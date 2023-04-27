98% новин миколаївських медіа — з надійними джерелами інформації

Онлайн-медіа Миколаєва загалом майже не публікують новини із сумнівних джерел, або таких, що себе скомпроментували. Лише у 2,3% публікацій медійники посилаються на ненадійні джерела.

Про це свідчать результати моніторингу, проведеного Інститутом Масової Інформації у квітні.

Аналізувались стрічки новин п’яти медіа в період з 10 по 14 квітня. В рамках моніторингу було проаналізовано новини на сайтах «Новини-N», «Преступности. НЕТ», «Корабелов.Інфо», «0512», «Nikcenter».

Загалом було проаналізовано 878 публікацій. Методологія передбачала аналіз новин відповідно до двох стандартів: достовірність та відокремлення фактів від коментарів. Також аналізувались типи джерел: надійні, сумнівні, без джерел. Кожен факт, що подається у матеріалі, повинен мати ідентифіковане та надійне джерело інформації. Ненадійними джерелами інформації є неверифіковані акаунти в соціальних мережах, або ж джерела, які себе скомпрометували. Для новин сумнівними є анонімні джерела, а також неофіційні джерела, очевидці, неназвані експерти, тобто такі, чию достовірність неможливо перевірити. У тому числі, це публікації з пропагандистських російських ЗМІ.

Переважна більшість новин посилались на надійні джерела — 858 або 97,7%. Усі 100% новин на сайтах «Корабелов.Інфо» та «0512» мали надійні джерела. Не зафіксовано жодних порушень стандарту відокремлення фактів від коментарів.

Видання «Новини-N» частіше за інші посилалось у своїх новинах на ненадійні джерела — загалом 10 публікацій (або 3,2% від загальної кількості новин у стрічці видання) спиралися, зокрема, на публікації російських пропагандистських ЗМІ та російських високопосадовців.

Видання «Преступности.НЕТ» опублікувало 9 матеріалів (або 3% від загальної кількості публікацій ну сайті) з посиланням на ненадійні джерела.

Наприклад, публікація «У росії почали відпрацьовувати захист північно-західних кордонів після вступу Фінляндії до НАТО» видання посилається на заяву заступника главку повітряно-космічних сил росії Андрія Дьоміна.

Також видання написало про те, що у російських Курську та Бєлгороді скасували парад на 9 травня з посиланням на російське пропагандистське видання РБК та російський телеграм-канал ASTRA.

Як і «Новини-N», журналісти «Преступности.НЕТ» повідомили про те, що росіяни скасували парадта демонстрації на 1 та 9 травня в окупованому Криму та Севастополі, пославшись на слова «голови» Криму Сергія Аксьонова.

Ще одна новина з посиланням на ненадійне джерело була опублікована виданням «Nikcenter». У матеріалі «На окупованій частині Херсонщини «Юнармія» хоче готувати пропагандистів з дитинства» видання посилається на керівника Херсонського осередку «Юнармії» – молодого чоловік, який під час окупації Херсона почав працювати на створеному росіянами телеканалі «Таврія» як Микола Буданов, а потім став називати себе «Серафім Іванов».

В рамках моніторингу, новини в миколаївських медіа також перевірялись на наявність мови ворожнечі. За результатами аналізу не виявлено жодної такої публікації.

Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області

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