеканалі «Таврія» як Микола Буданов, а потім став називати себе «Серафім Іванов».
В рамках моніторингу, новини в миколаївських медіа також перевірялись на наявність мови ворожнечі. За результатами аналізу не виявлено жодної такої публікації.
Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.
|
Катерина СередаБлоггер
|Журналістка, регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області, координатор в "МЕДАБАЗА.Миколаїв"
|
Кандидаты так ничего и не поняли
9240
|
Конкурс для ценителей истории Николаева
7170
|
Почем опиум для народа?
7215
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
9059
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
9821
|
Гороно нечем заняться?
14576
|
7 советов, как поступить мэру
7193
|
Манипуляции с публичностью
7953
|
Почему я против субботника?
13281
|
«Оппозиционный склок»
8643
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
7403
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
7364
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
7358
|
Будкоград теперь в законе
7653
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
9514
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
5404
|
Варшава без будок
5325
|
Закошмарили
4570
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
5047
|
Его молчание ломает его историю
6177
|
Трагедия на коммунальном недострое
5092
|
Команда Сенкевича — профессионалы
7070
|
Хобби такое – коллекционировать партии
13588
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
9827
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
5475
|
Кто советует Сенкевичу?
11136
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
5237
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
7361
|
«Безопасный город», которого нет
5591
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
5563
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
5671
|
35 гектаров с легкой руки
5995
|
Кто продвигает Васюкова?
5212
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
5318
|
Новая команда от Казаковой?
6310
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
6765
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
4040
|
Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
3823
|
Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
3638
|
«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
3201
|
Погрози та перешкоджання — моніторинг порушень прав журналістів на Миколаївщині
3084
|
Если закон не заставил Викторию Москаленко ответить на запрос, то это сделает суд
5045
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на Миколаївщині
12195
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа Миколаєва
10902
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінок
3994
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірус
4374
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірус
4025
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантину
3224
|
Карантинна медіа-ситуація на Миколаївщині: Посадовці пішли «в онлайн», а ЗМІ отримали відмови у доступі
2765
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ Миколаєва
4319
|
Зе Команда та ОПЗЖ - основні замовники джинси в онлайн-медіа Миколаєва
4526
|
Миколаївські онлайн-медіа у фейсбуці: кримінальні хроніки та коронавірусна статистика
3791
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?
4357
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»
4499
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинса
3922
|
Похоже, Адмиралтейство — всё
3263
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибори
3884
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ Миколаєва
3769
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськради
2580
|
Близько ₴12 млн планує витратити влада в Миколаєві на власний піар
4282
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березня
2625
|
Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку року
2300
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформації
4407
|
Свобода слова в Миколаєві: Турнікет в облраді та стрільба з рушниці по дрону журналістів
4358
|
Як комунікують правоохоронці зі ЗМІ Миколаєва
3976
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графіком
3179
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськості
3082
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістів
2843
|
Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської ради
3040
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в Миколаєві
2375
|
Свобода слова в Миколаєві: рік почався без порушень, але з конфліктом між блогером та журналістами
2166
|
Як миколаївські ЗМІ працюють в умовах війни
2728
|
Як миколаївські ЗМІ виживають в умовах війни?
2488
|
Від «денацифікацї» до звинувачень України у вбивстві — як російська пропаганда відреагувала на загибель Вадатурського
6570
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”
2086
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війни
2001
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у Миколаєві
2923
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атак
3903
|
Підсумки медійного року на Миколаївщині
3824
|
Як розпочався 2023 рік для миколаївських ЗМІ
1451
|
Медіа Миколаєва згадують жінок як експерток лише у 15,7% — дослідження ІМІ
1482
|
Фактично немає: у стрічках новин медіа Миколаєва лише 1% політичної джинси
2115
|
Катерина СередаБлоггер
|Журналістка, регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області, координатор в "МЕДАБАЗА.Миколаїв"
Онлайн-медіа Миколаєва загалом майже не публікують новини із сумнівних джерел, або таких, що себе скомпроментували. Лише у 2,3% публікацій медійники посилаються на ненадійні джерела.
Про це свідчать результати моніторингу, проведеного Інститутом Масової Інформації у квітні.
Аналізувались стрічки новин п’яти медіа в період з 10 по 14 квітня. В рамках моніторингу було проаналізовано новини на сайтах «Новини-N», «Преступности. НЕТ», «Корабелов.Інфо», «0512», «Nikcenter».
Загалом було проаналізовано 878 публікацій. Методологія передбачала аналіз новин відповідно до двох стандартів: достовірність та відокремлення фактів від коментарів. Також аналізувались типи джерел: надійні, сумнівні, без джерел. Кожен факт, що подається у матеріалі, повинен мати ідентифіковане та надійне джерело інформації. Ненадійними джерелами інформації є неверифіковані акаунти в соціальних мережах, або ж джерела, які себе скомпрометували. Для новин сумнівними є анонімні джерела, а також неофіційні джерела, очевидці, неназвані експерти, тобто такі, чию достовірність неможливо перевірити. У тому числі, це публікації з пропагандистських російських ЗМІ.
Переважна більшість новин посилались на надійні джерела — 858 або 97,7%. Усі 100% новин на сайтах «Корабелов.Інфо» та «0512» мали надійні джерела. Не зафіксовано жодних порушень стандарту відокремлення фактів від коментарів.
Видання «Новини-N» частіше за інші посилалось у своїх новинах на ненадійні джерела — загалом 10 публікацій (або 3,2% від загальної кількості новин у стрічці видання) спиралися, зокрема, на публікації російських пропагандистських ЗМІ та російських високопосадовців.
Наприклад, у новині "У Курську та Білгороді скасували парад до 9 травня, - ЗМІ" видання посилається на публікацію російського РБК у телеграм-каналі з посиланням на губернаторів Курської та Білгородської області.
Також видання опублікувало новину про те, що у РФ хочуть обмежити чоловікам виїзд за кордон з посиланням на сайт російської Держдуми, який заблокований в Україні.
«Режим Путіна хоче легалізувати електронні повістки» - таку новину видання опублікувало, посилаючись на російський РБК та голову оборонного комітету держдуми Андрія Картаполова.
Медіа послалося на телеграм-канал «глави» окупованого Криму Сергія Аксьонова у публікації про те, що «У Криму окупанти не проводитимуть демонстрацію та парад 1 і 9 травня».
Видання «Преступности.НЕТ» опублікувало 9 матеріалів (або 3% від загальної кількості публікацій ну сайті) з посиланням на ненадійні джерела.
Наприклад, публікація «У росії почали відпрацьовувати захист північно-західних кордонів після вступу Фінляндії до НАТО» видання посилається на заяву заступника главку повітряно-космічних сил росії Андрія Дьоміна.
Також видання написало про те, що у російських Курську та Бєлгороді скасували парад на 9 травня з посиланням на російське пропагандистське видання РБК та російський телеграм-канал ASTRA.
Як і «Новини-N», журналісти «Преступности.НЕТ» повідомили про те, що росіяни скасували парадта демонстрації на 1 та 9 травня в окупованому Криму та Севастополі, пославшись на слова «голови» Криму Сергія Аксьонова.
Ще одна новина з посиланням на ненадійне джерело була опублікована виданням «Nikcenter». У матеріалі «На окупованій частині Херсонщини «Юнармія» хоче готувати пропагандистів з дитинства» видання посилається на керівника Херсонського осередку «Юнармії» – молодого чоловік, який під час окупації Херсона почав працювати на створеному росіянами телеканалі «Таврія» як Микола Буданов, а потім став називати себе «Серафім Іванов».
В рамках моніторингу, новини в миколаївських медіа також перевірялись на наявність мови ворожнечі. За результатами аналізу не виявлено жодної такої публікації.
Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.
|
Кандидаты так ничего и не поняли
9240
|
Конкурс для ценителей истории Николаева
7170
|
Почем опиум для народа?
7215
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
9059
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
9821
|
Гороно нечем заняться?
14576
|
7 советов, как поступить мэру
7193
|
Манипуляции с публичностью
7953
|
Почему я против субботника?
13281
|
«Оппозиционный склок»
8643
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
7403
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
7364
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
7358
|
Будкоград теперь в законе
7653
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
9514
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
5404
|
Варшава без будок
5325
|
Закошмарили
4570
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
5047
|
Его молчание ломает его историю
6177
|
Трагедия на коммунальном недострое
5092
|
Команда Сенкевича — профессионалы
7070
|
Хобби такое – коллекционировать партии
13588
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
9827
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
5475
|
Кто советует Сенкевичу?
11136
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
5237
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
7361
|
«Безопасный город», которого нет
5591
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
5563
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
5671
|
35 гектаров с легкой руки
5995
|
Кто продвигает Васюкова?
5212
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
5318
|
Новая команда от Казаковой?
6310
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
6765
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
4040
|
Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
3823
|
Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
3638
|
«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
3201
|
Погрози та перешкоджання — моніторинг порушень прав журналістів на Миколаївщині
3084
|
Если закон не заставил Викторию Москаленко ответить на запрос, то это сделает суд
5045
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на Миколаївщині
12195
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа Миколаєва
10902
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінок
3994
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірус
4374
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірус
4025
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантину
3224
|
Карантинна медіа-ситуація на Миколаївщині: Посадовці пішли «в онлайн», а ЗМІ отримали відмови у доступі
2765
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ Миколаєва
4319
|
Зе Команда та ОПЗЖ - основні замовники джинси в онлайн-медіа Миколаєва
4526
|
Миколаївські онлайн-медіа у фейсбуці: кримінальні хроніки та коронавірусна статистика
3791
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?
4357
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»
4499
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинса
3922
|
Похоже, Адмиралтейство — всё
3263
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибори
3884
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ Миколаєва
3769
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськради
2580
|
Близько ₴12 млн планує витратити влада в Миколаєві на власний піар
4282
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березня
2625
|
Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку року
2300
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформації
4407
|
Свобода слова в Миколаєві: Турнікет в облраді та стрільба з рушниці по дрону журналістів
4358
|
Як комунікують правоохоронці зі ЗМІ Миколаєва
3976
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графіком
3179
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськості
3082
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістів
2843
|
Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської ради
3040
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в Миколаєві
2375
|
Свобода слова в Миколаєві: рік почався без порушень, але з конфліктом між блогером та журналістами
2166
|
Як миколаївські ЗМІ працюють в умовах війни
2728
|
Як миколаївські ЗМІ виживають в умовах війни?
2488
|
Від «денацифікацї» до звинувачень України у вбивстві — як російська пропаганда відреагувала на загибель Вадатурського
6570
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”
2086
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війни
2001
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у Миколаєві
2923
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атак
3903
|
Підсумки медійного року на Миколаївщині
3824
|
Як розпочався 2023 рік для миколаївських ЗМІ
1451
|
Медіа Миколаєва згадують жінок як експерток лише у 15,7% — дослідження ІМІ
1482
|
Фактично немає: у стрічках новин медіа Миколаєва лише 1% політичної джинси
2115