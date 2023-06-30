Основною темою новин миколаївських онлайн-медіа через тиждень після підриву дамби Каховської ГЕС залишаються екологічні наслідки катастрофи та підтоплення в Миколаївській області.
Такі результати точкового аналізу п’яти миколаївських онлайн-видань, який Інститут масової інформації провів з 12 по 16 червня.
Було проаналізовано 859 матеріалів у стрічках новин видань «Новини-N», «Преступности. НЕТ», «Корабелов.Інфо», «0512», «Nikcenter».
Підрив дамби у Каховці призвів до гуманітарної та екологічної катастрофи на Півдні України. Миколаївську область теж не оминула біда - затопленими виявились ряд населених пунктів у Снігурівському районі, оскільки рівень у річці Інгулець піднявся до шести метрів. Під водою опинилися дороги, мости та житлові будинки. Кілька населених пунктів фактично було відрізано від суші. Також, у перший тиждень приблизно на один метр відбулось підняття рівня води у річках Південний Буг та Інгул, які омивають Миколаїв. Тож, місцеві медіа активно інформували населення про наслідки підриву дамби та підтоплення на Миколаївщині.
Найбільша кількість матеріалів у стрічках новин за цей період вийшло на сайтах «Новини-Н» (312) та «Преступности.НЕТ» (266). Ресурси працюють у форматі інформагентств, збираючи та надаючи читачеві новини, які не лише стосуються Миколаєва та області, а і міжнародні і, звісно, на воєнну тематику.
На другий тиждень після трагедії миколаївські ЗМІ писали про інфекції, що як наслідок можуть поширитися: «Концентрація кишкової палички значно зросла»: Кім закликав миколаївців не купатись в річках Інгулець та Південний Буг (Преступности.НЕТ), Держекоінспектори повідомили про стан води в акваторії Миколаївської області (Новини-Н).
Видання «0512» у цей період випустило 136 матеріалів. Переважно, це короткі повідомлення щодо рівня води в обласному центрі, прогноз погоди, зміни в графіку роботи комунального транспорту та поширення пресрелізів від влади. Видання поширювало поради для миколаївців, наприклад, щодо споживання води: Миколаївців просять використовувати воду тільки з безпечних джерел.
Цікаво, що у цей період Миколаївщину відвідав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За підсумками, у місцевих медіа було опубліковано фактично ідентичні новини, джерелом яких стало повідомлення у Телеграм-каналі голови уряду.
Прем’єр Шмигаль відвідав Миколаївщину та перевірив, як відновлюють нормальне водопостачання в обласний центр
"Відновлюємо водопостачання для питних потреб": Миколаївщину відвідав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Не обійшлося і без джинси. Сайт «Преступности.НЕТ» опублікував два матеріали про народного депутата Олександра Гайду, який піарився на темі Каховської ГЕС:
Місцеві медіа активно транслювали заяви представників влади щодо ситуації на фронті та контрнаступу Збройних Сил України. Велика частка таких публікацій - на сайті “Новини-Н”.
Сайт «Корабелов.Інфо» за цей період не опублікував жодної ексклюзивної новини. Редактор стрічки новин займався копіпастом публікацій інших місцевих медіа та повідомлень влади.
Центр журналістських розслідувань «Нікцентр» у цей період, крім публікацій щодо наслідків підриву дамби (Підрив Каховської ГЕС мав руйнівні наслідки для монастиря XVIII сторіччя,На Миколаївщині розгорнули інфекційні хаби, В Миколаївській області підтоплено більше населених пунктів, ніж на Херсонщині – Шмигаль), джерелом яких ставали офіційні повідомлення, писав також про хід судового розгляду за обвинуваченням у держзраді колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури. На момент публікації суд уже виніс вирок для Геннадія Германа про його довічне ув’язнення.
Зрідка у стрічках новин місцевих медіа траплялися новини на культурну тематику, наприклад: Велич і досконалість у квітах: у Миколаєві відкрилася виставка Тетяни Ульянкіної.
У період моніторингу, який, як уже зазначено вище, відбувався з 12 по 16 червня, тема підриву ГЕС все ще залишається топовою у стрічках новин медіа Миколаєва, поряд з новинами про ситуацію на фронті. Проте, загалом, усі публікації місцевих сайтів — це копіпаст та трансляція заяв влади. Жодне з місцевих медіа за цей період не мало ексклюзивних якісних матеріалів на вказану тему.
Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.
|
Катерина СередаБлоггер
|Журналістка, регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області, координатор в "МЕДАБАЗА.Миколаїв"
|
Кандидаты так ничего и не поняли
9417
|
Конкурс для ценителей истории Николаева
7294
|
Почем опиум для народа?
7364
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
9207
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
9985
|
Гороно нечем заняться?
