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В Николаевской области по состоянию на 1 февраля 2020 года долг за зарплату составил 43 миллиона 877 тысяч. Он вырос больше, чем на 4 миллиона в сравнении с 1 январём 2020 года.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.
Отметим, что общая задолженность за зарплату выросла в нескольких городах областного значения.
Так, долг по зарплатам в Николаеве по состоянию на январь 2020 года был больше 21 миллиона, а стал более 25 миллионов. В Вознесенске с 933 тысяч вырос до 1 миллиона 400 тысяч, в Первомайске возрос с 4 миллионов 300 тысяч до 4 миллионов 540 тысяч, в Очакове общий долг уменьшился на 1 тысячу, а в Южноукраинске остался прежним - 9,9 тысяч.
Отметим, что эти данные приведены по юридическим лицам и подразделениям юридических лиц с учетом ценза по количеству наемных работников.
Напомним, что на Николаевщине в прошлом году средняя зарплата выросла на 22% в сравнении с 2018.
Советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты.
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В Николаевской области по состоянию на 1 февраля 2020 года долг за зарплату составил 43 миллиона 877 тысяч. Он вырос больше, чем на 4 миллиона в сравнении с 1 январём 2020 года.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.
Отметим, что общая задолженность за зарплату выросла в нескольких городах областного значения.
Так, долг по зарплатам в Николаеве по состоянию на январь 2020 года был больше 21 миллиона, а стал более 25 миллионов. В Вознесенске с 933 тысяч вырос до 1 миллиона 400 тысяч, в Первомайске возрос с 4 миллионов 300 тысяч до 4 миллионов 540 тысяч, в Очакове общий долг уменьшился на 1 тысячу, а в Южноукраинске остался прежним - 9,9 тысяч.
Отметим, что эти данные приведены по юридическим лицам и подразделениям юридических лиц с учетом ценза по количеству наемных работников.
Напомним, что на Николаевщине в прошлом году средняя зарплата выросла на 22% в сравнении с 2018.
Советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты.