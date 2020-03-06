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Цены на нефть североморской марки Brent 6 марта обвалились до минимума с июля 2017 года.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent резко опустилась на более чем 4% - до 47,92 доллара за баррель. При этом минимальное значение в течение дня составило 47,01 доллара - на таких уровнях нефть торговалась в июле 2017 года.
Цены на нефть снижаются из-за неопределенности относительно решения ОПЕК+ о дополнительно ограничении добычи нефти. До этого министры стран ОПЕК объявили рекомендации сократить добычу нефти на 1,5 миллионов баррелей в сутки до конца 2020 года.
При этом на долю стран, которые не входят в картель, могут распределить 0,5 миллионов баррелей в сутки из этого объема. Если страны ОПЕК+ договорятся о сокращении добычи, это способно вернуть котировки выше 50 долларов за баррель.
Напомним, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь, из-за чего два нефтеперерабатывающих завода в стране снизили свою нагрузку до минимально допустимого уровня. При этом Беларусь пока договаривается о возобновлении импорта нефти как из России, так и из альтернативных источников.
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Цены на нефть североморской марки Brent 6 марта обвалились до минимума с июля 2017 года.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent резко опустилась на более чем 4% - до 47,92 доллара за баррель. При этом минимальное значение в течение дня составило 47,01 доллара - на таких уровнях нефть торговалась в июле 2017 года.
Цены на нефть снижаются из-за неопределенности относительно решения ОПЕК+ о дополнительно ограничении добычи нефти. До этого министры стран ОПЕК объявили рекомендации сократить добычу нефти на 1,5 миллионов баррелей в сутки до конца 2020 года.
При этом на долю стран, которые не входят в картель, могут распределить 0,5 миллионов баррелей в сутки из этого объема. Если страны ОПЕК+ договорятся о сокращении добычи, это способно вернуть котировки выше 50 долларов за баррель.
Напомним, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь, из-за чего два нефтеперерабатывающих завода в стране снизили свою нагрузку до минимально допустимого уровня. При этом Беларусь пока договаривается о возобновлении импорта нефти как из России, так и из альтернативных источников.