14768
|
7 советов, как поступить мэру
7295
|
Манипуляции с публичностью
8107
|
Почему я против субботника?
13750
|
«Оппозиционный склок»
8836
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
7535
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
7490
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
7472
|
Будкоград теперь в законе
7790
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
9754
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
5513
|
Варшава без будок
5417
|
Закошмарили
4683
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
5146
|
Его молчание ломает его историю
6287
|
Трагедия на коммунальном недострое
5187
|
Команда Сенкевича — профессионалы
7227
|
Хобби такое – коллекционировать партии
13781
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
9961
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
5585
|
Кто советует Сенкевичу?
11546
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
5337
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
7511
|
«Безопасный город», которого нет
5732
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
5657
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
5781
|
35 гектаров с легкой руки
6124
|
Кто продвигает Васюкова?
5315
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
5447
|
Новая команда от Казаковой?
6427
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
6898
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
4139
|
Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
3929
|
Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
3749
|
«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
3285
|
Погрози та перешкоджання — моніторинг порушень прав журналістів на Миколаївщині
3178
|
Если закон не заставил Викторию Москаленко ответить на запрос, то это сделает суд
5130
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на Миколаївщині
12295
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа Миколаєва
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірус
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|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірус
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|
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|
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Як миколаївські ЗМІ виживають в умовах війни?
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Підсумки медійного року на Миколаївщині
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Як розпочався 2023 рік для миколаївських ЗМІ
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Катерина СередаБлоггер
|Журналістка, регіональна представниця Інституту Масової Інформації в Миколаївській області, координатор в "МЕДАБАЗА.Миколаїв"
Основною темою новин миколаївських онлайн-медіа через тиждень після підриву дамби Каховської ГЕС залишаються екологічні наслідки катастрофи та підтоплення в Миколаївській області.
Такі результати точкового аналізу п’яти миколаївських онлайн-видань, який Інститут масової інформації провів з 12 по 16 червня.
Було проаналізовано 859 матеріалів у стрічках новин видань «Новини-N», «Преступности. НЕТ», «Корабелов.Інфо», «0512», «Nikcenter».
Підрив дамби у Каховці призвів до гуманітарної та екологічної катастрофи на Півдні України. Миколаївську область теж не оминула біда - затопленими виявились ряд населених пунктів у Снігурівському районі, оскільки рівень у річці Інгулець піднявся до шести метрів. Під водою опинилися дороги, мости та житлові будинки. Кілька населених пунктів фактично було відрізано від суші. Також, у перший тиждень приблизно на один метр відбулось підняття рівня води у річках Південний Буг та Інгул, які омивають Миколаїв. Тож, місцеві медіа активно інформували населення про наслідки підриву дамби та підтоплення на Миколаївщині.
Найбільша кількість матеріалів у стрічках новин за цей період вийшло на сайтах «Новини-Н» (312) та «Преступности.НЕТ» (266). Ресурси працюють у форматі інформагентств, збираючи та надаючи читачеві новини, які не лише стосуються Миколаєва та області, а і міжнародні і, звісно, на воєнну тематику.
На другий тиждень після трагедії миколаївські ЗМІ писали про інфекції, що як наслідок можуть поширитися: «Концентрація кишкової палички значно зросла»: Кім закликав миколаївців не купатись в річках Інгулець та Південний Буг (Преступности.НЕТ), Держекоінспектори повідомили про стан води в акваторії Миколаївської області (Новини-Н).
Видання «0512» у цей період випустило 136 матеріалів. Переважно, це короткі повідомлення щодо рівня води в обласному центрі, прогноз погоди, зміни в графіку роботи комунального транспорту та поширення пресрелізів від влади. Видання поширювало поради для миколаївців, наприклад, щодо споживання води: Миколаївців просять використовувати воду тільки з безпечних джерел.
Цікаво, що у цей період Миколаївщину відвідав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За підсумками, у місцевих медіа було опубліковано фактично ідентичні новини, джерелом яких стало повідомлення у Телеграм-каналі голови уряду.
Прем’єр Шмигаль відвідав Миколаївщину та перевірив, як відновлюють нормальне водопостачання в обласний центр
"Відновлюємо водопостачання для питних потреб": Миколаївщину відвідав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Не обійшлося і без джинси. Сайт «Преступности.НЕТ» опублікував два матеріали про народного депутата Олександра Гайду, який піарився на темі Каховської ГЕС:
Місцеві медіа активно транслювали заяви представників влади щодо ситуації на фронті та контрнаступу Збройних Сил України. Велика частка таких публікацій - на сайті “Новини-Н”.
Сайт «Корабелов.Інфо» за цей період не опублікував жодної ексклюзивної новини. Редактор стрічки новин займався копіпастом публікацій інших місцевих медіа та повідомлень влади.
