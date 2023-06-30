Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіа

Основною темою новин миколаївських онлайн-медіа через тиждень після підриву дамби Каховської ГЕС залишаються екологічні наслідки катастрофи та підтоплення в Миколаївській області.

Такі результати точкового аналізу п’яти миколаївських онлайн-видань, який Інститут масової інформації провів з 12 по 16 червня.

Було проаналізовано 859 матеріалів у стрічках новин видань «Новини-N», «Преступности. НЕТ», «Корабелов.Інфо», «0512», «Nikcenter».

Підрив дамби у Каховці призвів до гуманітарної та екологічної катастрофи на Півдні України. Миколаївську область теж не оминула біда - затопленими виявились ряд населених пунктів у Снігурівському районі, оскільки рівень у річці Інгулець піднявся до шести метрів. Під водою опинилися дороги, мости та житлові будинки. Кілька населених пунктів фактично було відрізано від суші. Також, у перший тиждень приблизно на один метр відбулось підняття рівня води у річках Південний Буг та Інгул, які омивають Миколаїв. Тож, місцеві медіа активно інформували населення про наслідки підриву дамби та підтоплення на Миколаївщині.

Найбільша кількість матеріалів у стрічках новин за цей період вийшло на сайтах «Новини-Н» (312) та «Преступности.НЕТ» (266). Ресурси працюють у форматі інформагентств, збираючи та надаючи читачеві новини, які не лише стосуються Миколаєва та області, а і міжнародні і, звісно, на воєнну тематику.

На другий тиждень після трагедії миколаївські ЗМІ писали про інфекції, що як наслідок можуть поширитися: «Концентрація кишкової палички значно зросла»: Кім закликав миколаївців не купатись в річках Інгулець та Південний Буг (Преступности.НЕТ), Держекоінспектори повідомили про стан води в акваторії Миколаївської області (Новини-Н).

Видання «0512» у цей період випустило 136 матеріалів. Переважно, це короткі повідомлення щодо рівня води в обласному центрі, прогноз погоди, зміни в графіку роботи комунального транспорту та поширення пресрелізів від влади. Видання поширювало поради для миколаївців, наприклад, щодо споживання води: Миколаївців просять використовувати воду тільки з безпечних джерел.

Цікаво, що у цей період Миколаївщину відвідав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За підсумками, у місцевих медіа було опубліковано фактично ідентичні новини, джерелом яких стало повідомлення у Телеграм-каналі голови уряду.

Не обійшлося і без джинси. Сайт «Преступности.НЕТ» опублікував два матеріали про народного депутата Олександра Гайду, який піарився на темі Каховської ГЕС:

Місцеві медіа активно транслювали заяви представників влади щодо ситуації на фронті та контрнаступу Збройних Сил України. Велика частка таких публікацій - на сайті “Новини-Н”.

Сайт «Корабелов.Інфо» за цей період не опублікував жодної ексклюзивної новини. Редактор стрічки новин займався копіпастом публікацій інших місцевих медіа та повідомлень влади.

Центр журналістських розслідувань «Нікцентр» у цей період, крім публікацій щодо наслідків підриву дамби (Підрив Каховської ГЕС мав руйнівні наслідки для монастиря XVIII сторіччя,На Миколаївщині розгорнули інфекційні хаби, В Миколаївській області підтоплено більше населених пунктів, ніж на Херсонщині – Шмигаль), джерелом яких ставали офіційні повідомлення, писав також про хід судового розгляду за обвинуваченням у держзраді колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури. На момент публікації суд уже виніс вирок для Геннадія Германа про його довічне ув’язнення.

Зрідка у стрічках новин місцевих медіа траплялися новини на культурну тематику, наприклад: Велич і досконалість у квітах: у Миколаєві відкрилася виставка Тетяни Ульянкіної.

У період моніторингу, який, як уже зазначено вище, відбувався з 12 по 16 червня, тема підриву ГЕС все ще залишається топовою у стрічках новин медіа Миколаєва, поряд з новинами про ситуацію на фронті. Проте, загалом, усі публікації місцевих сайтів — це копіпаст та трансляція заяв влади. Жодне з місцевих медіа за цей період не мало ексклюзивних якісних матеріалів на вказану тему.

Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області

Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.