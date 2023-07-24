Імператор без гріха

Нещодавнє затримання та арешт військового злочинця Ігоря Стрілкова-Гіркіна, його звинувачують у екстремізмі, є подією знаковою. Вона, якщо використовувати аналогію зі світу фізики, свідчить про перехід Росії на новий енергетичний рівень.

Якщо раніше там репресії застосовувались лише проти умовно ліберальних критиків режиму, аля Навальний, то відтепер їх спрямовано проти умовно патріотичних z-діячів. Власне Стрілков-Гіркін був одним з уособлень цієї публіки. Він дозволяв собі не лише критику режиму взагалі, а й самого імператора, тобто, самого Володимира Путіна.

Але імператор не може мати гріха, він все робить правильно, критикувати його, з будь яких позицій – не можна. Це перший момент. Момент другий – більше немає ніякої потреби у маскуванні власних дій та бажань, всі маски відкинуто, не потрібно зберігати якусь репутацію на Заході. Тому відпала потреба у різних «героях» ЛДНР чи приватних військових компаніях які брали на себе відповідальність. І їх всіх починають зливати. В першу чергу тих, хто загрався і не помітив змін, що відбулися. А якщо ти критикуєш режим та самого імператора і в тебе є танки та тисячі найманців-головорізів – тебе відправлять до Білорусі, а якщо всього цього в тебе немає – до в’язниці. Урок для всіх інших буде.

На наших очах Росія перетворюється з авторитарної держави на тоталітарну диктатуру, власне, це її природній стан більшу частину її історії.

Процес для країни та народу, які обрали шлях агресивної імперії цілком закономірний. Просто нам слід пам’ятати з ким ми маємо справу.