Центр журналістських розслідувань «Нікцентр» у цей період, крім публікацій щодо наслідків підриву дамби (Підрив Каховської ГЕС мав руйнівні наслідки для монастиря XVIII сторіччя,На Миколаївщині розгорнули інфекційні хаби, В Миколаївській області підтоплено більше населених пунктів, ніж на Херсонщині – Шмигаль), джерелом яких ставали офіційні повідомлення, писав також про хід судового розгляду за обвинуваченням у держзраді колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури. На момент публікації суд уже виніс вирок для Геннадія Германа про його довічне ув’язнення.
Зрідка у стрічках новин місцевих медіа траплялися новини на культурну тематику, наприклад: Велич і досконалість у квітах: у Миколаєві відкрилася виставка Тетяни Ульянкіної.
У період моніторингу, який, як уже зазначено вище, відбувався з 12 по 16 червня, тема підриву ГЕС все ще залишається топовою у стрічках новин медіа Миколаєва, поряд з новинами про ситуацію на фронті. Проте, загалом, усі публікації місцевих сайтів — це копіпаст та трансляція заяв влади. Жодне з місцевих медіа за цей період не мало ексклюзивних якісних матеріалів на вказану тему.
Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.
|
Кандидаты так ничего и не поняли
9417
|
Конкурс для ценителей истории Николаева
7294
|
Почем опиум для народа?
7364
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
9207
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
9985
|
Гороно нечем заняться?
14768
|
7 советов, как поступить мэру
7295
|
Манипуляции с публичностью
8107
|
Почему я против субботника?
13750
|
«Оппозиционный склок»
8836
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
7535
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
7490
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
7472
|
Будкоград теперь в законе
7790
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
9754
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
5513
|
Варшава без будок
5417
|
Закошмарили
4683
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
5146
|
Его молчание ломает его историю
6287
|
Трагедия на коммунальном недострое
5187
|
Команда Сенкевича — профессионалы
7227
|
Хобби такое – коллекционировать партии
13781
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
9961
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
5585
|
Кто советует Сенкевичу?
11546
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
5337
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
7511
|
«Безопасный город», которого нет
5732
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
5657
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
5781
|
35 гектаров с легкой руки
6124
|
Кто продвигает Васюкова?
5315
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
5447
|
Новая команда от Казаковой?
6427
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
6898
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
4139
|
Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
3929
|
Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
3749
|
«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
3285
|
Погрози та перешкоджання — моніторинг порушень прав журналістів на Миколаївщині
3178
|
Если закон не заставил Викторию Москаленко ответить на запрос, то это сделает суд
5130
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на Миколаївщині
12295
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа Миколаєва
11049
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінок
4094
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірус
4516
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірус
4203
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантину
3312
|
Карантинна медіа-ситуація на Миколаївщині: Посадовці пішли «в онлайн», а ЗМІ отримали відмови у доступі
2891
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ Миколаєва
4629
|
Зе Команда та ОПЗЖ - основні замовники джинси в онлайн-медіа Миколаєва
4673
|
Миколаївські онлайн-медіа у фейсбуці: кримінальні хроніки та коронавірусна статистика
3906
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?
4460
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»
4628
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинса
4085
|
Похоже, Адмиралтейство — всё
3431
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибори
4025
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ Миколаєва
3854
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськради
2752
|
Близько ₴12 млн планує витратити влада в Миколаєві на власний піар
4438
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березня
2715
|
Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку року
2426
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформації
4566
|
Свобода слова в Миколаєві: Турнікет в облраді та стрільба з рушниці по дрону журналістів
4504
|
Як комунікують правоохоронці зі ЗМІ Миколаєва
4077
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графіком
3276
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськості
3207
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістів
2966
|
Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської ради
3256
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в Миколаєві
2488
|
Свобода слова в Миколаєві: рік почався без порушень, але з конфліктом між блогером та журналістами
2309
|
Як миколаївські ЗМІ працюють в умовах війни
2962
|
Як миколаївські ЗМІ виживають в умовах війни?
2626
|
Від «денацифікацї» до звинувачень України у вбивстві — як російська пропаганда відреагувала на загибель Вадатурського
6768
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”
2296
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війни
2176
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у Миколаєві
3243
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атак
4091
|
Підсумки медійного року на Миколаївщині
4065
|
Як розпочався 2023 рік для миколаївських ЗМІ
1679
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Медіа Миколаєва згадують жінок як експерток лише у 15,7% — дослідження ІМІ
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Фактично немає: у стрічках новин медіа Миколаєва лише 1% політичної джинси
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98% новин миколаївських медіа — з надійними джерелами інформації
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Яка ситуація з доступом до інформації у Миколаєві
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