​​Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідування

Миколаївщина як важливий регіон культурного і соціального спрямування, відзначається активністю журналістської спільноти, яка намагається втримати медійний простір від впливу і зберегти об'єктивність та різноманітність інформації. У світлі нинішніх викликів і кризових обставин роль незалежних ЗМІ в Миколаївщині набуває особливого значення. Серед важливих фігур на медійній сцені Миколаєва особливе місце займають видання, які прагнуть забезпечити об'єктивне інформування, викликати діалог і впливати на громадську думку.

Це підтверджує Олег Деренюга, головний редактор «НикВести»:

«Звісно, одним з головних критеріїв нашої роботи є вплив та значущість матеріалів. Це виражається у конкретних діях до яких призвело оприлюднення тієї чи іншої інформації: коментар з приводу якоїсь міської проблеми, або новина про бюджетну закупівлю. І за останній час в нас багато прикладів, коли, наприклад, Миколаївводоканал скасував закупівлю генераторів на ₴10,7 млн після того, як ми спитали про це у контексті великої кількості генераторів, які Миколаєву передали благодійники. Або, коли ми написали про благоустрій на кільцевій розв’язці за ₴2,5 млн, міський голова вирішив, що краще буде направити ці кошти на ЗСУ та скасував тендер. Це говорить про те, що місцеві медіа користуються довірою населення, і посадовці не можуть ігнорувати це».

Незалежні ЗМІ стають посередниками у взаємодії громадськості та органів влади. Своєчасна інформація, заснована на об'єктивних фактах і аналізі, сприяє формуванню здорової громадської думки, спонукає до відкритого обговорення і впливає на прийняття важливих рішень.

Журналістка видання "Nikcenter" Олеся Борейко пояснює, що під час війни їх команда зосередилася на важливих темах, таких як військові події і антикорупційні випадки. Вона наводить приклади важливих журналістських розслідувань, де їхня робота допомогла встановити факти про підрозділи Збройних сил РФ, що воюють на півдні, і розкрити зв'язки між підрозділами та їхнім керівництвом. Це свідчить про велику вагу місцевих медіа, які відкривають правду, навіть тоді, коли вона може бути болючою.

«В одному з таких розслідувань «Вбивці за власним бажанням: добровольці з Осетії воюють проти цивільних українців» ми встановили точне місце дислокації підрозділу осетинських добровольців. Команда Nikcenter зібрала підтвердження присутності батальйонів «Аланія» та «Осетія» на території місцевого підприємства і передала їх до СБУ разом із точними координатами. Згодом, після оприлюднення нашого матеріалу, стало відомо: під час наступу на Запорізькому напрямку ЗСУ оточили частину одного з цих батальйонів, завдавши ворогу великих втрат. Тоді, крім іншого, було ліквідовано замкомандира підрозділу Айвенго Техова. Зібрані дані щодо інших воєнних злочинців ЗС РФ, які обстрілювали Миколаїв та були ідентифіковані нашою командою, ми передавали правоохоронцям. У подальшому, сподіваємось, це сприятиме притягненню кожного росіянина до справедливого покарання», - каже Олеся Борейко.

Особливо актуальним у часи війни стає прозоре використання бюджетних коштів. Олеся Борейко розповідає про дослідження, в якому вони викривали недоброчесні практики залучення коштів у бюджетних закупівлях і зміни статків посадовців.

«У розслідуванні “Заробити на бюджеті: як звʼязки сина ректора могилянки Клименка можуть допомагати йому отримувати підряди” Nikcenter викрив, як фірма сина ректора одного із провідних вишів регіону успішно освоює бюджетні кошти завдяки своїм звʼязкам у владній верхівці, а також порушенням під час участі у відкритих торгах. Ми виявили, що миколаївське ТОВ «Триботехніка», яке належить Юрію Клименку, бере участь у публічних закупівлях разом із ФОП Наталія Овсянникова, яка є тещею Клименка. Остання під час повномасштабної війни стала популярним підрядником обласної влади і, як припускає Nikcenter, вплинути на цю популярність могла ексголова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, повʼязана із Юрієм Клименком спільним бізнесом. Після публікації розслідування ми звернулися до Антимонопольного комітету, який розпочав відповідну перевірку», - розказала Олеся Борейко.

Раніше Nikcenter, попри намагання міської влади приховати інформацію про виплати, отримані керівництвом міськради під час війни, отримав дані про зарплати, премії і надбавки місцевих топ-чиновників.

«Аби громадськості стало відомо про використання головою міськради Олександром Сєнкевичем бюджетних коштів під час великої війни, журналістам довелося звертатися по допомогу до медіаюристів і подавати проти міської ради позов до суду, який зрештою і було задоволено. Ми викрили не тільки те, як недоброчесні високопосадовці використовують бюджет для власного збагачення, а й їхню брехню, адже на початку повномасштабного вторгнення міський голова заявляв, що виплати всіх чиновників скоротять. Натомість сам він щомісяця отримував премію, яка, схоже, нараховувалась йому із порушенням процедури, без голосування депутатів міськради. Результатом нашої роботи став матеріал “Премії, надбавки і допомога на оздоровлення: яка зарплата у міського голови Миколаєва та його заступників”, який набув великого розголосу у суспільстві», - розказує Олеся Борейко.

Анатолій Чубаченко, головний редактор видання «Преступности.НЕТ», розповідає про їхній проєкт «Простими словами від експерта», який доступно роз'яснює складні теми. Журналісти опублікували понад 20 матеріалів, де висвітлювалися питання розмінування, робота ТЦК, допомога пораненим військовим тощо.

«Після виходів матеріалів ми отримували позитивні відгуки. Люди ділилися, що отримали необхідні знання», - відзначає Анатолій Чубаченко.

Анатолій Чубаченко також підкреслює важливість підтримки Збройних сил України. Вони активно співпрацюють з волонтерами та військовими, щоб забезпечити їхні потреби у спеціальному обладнанні та озброєнні.

Важливою темою є також використання бюджетних коштів. Анатолій Чубаченко зазначає, що їхня команда виявила порушення у бюджетних закупівлях, після чого деякі торги скасували. Він відзначає, що подібні розслідування важливі для забезпечення прозорості та відповідальності влади.

Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області

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