На всіх міжнародних дипломатичних майданчиках Україна - в центрі уваги. Світові лідери продовжують тиск на країну-терористку та її очільника. Скажімо, Нова Зеландія оголосила про новий транш із 23 санкцій щодо незаконного та невиправданого нападу путіна на Україну. А Сполучені Штати Америки запровадили чергові обмеження проти рф. При цьому Держдеп США зазначив, що їх мета - притягнути до відповідальності винних у війні та зменшити можливості росії.
Цього тижня Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, сказав, що росія, використовуючи українських дітей як знаряддя війни, намагається стерти українську ідентичність. “Світ спостерігає за тим, що відбувається, тож Росія буде притягнута до відповідальності. Ми вітаємо розслідування Міжнародного кримінального суду. Ми не залишимо каменя на камені, доки винні не постануть перед судом”, - наголосив Джеймс Клеверлі.
Інститут миру США (USIP), подаючи погляд на становлення громадянського суспільства в Україні, зазначає, що з моменту здобуття Україною Незалежності нам вдалося стати набагато “міцнішими та вільними, ніж у більшості колишніх радянських держав”. Саме активність громадського сектору допомогли підтримати Помаранчеву Революцію й Революцію Гідності та “рішуче повернули Україну до її прагнень до демократичного врядування та асоціації з Європою”.
Американський аналітичний центр Atlanticcouncil зазначає, що сьогоднішнє ставлення росіян до України відображає багатовікову національну політику російської та радянської імперії. А рішення російського диктатора розпочати повномасштабне вторгнення в Україну було засноване на низці катастрофічних прорахунків. Найбільша помилка путіна - це сприймання українців та росіян як “адін народ”, який був штучно розділений розпадом срср. “Для путіна це розділення стало символом сприйнятої історичної несправедливості розпаду радянського союзу, який він раніше описав як “найбільшу геополітичну катастрофу двадцятого століття”. Автор статті наголошує, що путін неправильно розумів Україну, як і ставлення українців до росії. Зокрема, зазначається, що “помилкове уявлення росії про Україну частково пояснюється спрощеним уявленням про те, що етнічні росіяни та російськомовні в Україні, а також ті, хто висловлює прихильність до російської культури чи поділяє антагонізм Росії щодо ЄС, НАТО та Заходу загалом, усі належать до однієї “проросійської” категорії. Так само багато росіян були надто готові припустити, що будь-який українець, який висловлює ностальгію за радянською епохою, чекає на “звільнення” від Москви”.
Журналіст говорить про те, що путін далеко не єдиний москвин, який викривлено сприймає реальність. “Російські еліти та російське суспільство в цілому схильні вважати, що все, що потрібно знати (чи варто знати) про Україну та українців, давно відомо й не потребує додаткових досліджень. Це допомагає пояснити, чому донедавна в Росії майже не було академічних чи аналітичних центрів, присвячених саме українознавству”, - йдеться у статті.
Головний кремлівський міф про “захист російськомовного населення” провалився. Розпочате путіним повномасштабне вторгнення в Україну стало каталізатором зменшення російського впливуне тільки на Україну, але й на всю Східну Європу. Про це, зокрема, пише “The New York Times”. Колумніст Ніколас Кристоф зазначає, що він був у подорожі Польщею, Україною, Литвою, Латвією та Естонією: “путіну вдалося об’єднати майже всіх проти росії. Навіть російськомовні, які раніше часто відчували лояльність до москви, тепер збирають кошти для України”. Американець цитує українку, яка після 24 лютого 2022 з чоловіком повністю перейшли на спілкування українською мовою.“Продовжувати говорити російською було занадто токсично”, - констатує жінка.
Західні аналітики впевнені, що, розгорнувши війну в Україні, путін послабив росію. І це - довгостроковий економічний, демографічний, культурний спад. Дерусифікація іде шаленими темпами не тільки в Україні, але й за кордоном. Наші закордонні друзі прискіпливим оком переглядають все, що прямо чи опосередковано стосується країни-терористки. Натомість міжнародний інтерес до української мови, культури, музики зростає і надалі. Українська ідентичність - наша секретна зброя, джерело гідності, звитяги та боротьби.
|
Тарас КреміньБлоггер
|Уповноважений із захисту державної мови, Народний депутат України VIII скликання
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10 тез про обласний бюджет Миколаївщини на 2016 рік
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Африканській чумі свиней - боротьбу, горе-чиновникам - звільнення!
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#підтримуюТАКТV
4132
|
Щодо можливого замінування Кривоозерського аграрного ліцею
4134
|
Хто відповість за львівський сміттєколапс?
4353
|
Колеги-нардепи, уникаймо популізму: його і так достатньо в світі
4551
|
Освіта потребує реформ
4664
|
Разом - до реформ освіти!
4748
|
Чи потрібен Миколаєву музей міста?
4757
|
Схиляю голову перед пам'яттю батьків нації
4872
|
Миколаївщина — надійний партнер?
5161
|
Чим вигідна львівська «сміттєва справа» Миколаєву?
