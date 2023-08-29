РозУМне управління містом

«Бюджет Миколаєва перевиконується на 800 млн грн - заявив на днях, мер Олександр Сенкевич. За його словами, така результативна динаміка, коштом податків з заробітних плат. «Це говорить про повернення в місто малого бізнесу. Це хороша динаміка. Згідно з міською програми, є плани виділити 200 млн грн на купівлю квартир військовим, тому що це буде справедливо».

На все це, маю закономірні питання і свою приватну думку.

Скажіть, будь ласка, чи розумно буде, в час коли в Україні не вистачає зброї для ЗСУ, і на рахунку кожна гривня для закупівлі боєприпасів, коли населення країни, попри свою фінансову скрутність, продовжує донатити різні фонди на допомогу військовим, в цей найважчий для держави час, витрачати наявні кошти на озеленення, ремонт тротуарів, укладання асфальту на вулицях, які мало хто знає, а зараз «благородно» заявити, що мають намір витратити 200 млн грн на купівлю житла?

Хіба військовим на передовій, зараз це конче потрібно?

Невже це все на часі?

Впевнений, що переважна кількість городян, мають такі самі питання до нашої місцевої влади.

На це маю свою думку і пропозиції.

По перше: збільшення бюджету, принесли не економічна та господарська діяльність нашого міста, а податкові нарахування з грошового забезпечення виплат військовим. Миколаїв просто отримує ці кошти, згідно з українським законодавством, і має право використовувати згідно з рішенням громади.

По друге: малий бізнес в Миколаїв повертається дуже повільно та важко. При такій безпековій ситуації, при такій корупції, при такому тиску податкових зобов’язань, при відсутності потрібних працівників, а також при відсутності можливості хоч якогось планування наперед - чекати на його роль в збільшені податкових надходжень, це самообман і окозамилювання.

Середній і малий бізнес, що релокований на Захід України, за малим виключенням, в Миколаїв вже ніколи не повернеться. А це, в першу чергу, були підприємства-виробники, де працювало до 5000 миколаївців.

Майно, багатьох малих і середніх підприємств понівечене та потребує відновлення.

Більшість продукції, яка вироблялась в мирний час, станом на зараз, немає попиту.

Сотні підприємців в пошуках, що потрібно виробляти, щоб це було потрібно та оплачувалось вкрай збіднілим суспільством.

Водночас, на фронті не вистачає необхідного устаткування для військових, як то - пересувні банні комплекси, системи зв’язку, медичного обладнання, та багато чого іншого. Не вистачає безпілотників різного типу, які вже доказали свою життєву необхідність в сучасній війні. В Україні вже є наявні приклади, які наочно показують що багато чого, можливо робити на місцях для підтримки наших військових. Потрібно тільки мати для цього волю, та приймати своєчасні рішення.

А тому, враховуючи що місто має надпланові податки до бюджету, потрібно ці кошти сьогодні спрямувати не на купівлю квартир для військових, а на те що зараз конче необхідно для ЗСУ.

А щоб це мало ще більший ефект для громади міста, потрібно щоб Миколаїв виступив Замовником, і за понадпланові кошти, посприяв через малий та середній бізнес, організувати в місті нові робочі місця, по виробництву продукції для фронту.

По перше - це посилить наше військо.

По друге - надасть роботу жителям міста.

По третє - згенерує податкові надходження до бюджетів всіх рівнів.

По четверте - після перемоги ці робочі місця залишаться в Миколаєві.

Достеменно знаю, що екс-голова ветеранів АТО Ілля Шполянський, який зараз є командиром підрозділу безпілотників, звертався до мера Сенкевича, про фінансову підтримку в процесі виробництва ударних безпілотників «Бекфаєр», але не знайшов підтримки.

Припускаю, що в Миколаєві, є достатньо патріотів, які за власні та залучені кошти городян, в майстернях і на «колінах» виготовляють необхідне для фронту і цим допомагають ЗСУ. Це є дуже похвальним, але не достатнім. Тому якщо, коштом громади посилити цей рух, отримаємо відчутний ефект для збройних сил.

За рахунок перевиконання бюджету, місто має можливість направити до 500 млн грн для реалізції подібних проектів, що достатньо для створення до 600 нових робочих місць, які зможуть виготовляти тисячі БПЛА в місяць.

Керівники органів місцевого самоврядування повинні РОЗУМНО витрачати статки громади. Для цього їх вибирали.

Перемога це не тільки знищення підступного ворога, але і недопущення прийняття недолугих управлінських рішень, які бездумно витрачають, кошти на непершочергові напрямки, чим послаблюють зусилля нашого народу в праведній боротьбі.

Тому головна задача суспільства, не бути сторонніми глядачами, а активно реагувати на подібні «нерозумні» рішення і своїм критичним розголосом виправляти такі випадки.

Ми переможемо, бо ми того варті! Слава Україні!