5878
|
Відродження чи занепад
4950
|
Альтернативна енергетика Миколаївщини
5255
|
Наймоторошніші місця Миколаєва: полігон ТПВ чи невідомі фавели?
6653
|
Щодо одних із найгірших результатів ЗНО по Миколаївщині
5020
|
Українській школі — конституційну підтримку державної мови
6224
|
Гірським та острівним школам у важкодоступній місцевості - парламентську підтримку
5095
|
Миколаївщина-80: річниця створення області та "червоний терор"
4591
|
Мовна битва за українську освіту: ми переможемо!
5064
|
Перезавантаження освіти по-миколаївськи: стрибок у прірву чи марафон назустріч реформам?
5681
|
Що змішалося в домі Облонських?
4979
|
Лікарням - краще обладнання, лікарям - підвищення зарплат!
5277
|
Бути розумним - be smart - перспективно!
4453
|
Золоте 30-ліття українського фрістайлу з миколаївською пропискою
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Інтернет у школах Миколаївщини: доступ до знань чи тест на цифрові реформи?
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Бразилія готова навчатися в Україні!
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Україна - вперше на книжковому ярмарку в Буенос-Айресі
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Університетська клініка - семимильний крок у майбутнє!
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Чи відремонтують Варварівський міст та головні транспортні артерії півдня України?
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Вступна кампанія-2018: надія на відродження вищої освіти Миколаївщини?
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Коли створять у школах рекомендоване безпечне середовище?
5209
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Де ж освітня субвенція для Миколаївщини або ледачих гастролерів - на звільнення!
3731
|
Чи потрібна освітня субвенція миколаївським чиновникам?
3227
|
Миколаївщина - колиска театрального мистецтва?
5563
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Про результати виборів у ОТГ
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Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?
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Це був поворотний день у новітній історії України
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Пріоритет освіти – розвиток державної мови
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Низький уклін Вам, освітяни
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Учителю, хто ми?
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Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у Миколаєві
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Державна мова - наше коріння, гідність і майбутнє
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Нам конче необхідно відвойовувати незаконно анексоване книжкове, поліграфічне, інтелектуальне середовище
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Політичні в'язні – заручники Кремля, які, не визнавши злочинного режиму, продовжують відстоювати Україну і все українське
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Стійкість української ідентичності та війна
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Єдність та усвідомлення цінності національної ідентичності
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Світ вірить у перемогу України
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|
Тарас КреміньБлоггер
|Уповноважений із захисту державної мови, Народний депутат України VIII скликання
На всіх міжнародних дипломатичних майданчиках Україна - в центрі уваги. Світові лідери продовжують тиск на країну-терористку та її очільника. Скажімо, Нова Зеландія оголосила про новий транш із 23 санкцій щодо незаконного та невиправданого нападу путіна на Україну. А Сполучені Штати Америки запровадили чергові обмеження проти рф. При цьому Держдеп США зазначив, що їх мета - притягнути до відповідальності винних у війні та зменшити можливості росії.
Цього тижня Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, сказав, що росія, використовуючи українських дітей як знаряддя війни, намагається стерти українську ідентичність. “Світ спостерігає за тим, що відбувається, тож Росія буде притягнута до відповідальності. Ми вітаємо розслідування Міжнародного кримінального суду. Ми не залишимо каменя на камені, доки винні не постануть перед судом”, - наголосив Джеймс Клеверлі.
Інститут миру США (USIP), подаючи погляд на становлення громадянського суспільства в Україні, зазначає, що з моменту здобуття Україною Незалежності нам вдалося стати набагато “міцнішими та вільними, ніж у більшості колишніх радянських держав”. Саме активність громадського сектору допомогли підтримати Помаранчеву Революцію й Революцію Гідності та “рішуче повернули Україну до її прагнень до демократичного врядування та асоціації з Європою”.
Американський аналітичний центр Atlanticcouncil зазначає, що сьогоднішнє ставлення росіян до України відображає багатовікову національну політику російської та радянської імперії. А рішення російського диктатора розпочати повномасштабне вторгнення в Україну було засноване на низці катастрофічних прорахунків. Найбільша помилка путіна - це сприймання українців та росіян як “адін народ”, який був штучно розділений розпадом срср. “Для путіна це розділення стало символом сприйнятої історичної несправедливості розпаду радянського союзу, який він раніше описав як “найбільшу геополітичну катастрофу двадцятого століття”. Автор статті наголошує, що путін неправильно розумів Україну, як і ставлення українців до росії. Зокрема, зазначається, що “помилкове уявлення росії про Україну частково пояснюється спрощеним уявленням про те, що етнічні росіяни та російськомовні в Україні, а також ті, хто висловлює прихильність до російської культури чи поділяє антагонізм Росії щодо ЄС, НАТО та Заходу загалом, усі належать до однієї “проросійської” категорії. Так само багато росіян були надто готові припустити, що будь-який українець, який висловлює ностальгію за радянською епохою, чекає на “звільнення” від Москви”.
Журналіст говорить про те, що путін далеко не єдиний москвин, який викривлено сприймає реальність. “Російські еліти та російське суспільство в цілому схильні вважати, що все, що потрібно знати (чи варто знати) про Україну та українців, давно відомо й не потребує додаткових досліджень. Це допомагає пояснити, чому донедавна в Росії майже не було академічних чи аналітичних центрів, присвячених саме українознавству”, - йдеться у статті.
Головний кремлівський міф про “захист російськомовного населення” провалився. Розпочате путіним повномасштабне вторгнення в Україну стало каталізатором зменшення російського впливуне тільки на Україну, але й на всю Східну Європу. Про це, зокрема, пише “The New York Times”. Колумніст Ніколас Кристоф зазначає, що він був у подорожі Польщею, Україною, Литвою, Латвією та Естонією: “путіну вдалося об’єднати майже всіх проти росії. Навіть російськомовні, які раніше часто відчували лояльність до москви, тепер збирають кошти для України”. Американець цитує українку, яка після 24 лютого 2022 з чоловіком повністю перейшли на спілкування українською мовою.“Продовжувати говорити російською було занадто токсично”, - констатує жінка.
Західні аналітики впевнені, що, розгорнувши війну в Україні, путін послабив росію. І це - довгостроковий економічний, демографічний, культурний спад. Дерусифікація іде шаленими темпами не тільки в Україні, але й за кордоном. Наші закордонні друзі прискіпливим оком переглядають все, що прямо чи опосередковано стосується країни-терористки. Натомість міжнародний інтерес до української мови, культури, музики зростає і надалі. Українська ідентичність - наша секретна зброя, джерело гідності, звитяги та боротьби.
|
10 тез про обласний бюджет Миколаївщини на 2016 рік
4789
|
Африканській чумі свиней - боротьбу, горе-чиновникам - звільнення!
5192
|
#підтримуюТАКТV
4132
|
Щодо можливого замінування Кривоозерського аграрного ліцею
4134
|
Хто відповість за львівський сміттєколапс?
4353
|
Колеги-нардепи, уникаймо популізму: його і так достатньо в світі
4551
|
Освіта потребує реформ
4664
|
Разом - до реформ освіти!
4748
|
Чи потрібен Миколаєву музей міста?
4757
|
Схиляю голову перед пам'яттю батьків нації
4872
|
Миколаївщина — надійний партнер?
5161
|
Чим вигідна львівська «сміттєва справа» Миколаєву?
5878
|
Відродження чи занепад
4950
|
Альтернативна енергетика Миколаївщини
5255
|
Наймоторошніші місця Миколаєва: полігон ТПВ чи невідомі фавели?
6653
|
Щодо одних із найгірших результатів ЗНО по Миколаївщині
5020
|
Українській школі — конституційну підтримку державної мови
6224
|
Гірським та острівним школам у важкодоступній місцевості - парламентську підтримку
5095
|
Миколаївщина-80: річниця створення області та "червоний терор"
4591
|
Мовна битва за українську освіту: ми переможемо!
5064
|
Перезавантаження освіти по-миколаївськи: стрибок у прірву чи марафон назустріч реформам?
5681
|
Що змішалося в домі Облонських?
4979
|
Лікарням - краще обладнання, лікарям - підвищення зарплат!
5277
|
Бути розумним - be smart - перспективно!
4453
|
Золоте 30-ліття українського фрістайлу з миколаївською пропискою
5103
|
Інтернет у школах Миколаївщини: доступ до знань чи тест на цифрові реформи?
3689
|
Бразилія готова навчатися в Україні!
3899
|
Україна - вперше на книжковому ярмарку в Буенос-Айресі
3216
|
Університетська клініка - семимильний крок у майбутнє!
4713
|
Чи відремонтують Варварівський міст та головні транспортні артерії півдня України?
4163
|
Вступна кампанія-2018: надія на відродження вищої освіти Миколаївщини?
3532
|
Коли створять у школах рекомендоване безпечне середовище?
5209
|
Де ж освітня субвенція для Миколаївщини або ледачих гастролерів - на звільнення!
3731
|
Чи потрібна освітня субвенція миколаївським чиновникам?
3227
|
Миколаївщина - колиска театрального мистецтва?
5563
|
Про результати виборів у ОТГ
5381
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?
3130
|
Це був поворотний день у новітній історії України
2833
|
Пріоритет освіти – розвиток державної мови
3148
|
Низький уклін Вам, освітяни
2832
|
Учителю, хто ми?
3293
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у Миколаєві
3173
|
Державна мова - наше коріння, гідність і майбутнє
2187
|
Нам конче необхідно відвойовувати незаконно анексоване книжкове, поліграфічне, інтелектуальне середовище
3188
|
Політичні в'язні – заручники Кремля, які, не визнавши злочинного режиму, продовжують відстоювати Україну і все українське
2849
|
Стійкість української ідентичності та війна
2097
|
Єдність та усвідомлення цінності національної ідентичності
1616
|
Світ вірить у перемогу України
1625